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Giorgio Piola'nın teknik F1 analizleri
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Giorgio Piola'nın teknik F1 analizleri
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Formula 1 / Analiz

2021'de Formula 1'deki yere basma gücü nasıl düşürülecek?

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2021'de Formula 1'deki yere basma gücü nasıl düşürülecek?
Ekleyen:
Yardımcı Editör: Matthew Somerfield
Çeviren: Abdullah Çelik

Art arda 3. sene kullanılacak Pirelli F1 lastiklerinin aşırı baskı altına girmemesi için, 2021 F1 kurallarında downforce (yere basma gücü) seviyesinin düşürülmesi için bazı adımlar atılmıştı.

Ancak takımların 2020 Formula 1 sezonunun ilk yarısında gösterdiği ilerleme oranının ardından FIA, orijinal planın yeterli olmayacağı konusunda endişeye düştü.

Bu yüzden 2022'de gelecek 18 inç lastiklerden önce FIA, yere basma gücünü daha fazla düşürecek değişikliklerde karar kıldı.

Yapılacak olan değişikliklerle lastiklere daha az baskı uygulanması ve böylece, bu sene olduğu gibi Pirelli'nin yüksek lastik basıncı silahını kullanmaması bekleniyor. Özellikle Britanya'da yaşananların ardından ekstra değişiklikler üzerinde çalışma başladı.

Carlos Sainz Jr., McLaren MCL35

Carlos Sainz Jr., McLaren MCL35

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Gelecek sene ana değişiklik, tabanın arka lastiklerin ön tarafına denk gelen kısmının kırpılması olacak.

Takımların bu değişikliğe rağmen tabanın dış bölümünde performans için yine sınırlı sayıda da olsa yarık kullanması bekleniyordu ancak bu da yasaklandı.

Sonradan yapılan değişikliklerde FIA, arka fren kanalı üzerine eklenen kanatçıklarda ve  difüzörde yer alan dikey kanatçıklarda da kısıtlamaya gitti.

2021 brakes fins Race
2021 diffuser central fins rules

Son düzenlemelerde, 2021'de arka aks çizgisinin altında en fazla 40 mm'lik kanatçıklara izin verileceği, aynı zamanda difüzörde ise referans planyasının 50 mm üstünde dikey kanatçıklara izin verileceği belirtildi.

Ancak bu son değişiklikler, tasarımcılar için pek bir değişikliğe neden olmayacak çünkü onlar, yere basma gücünü düşürmek için getirilen önceki kurallara göre bu bölümdeki yüzeyleri yeniden tasarlamaya başlamıştı.

Carlos Sainz Jr., McLaren MCL35, 2021 tabanı

Carlos Sainz Jr., McLaren MCL35, 2021 tabanı

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Takımlar bir süredir gelecek seneki araç üzerinde çalışmalara başladılar. Yukarıdaki resimde, McLaren'ın Belçika GP hafta sonunda 2021 için hazırladığı prototip taban tasarımını test ettiğini görüyorsunuz.

Woking merkezli ekip, bu tasarım değişikliğinin aracın dengesini nasıl etkilediğini görmeye çalıştı ve aynı zamanda pist üstündeki verilerle, rüzgar tünelindeki ve simülasyondaki verileri karşılaştırma fırsatı buldu.

 
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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Giorgi Piola

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