2021'de F1'in jant tedarikçisi BBS olacak

Formula 1'de 2020 yılının ardından 18 inç lastikler geçilecek ve FIA çarşamba günü yaptığı açıklamada bir dizi karar yayınlandı.

FIA Dünya Motor Sporları Konseyi, yaptığı toplantıda 2021'den itibaren tek jant tedarikçisinin BBS olmasına karar verdi.

Yakıt pompası tedarikçisi olarak Magnetti Marelli ve yüksek basınçlı yakıt pompası tedarikçisi olarak da Bosch'un seçilmesinin ardından, FIA teknik departmanı denetiminde takımlar, güç ünitesi üreticileri ve bu iki üreticiyle görüşmeler yapıldı. Konsey, bu iki üreticinin atanmasına yönelik bir sonraki adımı attı.

Ayrıca medya ve fanlar için testleri daha ilgi çekici hale getirmek amacıyla kış testlerinde araçların kapatılması önlenecek.

Öte yandan bu yıl Suzuka'da -elektronik- damalı bayrağın olması gerekenden daha önce sallanmasından ötürü, gelecek yılla birlikte tıpkı geçmişte olduğu gibi hakemler tarafından kuleden damalı bayrak sallanacak.