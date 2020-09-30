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Formula 1 / Son dakika

2021'de F1'e girmek isteyen Mazepin, F1 sürücü pazarını karıştırabilir!

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2021'de F1'e girmek isteyen Mazepin, F1 sürücü pazarını karıştırabilir!
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Çeviren: Kemal Şengül, Editör

Nikita Mazepin gelecek yıl Formula 1'e girmek için bir plan hazırlığına girdi ve varlığı, devam eden görüşmeleri tehlikeye atıyor. Çünkü Nikita'nın babası Dimitry Mazepin, masanın üzerine kimsenin hayır demek istemediği fırsatlar koymaya hazır.

Nikita Mazepin, 2020 sezonunun bitimine iki yarış kala Formula 2 şampiyonasını altıncı sırada götürüyor ve 21 yaşındaki Rus sürücünün Formula 1'de yarışması için gereken süper lisansı alması için şampiyonada yedinci olması yetecek. 

Hedefe ulaşmak, Mazepin için sadece bir formaliteden ibaret gibi görünüyor ve Mazepin'in varlığı, Formula 1 sürücü pazarını etkiliyor.

Geçen hafta sonu Sochi'de çeşitli takımlarla görüşmeler yapıldı ve özellikle Mazepin'in Haas ile ilgilendiği anlaşılıyor.

Mazepin'in en büyük avantajı, diğer sürücülerin sunamayacağı ekonomik paket gibi görünüyor. Motorsport.com İtalya'nın edindiği bilgilere göre Nikita'nın milyarder babası Dimitry, masanın üzerine takımların reddedemeyeceği bir teklif koyabilir.

Bu da mevcut müzakereleri doğrudan etkileyen bir durum. Çünkü Haas, Mazepin'in varlığını düşünürse, bu Sergio Perez de dahil olmak üzere devam eden görüşmeleri riske atacak.

Meksikalı pilotun bu durumda başka yerlere bakması gerekecek ve hatta resmi olarak pilot kadrosunu seçmiş takımların kapısını çalacak.

Bu açıdan Williams'la ilgili bazı söylentiler var gibi görünüyor. İngiliz ekipte hem George Russell hem de Nicholas Latifi'nin gelecek yıl için kontratı var. Ancak takım el değiştirdi ve bu da mevcut sürücülerin sözleşmelerinin eskisi kadar güvende olmadığı anlamına geliyor.

 

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Nikita Mazepin
Takımlar Haas F1 Team
Editör Roberto Chinchero

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