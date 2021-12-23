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Formula 1 Haberler

2021'de en çok Mazepin mavi bayrak görmüş

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

F1Maximaal'ın haberine göre Nikita Mazepin, şaşırtıcı olmayan şekilde 2021'in en çok mavi bayrak gören pilotu oldu.

2021'de en çok Mazepin mavi bayrak görmüş

Haas bu yıl açık şekilde gridin en yavaş aracını üretmişti ve bu yüzden hem Nikita Mazepin hem de Mick Schumacher gridin en gerisinde savaştılar.

Yıl boyunca mavi bayraklarla uğraşmak zorunda kalan ikili, beklendiği üzere en çok mavi bayrak gören pilotlar oldular.

F1Maximaal'ın haberine göre Mazepin yıl boyunca 228 kez mavi bayrağa maruz kaldı ve bu alanda zirvede yer aldı.

Mazepin'in takım arkadaşı Schumacher 166, Williams'tan Nicholas Latifi 100 ve George Russell 69 kez mavi bayrakla karşılaştı.

Lewis Hamilton ve Max Verstappen'in pazar günleri hiç mavi bayrağa maruz kalmayan iki isim oldular.

Sergio Perez'in Valtteri Bottas'tan daha az mavi bayrak görmesi de dikkat çekti.

Mavi bayrak sayıları:

Sıra Pilot Takım Mavi bayrak sayısı
1 Nikita Mazepin Haas 228
2 Mick Schumacher Haas 166
3 Nicholas Latifi Williams 100
4 George Russell Williams 69
5 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 60
6 Esteban Ocon Alpine 42
7 Yuki Tsunoda AlphaTauri 40
8 Sebastian Vettel Aston Martin 40
9 Kimi Raikkonen Alfa Romeo 34
10 Lance Stroll Aston Martin 34
11 Fernando Alonso Alpine 30
12 Daniel Ricciardo McLaren 21
13 Pierre Gasly AlphaTauri 10
14 Charles Leclerc Ferrari 10
15 Lando Norris McLaren 9
16 Carlos Sainz Ferrari 9
17 Valtteri Bottas Mercedes 8
18 Sergio Perez Red Bull 5
19 Lewis Hamilton Mercedes 0
20 Max Verstappen Red Bull 0

 

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