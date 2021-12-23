2021'de en çok Mazepin mavi bayrak görmüş
Ekleyen: Kemal Şengül , Kıdemli Editör
F1Maximaal'ın haberine göre Nikita Mazepin, şaşırtıcı olmayan şekilde 2021'in en çok mavi bayrak gören pilotu oldu.
Haas bu yıl açık şekilde gridin en yavaş aracını üretmişti ve bu yüzden hem Nikita Mazepin hem de Mick Schumacher gridin en gerisinde savaştılar.
Yıl boyunca mavi bayraklarla uğraşmak zorunda kalan ikili, beklendiği üzere en çok mavi bayrak gören pilotlar oldular.
F1Maximaal'ın haberine göre Mazepin yıl boyunca 228 kez mavi bayrağa maruz kaldı ve bu alanda zirvede yer aldı.
Mazepin'in takım arkadaşı Schumacher 166, Williams'tan Nicholas Latifi 100 ve George Russell 69 kez mavi bayrakla karşılaştı.
Lewis Hamilton ve Max Verstappen'in pazar günleri hiç mavi bayrağa maruz kalmayan iki isim oldular.
Sergio Perez'in Valtteri Bottas'tan daha az mavi bayrak görmesi de dikkat çekti.
Mavi bayrak sayıları:
|Sıra
|Pilot
|Takım
|Mavi bayrak sayısı
|1
|Nikita Mazepin
|Haas
|228
|2
|Mick Schumacher
|Haas
|166
|3
|Nicholas Latifi
|Williams
|100
|4
|George Russell
|Williams
|69
|5
|Antonio Giovinazzi
|Alfa Romeo
|60
|6
|Esteban Ocon
|Alpine
|42
|7
|Yuki Tsunoda
|AlphaTauri
|40
|8
|Sebastian Vettel
|Aston Martin
|40
|9
|Kimi Raikkonen
|Alfa Romeo
|34
|10
|Lance Stroll
|Aston Martin
|34
|11
|Fernando Alonso
|Alpine
|30
|12
|Daniel Ricciardo
|McLaren
|21
|13
|Pierre Gasly
|AlphaTauri
|10
|14
|Charles Leclerc
|Ferrari
|10
|15
|Lando Norris
|McLaren
|9
|16
|Carlos Sainz
|Ferrari
|9
|17
|Valtteri Bottas
|Mercedes
|8
|18
|Sergio Perez
|Red Bull
|5
|19
|Lewis Hamilton
|Mercedes
|0
|20
|Max Verstappen
|Red Bull
|0
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2021'de en çok Mazepin mavi bayrak görmüş
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