2021 yılında Formula 1 dünyasında neler yaşandı?
2021 Formula 1 sezonu, tüm zamanların en heyecan verici sezonlarından birisiydi. Yıl başında pek çok şey yaşandı ve biz de kısa başlıklarla yaşananları derledik.
2021 Formula 1 sezonuna başlarken, sezonun bu şekilde ilerleyeceğini belki de kimse hayal edemezdi. Lewis Hamilton ve Max Verstappen, sezonun son yarışına aynı puanda gittiler ve şampiyon son turda belirlendi.
Bu heyecanlı yıl ve sezonda pek çok şey de yaşandı. Biz de 2021 yılının son gününde yıl boyunca yaşanan olayları -tekrar hatırlayabilmeniz için- küçük başlıklar halinde sizler için derledik.
OCAK
5 Ocak: Williams, Mercedes'le olan teknik işbirliğini artıracağını açıkladı
6 Ocak: Marcin Budkowski, Alpine'de Jerome Stoll'un yerini aldı
7 Ocak: Aston Martin F1, isim sponsoru olarak Cognizant ile anlaştı
11 Ocak: Cyril Abiteboul, Renault'dan ayrıldı
12 Ocak: Imola, 2021 F1 takvimine girdi, Avustralya GP ertelendi
14 Ocak: Alpine yeni renk düzenini tanıttı
17 Ocak: Brivio, Alpine F1'e katıldı
22 Ocak: Jenson Button, Williams'ın danışmanı oldu
27 Ocak: Sainz, Ferrari ile ilk kez pistte
Carlos Sainz Jr, SF70-H
ŞUBAT
01 Şubat: Rio, Formula 1 pistinin inşasını iptal etti
03 Şubat: Roman Grosjean, IndyCar'a geçem kararı aldı
03 Şubat: Daniel Riccardo ilk kez McLaren fabrikasına gitti
08 Şubat: Lewis Hamilton ve Mercedes kontrat yeniledi
12 Şubat: Alonso bisiklet kazası yaptı
15 Şubat: Red Bull'un 2021 sonrasında Honda'nın F1 motor projesini devralacağı açıklandı
26 Şubat: Formula 1, rekor kayıp açıkladı
Lewis Hamilton, Mercedes W12, in the garage
Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images
MART
01 Mart: Daniil Kvyat, Alpine'in yedek pilotu oldu
05 Mart: FIA , Pirelli ile kontrat yeniledi
05 Mart: Portekiz, 2021 F1 takvimine dahil oldu
12 Mart: Bahreyn testleri başladı
19 Mart: Netflix, Drive to Survive'ın 3. sezonunu yayınladı
26 Mart: Hulkenberg, Aston Martin ve Mercedes'in yedek pilotu
28 Mart: Lewis Hamilton, sezonun ilk yarışını Bahreyn'de kazandı
Sparks fly as Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, Lewis Hamilton, Mercedes W12, Charles Leclerc, Ferrari SF21, Valtteri Bottas, Mercedes W12, Lando Norris, McLaren MCL35M, and the rest of the field at the start
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
NİSAN
12 Nisan: Cidde pistinin inşası başladı
18 Nisan: Miami Grand Prix'si 2022 takvimine girdi
18 Nisan: Max Verstappen, Emilia-Romagna Grand Prix'sini kazandı
23 Nisan: Ben Hodgkinson, Red Bull Powertrains'in teknik direktörü oldu
24 Nisan: Japonya, F1'le kontrat yeniledi
26 Nisan: Sprint sıralama yarışı formatı onaylandı
28 Nisan: Türkiye, 2021 Formula 1 takvimine girdi
Istanbul Park
Fotoğraf: Formula 1
MAYIS
02 Mayıs: Lewis Hamilton, Portekiz Grand Prix'sini kazandı
09 Mayıs: Lewis Hamilton, İspanya Grand Prix'sinde zafere ulaştı
19 Mayıs: McLaren, Lando Norris ile sözleşme yeniledi
14 Mayıs: 13 Haziran'daki 2021 Türkiye GP iptal edildi
23 Mayıs: Max Verstappen, Monako Grand Prix'sinde galibiyete ulaştı
24 Mayıs: Max Mosley hayatını kaybetti
Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, and the Red Bull team celebrate
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
HAZİRAN
04 Haziran: Singapur Grand Prix'si iptal edildi
06 Haziran: Sergio Perez, Bakü'de Red Bull ile ilk kez kazandı
09 Haziran: Williams takım patronluğu görevine Jost Capito getirildi
16 Haziran: Alpine, Ocon ile üç yıllık yeni kontrat imzaladı
20 Haziran: Max Verstappen, Fransa Grand Prix'sini kazandı
25 Haziran: Türkiye, Singapur yerine 2021 F1 takvimine girdi
25 Haziran: FIA, pit stopları yavaşlatma kararı aldı
25 Haziran: Aston Martin, Red Bull'un aerodinami şefi Dan Fallows ile anlaştı
26 Haziran: Rusya Grand Prix'sinin, 2023'ten Igora Drive'da yapılacağı açıklandı
27 Haziran: Max Verstappen, Steiermark Grand Prix'sini kazandı
Aston Martin pit stop practice with the car of Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
TEMMUZ
02 Temmuz: Red Bull'un 2022'de Honda'dan teknik destek alacağı açıklandı
04 Temmuz: Max Verstappen, Avusturya Grand Prix'sini kazandı
06 Temmuz: Avustralya Grand Prix'si iptal edildi
13 Temmuz: Charles Leclerc, Lorenzo Bandini Ödülü'nü aldı
14 Temmuz: Alfa Romeo, Sauber'le olan kontratını uzattı
18 Temmuz: Lewis Hamilton, Britanya Grand Prix'sini kazandı
Duel Hamilton-Verstappen
AĞUSTOS
01 Ağustos: Esteban Ocon, Macaristan'da Formula 1'de ilk zaferini kazandı
01 Ağustos: Vettel, Macaristan Grand Prix'sinden diskalifiye edildi
05 Ağustos: Macaristan Grand Prix'si'nin, 2037'ye kadar takvimde kalacağı açıklandı
10 Ağustos: Remi Taffin , Renault'dan ayrıldı
18 Ağustos: Japonya Grand Prix'si iptal edildi
26 Ağustos: Alpine, Alonso ile sözleşmeyi yeniledi
27 Ağustos: Perez'in yeni sezonda Red Bull'da kalacağı duyuruldu
28 Ağustos: 2021 Türkiye Grand Prix'si 10 Ekim'e alındı, takvim 22 yarışa düştü
29 Ağustos: Max Verstappen, Belçika'da yarıda kalan "yarışı" kazandı
The Safety Car Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B
Fotoğraf: Jerry Andre / Motorsport Images
EYLÜL
01 Eylül: Raikkonen, 2021 sonunda emekli olacağını açıkladı
05 Eylül: Max Verstappen, Zandvoort'ta galibiyete uzandı
06 Eylül: Valtteri Bottas, Alfa Romeo ile sözleşme imzaladı
07 Eylül: Russell'ın, 2022'de Mercedes'e geçeceği açıklandı
07 Eylül: AlphaTauri'nin Gasly ve Tsunoda ile devam edeceği duyuruldu
08 Eylül: Kubica'nın Monza'da Raikkonen'in yerine geçeceği doğrulandı
08 Eylül: Williams, 2022'de Albon ve Latifi ile yarışacağını açıkladı
12 Eylül: Daniel Ricciardo, İtalya Grand Prix'sini kazandı
15 Eylül: Schumacher'in hayatını anlatan belgesel Netflix'te yayınlandı
16 Eylül: Aston Martin'in 2022'de Vettel ve Stroll ile yarışmaya devam edeceği doğrulandı
23 Eylül: Mazepin ve Schumacher, Haas'la kontrat yeniledi
26 Eylül: Lewis Hamilton , Rusya Grand Prix'sini kazandı ve 100. galibiyetini elde etti
30 Eylül: Katar Grand Prix'si, 2021 F1 takvimine girdi
Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, and Lewis Hamilton, Mercedes W12, collide whilst battling for position
Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images
EKİM
10 Ekim: Türkiye Grand Prix'si yapıldı ve İstanbul Park'taki yarışı Valtteri Bottas kazandı
15 Ekim: 2022 F1 Takvimi açıklandı
24 Ekim: Max Verstappen Amerika Grand Prix'sini kazandı
27 Ekim: Andretti Autosport , Sauber'i satın almaktan vazgeçti
Valtteri Bottas, Mercedes, 1st position, celebrates with the fans
Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images
KASIM
06 Kasım: Formula 1, Çin ile 2025 yılına kadar sözleşme imzaladı
07 Kasım: Max Verstappen, Meksika'da kazandı
14 Kasım: Lewis Hamilton, Sao Paulo Grand Prix'sini kazandı
16 Kasım: Oscar Piastri, Alpine'in yedek pilotu oldu
16 Kasım: Giovinazzi'nin Alfa Romeo'dan ayrılacağı açıklandı
16 Kasım: Guanyu Zhou, Alfa Romeo ile anlaştı
21 Kasım: Lewis Hamilton, Katar Grand Prix'sini kazandı
26 Kasım: İspanya Grand Prix'si'nin 2026'ya kadar Barselona'da kalacağı duyuruldu
28 Kasım: Frank Williams vefat etti
Drivers gather for the memorial tribute to Frank Williams on the start finish line Saudi
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
ARALIK
05 Aralık: Lewis Hamilton, Suudi Arabistan Grand Prix'sini kazandı
08 Aralık: FIA, 2022 F1 katılımcı listesini açıkladı
12 Aralık: Max Verstappen, Abu Dhabi'de kazandı ve dünya şampiyonu oldu. Mercedes ise üst üste 8. kez takımlar şampiyonu oldu.
15 Aralık: Lewis Hamilton, Şövalye Unvanı'nı aldı
16 Aralık: Mercedes temyize gitmekten vazgeçti
16 Aralık: Max Verstappen şampiyonluk kupasını aldı
17 Aralık: Muhammed bin Sulayem, FIA'nın yeni başkanı oldu
Formula One World Champion Max Verstappen, Red Bull Racing
Fotoğraf: Frédéric Le Floch / DPPI
Sainz: "İnsanlar yetenekli olduğum için değil, çalışkan olduğum için hızlı olduğumu düşünüyorlar"