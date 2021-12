2021 yılında Formula 1 dünyasında neler yaşandı?

2021 Formula 1 sezonuna başlarken, sezonun bu şekilde ilerleyeceğini belki de kimse hayal edemezdi. Lewis Hamilton ve Max Verstappen, sezonun son yarışına aynı puanda gittiler ve şampiyon son turda belirlendi.

Bu heyecanlı yıl ve sezonda pek çok şey de yaşandı. Biz de 2021 yılının son gününde yıl boyunca yaşanan olayları -tekrar hatırlayabilmeniz için- küçük başlıklar halinde sizler için derledik.

OCAK

5 Ocak: Williams, Mercedes'le olan teknik işbirliğini artıracağını açıkladı

6 Ocak: Marcin Budkowski, Alpine'de Jerome Stoll'un yerini aldı

7 Ocak: Aston Martin F1, isim sponsoru olarak Cognizant ile anlaştı

11 Ocak: Cyril Abiteboul, Renault'dan ayrıldı

12 Ocak: Imola, 2021 F1 takvimine girdi, Avustralya GP ertelendi

14 Ocak: Alpine yeni renk düzenini tanıttı

17 Ocak: Brivio, Alpine F1'e katıldı

22 Ocak: Jenson Button, Williams'ın danışmanı oldu

27 Ocak: Sainz, Ferrari ile ilk kez pistte

Carlos Sainz Jr, SF70-H

ŞUBAT

01 Şubat: Rio, Formula 1 pistinin inşasını iptal etti

03 Şubat: Roman Grosjean, IndyCar'a geçem kararı aldı

03 Şubat: Daniel Riccardo ilk kez McLaren fabrikasına gitti

08 Şubat: Lewis Hamilton ve Mercedes kontrat yeniledi

12 Şubat: Alonso bisiklet kazası yaptı

15 Şubat: Red Bull'un 2021 sonrasında Honda'nın F1 motor projesini devralacağı açıklandı

26 Şubat: Formula 1, rekor kayıp açıkladı

Lewis Hamilton, Mercedes W12, in the garage Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

MART

01 Mart: Daniil Kvyat, Alpine'in yedek pilotu oldu

05 Mart: FIA , Pirelli ile kontrat yeniledi

05 Mart: Portekiz, 2021 F1 takvimine dahil oldu

12 Mart: Bahreyn testleri başladı

19 Mart: Netflix, Drive to Survive'ın 3. sezonunu yayınladı

26 Mart: Hulkenberg, Aston Martin ve Mercedes'in yedek pilotu

28 Mart: Lewis Hamilton, sezonun ilk yarışını Bahreyn'de kazandı

Sparks fly as Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, Lewis Hamilton, Mercedes W12, Charles Leclerc, Ferrari SF21, Valtteri Bottas, Mercedes W12, Lando Norris, McLaren MCL35M, and the rest of the field at the start Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

NİSAN

12 Nisan: Cidde pistinin inşası başladı

18 Nisan: Miami Grand Prix'si 2022 takvimine girdi

18 Nisan: Max Verstappen, Emilia-Romagna Grand Prix'sini kazandı

23 Nisan: Ben Hodgkinson, Red Bull Powertrains'in teknik direktörü oldu

24 Nisan: Japonya, F1'le kontrat yeniledi

26 Nisan: Sprint sıralama yarışı formatı onaylandı

28 Nisan: Türkiye, 2021 Formula 1 takvimine girdi

Istanbul Park Fotoğraf: Formula 1

MAYIS

02 Mayıs: Lewis Hamilton, Portekiz Grand Prix'sini kazandı

09 Mayıs: Lewis Hamilton, İspanya Grand Prix'sinde zafere ulaştı

19 Mayıs: McLaren, Lando Norris ile sözleşme yeniledi

14 Mayıs: 13 Haziran'daki 2021 Türkiye GP iptal edildi

23 Mayıs: Max Verstappen, Monako Grand Prix'sinde galibiyete ulaştı

24 Mayıs: Max Mosley hayatını kaybetti

Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, and the Red Bull team celebrate Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

HAZİRAN

04 Haziran: Singapur Grand Prix'si iptal edildi

06 Haziran: Sergio Perez, Bakü'de Red Bull ile ilk kez kazandı

09 Haziran: Williams takım patronluğu görevine Jost Capito getirildi

16 Haziran: Alpine, Ocon ile üç yıllık yeni kontrat imzaladı

20 Haziran: Max Verstappen, Fransa Grand Prix'sini kazandı

25 Haziran: Türkiye, Singapur yerine 2021 F1 takvimine girdi

25 Haziran: FIA, pit stopları yavaşlatma kararı aldı

25 Haziran: Aston Martin, Red Bull'un aerodinami şefi Dan Fallows ile anlaştı

26 Haziran: Rusya Grand Prix'sinin, 2023'ten Igora Drive'da yapılacağı açıklandı

27 Haziran: Max Verstappen, Steiermark Grand Prix'sini kazandı

Aston Martin pit stop practice with the car of Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

TEMMUZ

02 Temmuz: Red Bull'un 2022'de Honda'dan teknik destek alacağı açıklandı

04 Temmuz: Max Verstappen, Avusturya Grand Prix'sini kazandı

06 Temmuz: Avustralya Grand Prix'si iptal edildi

13 Temmuz: Charles Leclerc, Lorenzo Bandini Ödülü'nü aldı

14 Temmuz: Alfa Romeo, Sauber'le olan kontratını uzattı

18 Temmuz: Lewis Hamilton, Britanya Grand Prix'sini kazandı

Duel Hamilton-Verstappen

AĞUSTOS

01 Ağustos: Esteban Ocon, Macaristan'da Formula 1'de ilk zaferini kazandı

01 Ağustos: Vettel, Macaristan Grand Prix'sinden diskalifiye edildi

05 Ağustos: Macaristan Grand Prix'si'nin, 2037'ye kadar takvimde kalacağı açıklandı

10 Ağustos: Remi Taffin , Renault'dan ayrıldı

18 Ağustos: Japonya Grand Prix'si iptal edildi

26 Ağustos: Alpine, Alonso ile sözleşmeyi yeniledi

27 Ağustos: Perez'in yeni sezonda Red Bull'da kalacağı duyuruldu

28 Ağustos: 2021 Türkiye Grand Prix'si 10 Ekim'e alındı, takvim 22 yarışa düştü

29 Ağustos: Max Verstappen, Belçika'da yarıda kalan "yarışı" kazandı

The Safety Car Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B Fotoğraf: Jerry Andre / Motorsport Images

EYLÜL

01 Eylül: Raikkonen, 2021 sonunda emekli olacağını açıkladı

05 Eylül: Max Verstappen, Zandvoort'ta galibiyete uzandı

06 Eylül: Valtteri Bottas, Alfa Romeo ile sözleşme imzaladı

07 Eylül: Russell'ın, 2022'de Mercedes'e geçeceği açıklandı

07 Eylül: AlphaTauri'nin Gasly ve Tsunoda ile devam edeceği duyuruldu

08 Eylül: Kubica'nın Monza'da Raikkonen'in yerine geçeceği doğrulandı

08 Eylül: Williams, 2022'de Albon ve Latifi ile yarışacağını açıkladı

12 Eylül: Daniel Ricciardo, İtalya Grand Prix'sini kazandı

15 Eylül: Schumacher'in hayatını anlatan belgesel Netflix'te yayınlandı

16 Eylül: Aston Martin'in 2022'de Vettel ve Stroll ile yarışmaya devam edeceği doğrulandı

23 Eylül: Mazepin ve Schumacher, Haas'la kontrat yeniledi

26 Eylül: Lewis Hamilton , Rusya Grand Prix'sini kazandı ve 100. galibiyetini elde etti

30 Eylül: Katar Grand Prix'si, 2021 F1 takvimine girdi

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, and Lewis Hamilton, Mercedes W12, collide whilst battling for position Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

EKİM

10 Ekim: Türkiye Grand Prix'si yapıldı ve İstanbul Park'taki yarışı Valtteri Bottas kazandı

15 Ekim: 2022 F1 Takvimi açıklandı

24 Ekim: Max Verstappen Amerika Grand Prix'sini kazandı

27 Ekim: Andretti Autosport , Sauber'i satın almaktan vazgeçti

Valtteri Bottas, Mercedes, 1st position, celebrates with the fans Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

KASIM

06 Kasım: Formula 1, Çin ile 2025 yılına kadar sözleşme imzaladı

07 Kasım: Max Verstappen, Meksika'da kazandı

14 Kasım: Lewis Hamilton, Sao Paulo Grand Prix'sini kazandı

16 Kasım: Oscar Piastri, Alpine'in yedek pilotu oldu

16 Kasım: Giovinazzi'nin Alfa Romeo'dan ayrılacağı açıklandı

16 Kasım: Guanyu Zhou, Alfa Romeo ile anlaştı

21 Kasım: Lewis Hamilton, Katar Grand Prix'sini kazandı

26 Kasım: İspanya Grand Prix'si'nin 2026'ya kadar Barselona'da kalacağı duyuruldu

28 Kasım: Frank Williams vefat etti

Drivers gather for the memorial tribute to Frank Williams on the start finish line Saudi Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

ARALIK

05 Aralık: Lewis Hamilton, Suudi Arabistan Grand Prix'sini kazandı

08 Aralık: FIA, 2022 F1 katılımcı listesini açıkladı

12 Aralık: Max Verstappen, Abu Dhabi'de kazandı ve dünya şampiyonu oldu. Mercedes ise üst üste 8. kez takımlar şampiyonu oldu.

15 Aralık: Lewis Hamilton, Şövalye Unvanı'nı aldı

16 Aralık: Mercedes temyize gitmekten vazgeçti

16 Aralık: Max Verstappen şampiyonluk kupasını aldı

17 Aralık: Muhammed bin Sulayem, FIA'nın yeni başkanı oldu

Formula One World Champion Max Verstappen, Red Bull Racing Fotoğraf: Frédéric Le Floch / DPPI