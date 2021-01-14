2021 yılında minimum araç ağırlığı 752 kg olacak

2021 yılında Formula 1 araçlarında yapılan en büyük değişikliklerin başında, taban tasarımının değişmesi geliyor.

Ancak yeni kurallara göre takımlar ve motor üreticinin yeni bir minimum ağırlığı da hesaba katması gerekiyor.

Günümüz Formula 1 araçları zaten oldukça ağır ve 2021'de araç ağırlıkları 6 kg daha artacak.

Geçen yıl 746 kg olan araç ağırlığı, yeni kurallarla beraber 752 kg'a çıkacak.

Güç ünitesinin minimum ağırlığı, yeni kurallara göre 2020'ye kıyasla 5 kg artacak. Bu, bir güç ünitesinin 2021 yılında minimum 150 kg olması gerektiği anlamına geliyor. 2020'de bir F1 güç ünitesinin minimum ağırlığı 145 kg'dı.

Bu sayede motor üreticileri, ağırlık tasarrufu için pahalı materyaller kullanmak zorunda kalmayacak.

Bu nedenle 2020 yılına kıyasla yaşanan bu büyük artış, önemli ölçüde ağırlaşan güç ünitesinin minimum ağırlığından kaynaklanacak.

Formula 1 araçlarının ağırlığı 1995-2008 arası sadece 595 kg'dı. 2014'le beraber bu rakam 690'u buldu.

F1 araçlarının yıllar içindeki ağırlıkları: