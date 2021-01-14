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Formula 1 / Son dakika

2021 yılında minimum araç ağırlığı 752 kg olacak

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2021 yılında minimum araç ağırlığı 752 kg olacak
Ekleyen:
, Editör

RacingNews365'in haberine göre 2021 Formula 1 sezonunda minimum araç ağırlığı 752 kg'a kadar çıkacak.

2021 yılında Formula 1 araçlarında yapılan en büyük değişikliklerin başında, taban tasarımının değişmesi geliyor.

Ancak yeni kurallara göre takımlar ve motor üreticinin yeni bir minimum ağırlığı da hesaba katması gerekiyor.

Günümüz Formula 1 araçları zaten oldukça ağır ve 2021'de araç ağırlıkları 6 kg daha artacak.

Geçen yıl 746 kg olan araç ağırlığı, yeni kurallarla beraber 752 kg'a çıkacak.

Güç ünitesinin minimum ağırlığı, yeni kurallara göre 2020'ye kıyasla 5 kg artacak. Bu, bir güç ünitesinin 2021 yılında minimum 150 kg olması gerektiği anlamına geliyor. 2020'de bir F1 güç ünitesinin minimum ağırlığı 145 kg'dı.

Bu sayede motor üreticileri, ağırlık tasarrufu için pahalı materyaller kullanmak zorunda kalmayacak.

Bu nedenle 2020 yılına kıyasla yaşanan bu büyük artış, önemli ölçüde ağırlaşan güç ünitesinin minimum ağırlığından kaynaklanacak.

Formula 1 araçlarının ağırlığı 1995-2008 arası sadece 595 kg'dı. 2014'le beraber bu rakam 690'u buldu.

F1 araçlarının yıllar içindeki ağırlıkları:

Yıl Ağırlık
1995-2008 595
2009 605
2010 620
2011-2012 640
2013 642
2014 690
2015-2016 702
2017 728
2018 734
2019 743
2020 746
2021 752
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Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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