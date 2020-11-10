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Formula 1 / Son dakika

2021 Vietnam GP iptal edilecek, Brezilya GP yine Sao Pulo'da yapılacak!

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2021 Vietnam GP iptal edilecek, Brezilya GP yine Sao Pulo'da yapılacak!
Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren: Kemal Şengül, Editör

Vietnam, 2021 Formula 1 geçici takvimden çıkarılırken, Brezilya Grand Prix'si São Paulo'da kalacak.

F1, 2021 sezonu için planlanan 22 yarışlık takvimi Çarşamba günü açıklayacak. Normalde 23 yarış olacaktı ancak Vietnam'ı son dakikada takvimden çıkaracaklar.

Vietnam, COVID-19 salgını nedeniyle iptal edilmeden önce ilk F1 yarışına bu yıl ev sahipliği yapacaktı ve başlangıçta geçen ay takımlara gönderilen taslak takvimde yer alıyordu.

Ancak Hanoi'deki yarış artık takvimde yer almayacak ve kaynaklar, yarışın ülkede devam eden siyasi sorunlar nedeniyle iptal edildiğini belirttiler.

Vietnam'daki düşük vaka sayıları göz önüne alındığında, bunun COVID-19 salgınıyla bir ilgisi olmadığı düşünülüyor.

Vietnam'ın yokluğu, 11 Nisan'daki Çin Grand Prix'si ile 9 Mayıs'taki İspanya Grand Prix'si arasında boşluk yaratacak ve takvimdeki yarış sayısı 22'ye inecek.

Ancak revize edilmiş 2020 takvimine katılmak isteyen pek çok ülke vardı ve bazıları 2021'de de F1'e ev sahipliği yapmak istiyor. Bundan ötürü F1'in 23 yarışlık takvim için umutlu olduğu anlaşılıyor.

Orijinal plana kıyasla 2021 için diğer büyük değişiklik, Brezilya Grand Prix'sinin Rio'ya gitmek yerine en az bir yıl daha Interlagos, yani Sao Paulo'da kalacak olması oldu.

F1, yarışın Rio'ya taşınması konusunda anlaşma yapmıştı ve 2021'de başlaması amaçlanmıştı, ancak gerekli onayların verilmesi ile ilgili süreç uzayınca, yarış bir yıl daha Interlagos'ta kalmış olacak.

Geçici takvim, 21 Mart'ta Avustralya'da başlayıp 5 Aralık'ta Abu Dabi'de sona erecek ve resmi açıklama çarşamba günü gelecek.

Programda 2020 yılına kıyasla tek yeni yarış, 28 Kasım'da gece yarışı olarak F1'e ev sahipliği yapacak olan Suudi Arabistan GP olacak.

Bir F1 sözcüsü Motorsport.com'a şunları söyledi: “Takvimimiz yarın açıklanacak ve yayınlanmadan önce herhangi bir yorum yapmayacağız. Ayrıca resmi onay için Dünya Motor Sporları Konseyi'ne gitmesi gerekiyor. "

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Luke Smith

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