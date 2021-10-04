2021 Türkiye Grand Prix'sinde verilecek kupa ortaya çıktı

08-09-10 Ekim tarihlerinde Intercity İstanbul Park’ta gerçekleştirilecek Formula 1TM yarışı kadar, yarışı kazanacak pilotun kazanacağı kupa da heyecanla bekleniyordu.

Üzerinde Intercity İstanbul Park’ın akıllara kazınan 8.virajı ve Türk kültüründen esintiler taşıyan Formula 1 kupası, bugün tanıtıldı.

Intercity İstanbul Park tarafından özel olarak tasarlatılan galibiyet kupası, tüm pilotların en çok zorlandıkları meşhur 8. virajdan ilham alıyor.

Intercity İstanbul Park yarış pistinin tüm dünyaya nam salan meşhur 8. virajına atıfta bulunarak “Magic 8” temasının işlendiği kupa, Türk kültüründen esintiler taşıyor.

Formula 1 kupasının en üst bölümünde ise bayrağımızdan esinlenilen ay ve yıldız figürleri bulunuyor.

Isobar Türkiye ekibince tasarlanıp, Aslan Ruso tarafından üretilen kupa, geçtiğimiz sene olduğu gibi bu sene de şıklığı ve tasarım temasıyla adından söz ettireceğe benziyor.

5 kilo ağırlığındaki kupa, 50 cm yüksekliğe sahip. Ay ve yıldız figürlerimizin ön plana çıktığı kupa, kaidesinde yer alan Türk motifleriyle de dikkat çekiyor.

Metalik gri ve bronz rengindeki kupayı kimin kaldıracağı sorusu ise tüm dünyanın gözü önünde, 10 Ekim’de Intercity İstanbul Park’ta cevabını bulacak.