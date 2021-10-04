Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

part of
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / Norris: "2022 araçlarını sürmek bu sezonki kadar hoş değil" Sonraki / F1 ve FIA, zaman çizelgelerini yenileme prosedürlerini görüşecek
Formula 1 / Türkiye GP Haberler

2021 Türkiye Grand Prix'sinde verilecek kupa ortaya çıktı

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Intercity İstanbul Park, 2021 Türkiye Grand Prix'sinde podyuma çıkacak isimlere verilecek özel kupayı bugün tanıttı.

2021 Türkiye Grand Prix'sinde verilecek kupa ortaya çıktı

08-09-10 Ekim tarihlerinde Intercity İstanbul Park’ta gerçekleştirilecek Formula 1TM yarışı kadar, yarışı kazanacak pilotun kazanacağı kupa da heyecanla bekleniyordu.

Üzerinde Intercity İstanbul Park’ın akıllara kazınan 8.virajı ve Türk kültüründen esintiler taşıyan Formula 1 kupası, bugün tanıtıldı.

Intercity İstanbul Park tarafından özel olarak tasarlatılan galibiyet kupası, tüm pilotların en çok zorlandıkları meşhur 8. virajdan ilham alıyor.

Intercity İstanbul Park yarış pistinin tüm dünyaya nam salan meşhur 8. virajına atıfta bulunarak “Magic 8” temasının işlendiği kupa, Türk kültüründen esintiler taşıyor.

Formula 1 kupasının en üst bölümünde ise bayrağımızdan esinlenilen ay ve yıldız figürleri bulunuyor.

Isobar Türkiye ekibince tasarlanıp, Aslan Ruso tarafından üretilen kupa, geçtiğimiz sene olduğu gibi bu sene de şıklığı ve tasarım temasıyla adından söz ettireceğe benziyor.

5 kilo ağırlığındaki kupa, 50 cm yüksekliğe sahip. Ay ve yıldız figürlerimizin ön plana çıktığı kupa, kaidesinde yer alan Türk motifleriyle de dikkat çekiyor.

Metalik gri ve bronz rengindeki kupayı kimin kaldıracağı sorusu ise tüm dünyanın gözü önünde, 10 Ekim’de Intercity İstanbul Park’ta cevabını bulacak.

Biletler
paylaşım
yorumlar
Norris: "2022 araçlarını sürmek bu sezonki kadar hoş değil"

Önceki haber

Norris: "2022 araçlarını sürmek bu sezonki kadar hoş değil"

Sonraki haber

F1 ve FIA, zaman çizelgelerini yenileme prosedürlerini görüşecek

F1 ve FIA, zaman çizelgelerini yenileme prosedürlerini görüşecek
Yorumları görüntüle

Çok Okunanlar

1
Formula 1

2021 Türkiye Grand Prix'sinde verilecek kupa ortaya çıktı

2 s
2
Formula 1

Türkiye Grand Prix'si hafta sonu programı açıklandı

3 s
3
Formula 1

Norris: "2022 araçlarını sürmek bu sezonki kadar hoş değil"

2 s
4
World Superbike

Rea'in eleştirilerine katılmayan Toprak: "Belki korkmuştur!"

7 s
5
World Superbike

Rea, Toprak'a karşı daha agresif olmayı planlıyor

1 g
Son Haberler
Vettel: "Whitmarsh, Aston Martin için güçlü bir anlaşma"
F1

Vettel: "Whitmarsh, Aston Martin için güçlü bir anlaşma"

19dk
F1 ve FIA, zaman çizelgelerini yenileme prosedürlerini görüşecek
F1

F1 ve FIA, zaman çizelgelerini yenileme prosedürlerini görüşecek

1 s
2021 Türkiye Grand Prix'sinde verilecek kupa ortaya çıktı
F1

2021 Türkiye Grand Prix'sinde verilecek kupa ortaya çıktı

2 s
Norris: "2022 araçlarını sürmek bu sezonki kadar hoş değil"
F1

Norris: "2022 araçlarını sürmek bu sezonki kadar hoş değil"

2 s
Türkiye Grand Prix'si hafta sonu programı açıklandı
F1

Türkiye Grand Prix'si hafta sonu programı açıklandı

3 s
Son Videolar
Özel röportaj: 2021 F1 Türkiye GP öncesinde tüm sorularınızı Intercity'e sorduk 21:31
Formula 1
3 Eki 2021

Özel röportaj: 2021 F1 Türkiye GP öncesinde tüm sorularınızı Intercity'e sorduk

Katar GP, F1 takvimine uzun vadeli olarak girdi 00:58
Formula 1
30 Eyl 2021

Katar GP, F1 takvimine uzun vadeli olarak girdi

Geçiş Lastikleri, 100 Galibiyet & Daha Fazlası | F1 2021 Rusya GP Yarış Değerlendirmesi 08:02
Formula 1
29 Eyl 2021

Geçiş Lastikleri, 100 Galibiyet & Daha Fazlası | F1 2021 Rusya GP Yarış Değerlendirmesi

Will Buxton, F1 Rusya GP'yi değerlendiriyor 03:19
Formula 1
29 Eyl 2021

Will Buxton, F1 Rusya GP'yi değerlendiriyor

Ferrari, Formula 1'deki geri dönüşü için nasıl savaşıyor? 05:05
Formula 1
29 Eyl 2021

Ferrari, Formula 1'deki geri dönüşü için nasıl savaşıyor?

Kemal Şengül Daha fazlası
Kemal Şengül
Türkiye Grand Prix'si hafta sonu programı açıklandı Türkiye GP
Formula 1

Türkiye Grand Prix'si hafta sonu programı açıklandı

Türkiye Grand Prix'si hafta sonunda yağmur ihtimali var Türkiye GP
Formula 1

Türkiye Grand Prix'si hafta sonunda yağmur ihtimali var

Gasly: "Umarım 2022, AlphaTauri için daha iyi olur" Türkiye GP
Formula 1

Gasly: "Umarım 2022, AlphaTauri için daha iyi olur"

Çok Okunanlar Bugün

2021 Türkiye Grand Prix'sinde verilecek kupa ortaya çıktı
Formula 1 Formula 1

2021 Türkiye Grand Prix'sinde verilecek kupa ortaya çıktı

Türkiye Grand Prix'si hafta sonu programı açıklandı
Formula 1 Formula 1

Türkiye Grand Prix'si hafta sonu programı açıklandı

Norris: "2022 araçlarını sürmek bu sezonki kadar hoş değil"
Formula 1 Formula 1

Norris: "2022 araçlarını sürmek bu sezonki kadar hoş değil"

Rea'in eleştirilerine katılmayan Toprak: "Belki korkmuştur!"
World Superbike World Superbike

Rea'in eleştirilerine katılmayan Toprak: "Belki korkmuştur!"

Rea, Toprak'a karşı daha agresif olmayı planlıyor
World Superbike World Superbike

Rea, Toprak'a karşı daha agresif olmayı planlıyor

Villeneuve: "Verstappen 'üstünlük', Hamilton zayıflık gösteriyor"
Formula 1 Formula 1

Villeneuve: "Verstappen 'üstünlük', Hamilton zayıflık gösteriyor"

Hamilton: "Max'a karşı kin duymuyorum"
Formula 1 Formula 1

Hamilton: "Max'a karşı kin duymuyorum"

Deniz Öncü, Austin kazası nedeniyle iki Moto3 yarışından men cezası aldı
Moto3 Moto3

Deniz Öncü, Austin kazası nedeniyle iki Moto3 yarışından men cezası aldı

Son Haberler

Vettel: "Whitmarsh, Aston Martin için güçlü bir anlaşma"
Formula 1 Formula 1

Vettel: "Whitmarsh, Aston Martin için güçlü bir anlaşma"

F1 ve FIA, zaman çizelgelerini yenileme prosedürlerini görüşecek
Formula 1 Formula 1

F1 ve FIA, zaman çizelgelerini yenileme prosedürlerini görüşecek

2021 Türkiye Grand Prix'sinde verilecek kupa ortaya çıktı
Formula 1 Formula 1

2021 Türkiye Grand Prix'sinde verilecek kupa ortaya çıktı

Norris: "2022 araçlarını sürmek bu sezonki kadar hoş değil"
Formula 1 Formula 1

Norris: "2022 araçlarını sürmek bu sezonki kadar hoş değil"

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.