2021 Türkiye Grand Prix'si biletleri satışa sunuldu!

Türkiye Grand Prix'si, bu yıl bir kez daha F1 takviminde yer alacak ve yarış 1-3 Ekim tarihleri arasında, Intercity İstanbul Park pistinde gerçekleştirilecek.

Pist yönetimi, taraftarların merakla beklediği yarış biletlerinin 12 Temmuz'da satışa sunulacağı açıklanmıştı.

Bilet fiyatları 12 Temmuz ila 31 Temmuz arasında kampanyalı fiyattan satışa sunuluyor. 31 Temmuz'dan itibaren kampanya bitecek ve fiyatlar artacak.

Şu anda kampanyalı biletler 300 liradan başlıyor ve 3.300 liraya kadar uzanıyor. Kampanya sonrası dönemde bu fiyatlar 375 ila 4.125 lira arasında değişecek.

Açıklandığı üzere biletler, bugün 12:30 itibariyle Biletix.com üzerinden satışa sunuldu.

Siz de isterseniz buradan indirimli şekilde satın alabilirsiniz.

Bilet almak için şu kurallara uyulması gerekiyor:

- Etkinlik, 6 yaşından (4 Ekim 2015 ve sonrası doğumlu) küçük çocuklar için ücretsizdir. 6 yaşından küçük çocuklar için herhangi bir koltuk verilmeyecektir. EKIM ve İstanbul Park çocuğun yaşını kanıtlamak amacı ile, kimliğini isteme hakkını saklı tutar. Çocuğun sağlığından ve güvenliğinden EKIM ya da İstanbul Park sorumlu değildir, bilet hamili sorumludur.

- 18 yaşından küçük seyirciler etkinliğe velileri veya velileri tarafından verilen muvafakatname belgesi eşliğinde bir yetişkin ile beraber katılabilirler.

- Covid 19 önlemleri kapsamındaki tüm kurallara uyulmalıdır.

- Sağlık Bakanlığı’nın alacağı yeni Covid 19 önemlerine göre düzenli olarak güncellenecektir.

*Sosyal mesafe

- Tüm etkinlik alanları sosyal mesafe kuralları gözetilerek dizayn edilmiştir.

*Hijyen

- Tüm etkinlik alanlarına hijyen noktaları konumlandırılmıştır ve ortak kullanım alanları sürekli dezenfekte edilmektedir.

*Maske

- Intercity İstanbul Park tesisine maskesiz giriş yasaktır. Tesis girişinde ve saha içerisinde maske kontrolü yapılacaktır. Tüm alanlarda maske kullanımı zorunludur.

*Ateş ölçümü

- Intercity İstanbul Park tesis girişlerinde ateş ölçümü yapılacaktır. Ateş ölçümünde 37.5 derecenin altında olanlar, tesise girebilirler. 37.5 derecenin üzerinde olanlar, birkaç dakika bekletilir ve tekrar ölçülür. Son ölçümü de 37.5 üzerinde olanlar tesise alınmayacaktır.

- Covid 19 önlemleri kapsamında şüpheli kişiler etkinlik alanına giriş yapamayacaktır.

- Etkinlik alanına yiyecek, içecek, kesici alet, drone, şemsiye, elektrikli/elektriksiz scooter alınmayacaktır.

- Biletler etkinlik alanına giriş ve çıkışlarda tekrar okutulmalıdır. Biletini okutmayan misafirlerimiz etkinlik alanına giriş yapamayacaktır.

- Otopark alanına otopark bileti olmayan kimse alınmayacaktır. Otopark bileti kullanılarak Pist içine girildikten sonra herhangi bir sebeple Pist dışına çıkılması durumunda aynı bilet ile Pist’e tekrar giriş yapılamaz. Her otopark bileti günlük olarak tek seferlik giriş ve çıkış yapmak üzere düzenlenmiştir. Bir otopark bileti, bir araç için geçerlidir.

- Organizasyon biletlerinin resmi satış noktası Biletix’tir. Başka kişi, kurum veya kuruluşlardan bilet satın alınmamalıdır.