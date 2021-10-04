2021 Türkiye GP'ye katılmak için HES kodu örnekleri

Intercity İstanbul Park yönetimi daha önce COVID-19 protokollerini ve giriş koşullarını açıklamıştı. Açıklanan uygulama prosedürlerine göre halihazırda aşısı olanlar için pek sorun görünmüyor ancak aşı programına dahil olmayanların dikkat etmesi gereken bazı hususlar var.

Yarış öncesinde örneklerle HES kodunda olması gereken ibareleri üyelerimizden Ahmet Enes Güven'in sizler için hazırladığı sunumla sizlere göstermeye çalıştık.

Aşağıdaki sunumda ilerleyerek kendinize uygun olan durumu bulabilir, ona göre yarışa hazırlanabilirsiniz.

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