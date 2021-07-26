2021 Türkiye GP öncesi indirimli biletler için son günler

Tüm dünyanın gözünün İstanbul’da olacağı Formula 1TM Turkish Grand Prix 2021 etkinliği kapsamında indirimli bilet fırsatından faydalanmak isteyenler için son düzlüğe girildi.

12 Temmuz’da başlayan kampanya dönemi, 31 Temmuz Cumartesi günü sona eriyor. Dünyanın en hızlı 20 pilotunu canlı olarak seyredip, bu heyecana ortak olmak isteyenler 31 Temmuz’a kadar indirimli bilet fırsatından faydalanabilecek.

Avantajlı bilet satışları, 14 farklı kategoride, Biletix üzerinden devam ediyor. Yarış severler, aldıkları biletlerle 3 gün boyunca Formula 1TM heyecanına ortak olup çeşitli aktivitelere katılabilecekler.

Formula 1TM Turkish Grand Prix 2021’in 3 günlük kombine bilet fiyatları şu şekilde;

Bilet kategorileri Kampanyalı bilet fiyatları 31 Temmuz sonrası bilet fiyatları Platinum (Ana Tribün) 3.300TL 4.125TL Gold 1 (Ana Tribün 14.Viraj Tarafı) 2.600TL 3.250TL Gold 2 (Ana Tribün 1.Viraj Tarafı) Gold 3(Ana Tribün Ek) 2.300TL 2.875TL Gold Açık 2.000TL 2.500TL Silver 1 (1.Viraj) 1.500TL 1.875TL Silver 2 (3.4.5.6. Viraj) 900TL 1.125TL Silver 3 (6.7. Viraj) 1.250TL 1.565TL Silver 4 (8.Viraj) 1.250TL 1.565TL Silver 5 (9.10.Viraj) 600TL 750TL Silver 6 (9.10.Viraj) 600TL 750TL Silver 7 (12.13.14.Viraj) 1.500TL 1.875TL Silver 8 (12.13.14.Viraj) 1.500TL 1.875TL Silver 9 (11.Viraj) 950TL 1190TL General Admission (Açık Alan) Tükendi