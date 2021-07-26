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2021 Türkiye GP öncesi indirimli biletler için son günler

Dünyanın en önemli spor organizasyonlarından Formula 1TM yarışı, 1-3 Ekim tarihlerinde Intercity İstanbul Park’ta gerçekleşecek. Bu kapsamda, Formula 1TM Turkish Grand Prix 2021 etkinliği için hayata geçen indirimli bilet fırsatının sona ermesine sayılı günler kaldı. Satışlar tüm hızıyla Biletix üzerinden devam ederken, indirimli erken bilet dönemi 31 Temmuz’da sona eriyor.

2021 Türkiye GP öncesi indirimli biletler için son günler

Tüm dünyanın gözünün İstanbul’da olacağı Formula 1TM Turkish Grand Prix 2021 etkinliği kapsamında indirimli bilet fırsatından faydalanmak isteyenler için son düzlüğe girildi.

12 Temmuz’da başlayan kampanya dönemi, 31 Temmuz Cumartesi günü sona eriyor. Dünyanın en hızlı 20 pilotunu canlı olarak seyredip, bu heyecana ortak olmak isteyenler 31 Temmuz’a kadar indirimli bilet fırsatından faydalanabilecek.

Avantajlı bilet satışları, 14 farklı kategoride, Biletix üzerinden devam ediyor. Yarış severler, aldıkları biletlerle 3 gün boyunca Formula 1TM   heyecanına ortak olup çeşitli aktivitelere katılabilecekler. 

Formula 1TM Turkish Grand Prix 2021’in 3 günlük kombine bilet fiyatları şu şekilde;

Bilet kategorileri

Kampanyalı bilet fiyatları

31 Temmuz sonrası bilet fiyatları

Platinum (Ana Tribün)

3.300TL

4.125TL

Gold 1 (Ana Tribün 14.Viraj Tarafı)

2.600TL

3.250TL

Gold 2 (Ana Tribün 1.Viraj Tarafı)

Gold 3(Ana Tribün Ek)

2.300TL

2.875TL

Gold Açık

2.000TL

2.500TL

Silver 1 (1.Viraj)

1.500TL

1.875TL

Silver 2 (3.4.5.6. Viraj)

900TL

1.125TL

Silver 3 (6.7. Viraj)

1.250TL

1.565TL

Silver 4 (8.Viraj)

1.250TL

1.565TL

Silver 5 (9.10.Viraj)

600TL

750TL

Silver 6 (9.10.Viraj)

600TL

750TL

Silver 7 (12.13.14.Viraj)

1.500TL

1.875TL

Silver 8 (12.13.14.Viraj)

1.500TL

1.875TL

Silver 9 (11.Viraj) 

950TL

1190TL

General Admission (Açık Alan)

                                         Tükendi
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