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Formula 1 / Türkiye GP Haberler

2021 Türkiye GP İstatistik Analizi

Ekleyen:
, Editör

2021 Türkiye Grand Prix’sini geride bırakırken, ortaya çıkan istatistikleri sizin için derledik.

2021 Türkiye GP İstatistik Analizi

Art arda ikinci sezonda da gerçekleştirilen Türkiye GP’de ıslak şartlarda gerçekleşen bir yarışı geride bıraktık ve bazı ilginç istatistikler ortaya çıktı. Gelin bu istatistiklere beraber bakalım.

Valtteri Bottas, sonunda 378 günlük hasretini sonlandırdı ve bir Formula 1 yarışı kazandı. Mercedes sürücüsü, takım arkadaşı Lewis Hamilton’ın ceza almasının ardından kariyerindeki 18. pole pozisyonunu almış oldu.

Geçen seneki Türkiye GP’de 6 kez spin atan Fin sürücü, baskın performansıyla kariyerinde ikinci kez hat-trick yaptı. Yani pol pozisyonu, galibiyet ve en hızlı turu elde etti. Bu, Bottas’ın kariyerindeki 9. galibiyet olurken, Mercedes motorlu araçlar da art arda 250. yarışta da puan almış oldu.

Yarışa 11. sıradan başlayan Hamilton, üçüncü olarak podyuma çıkabilecek gibi görünüyordu. Ancak son bölümde pite gelen İngiliz sürücü ancak 5. olabildi. Böylece sürücüler şampiyonasında Max Verstappen’in 6 puan arkasına düştü.

Valtteri Bottas, Mercedes W12

Valtteri Bottas, Mercedes W12

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

Verstappen, yarışa başladığı pozisyon olan ikinci sırada finiş gördü ve bu sezonki 12., kariyerindeki 54. podyumunu elde etti. Böylece Hollandalı sürücü, Niki Lauda ile podyum sayısını eşitledi.

Red Bull’un Meksikalı sürücüsü Sergio Perez üçüncü oldu ve takımının bu sezonki ikinci, 2017 Japonya GP’den bu yana ise üçüncü çifte podyumunu elde etmesini sağladı. Bu periyotta Mercedes ise 35 çifte podyum gördü. Red Bull bu sonuçla Mercedes’e 3 puan daha kaybetti ve takımlar şampiyonasında puan farkı 36’ya yükseldi.

Charles Leclerc, Rusya’da hayal kırıklığıyla biten yarışın ardından Türkiye’de güçlü bir performans gösterdi ve dördüncü olmayı başardı. Leclerc bu sonuçla beraber takım arkadaşı Carlos Sainz’ın sadece yarım puan arkasında yer alıyor. Takımlar şampiyonasında ise Ferrari, McLaren ile arayı 7.5 puana indirmiş durumda. Ferrari, geçen sene topladığı toplam puan sayısını şimdiden 101.5 puan geçmiş durumda.

Sainz, bu sezonun en güçlü geri dönüşlerinden birini yaptı ve grid cezası sebebiyle 19. sıradan başladığı yarışı 8. sırada tamamladı. Pist üzerinde 9 aracı geçen Sainz, toplamda 11. sıra yükselmeyi başardı.

Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21, Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21

Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21, Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

AlphaTauri, iki yarışlık puan hasretini sonlandırdı ve Pierre Gasly’nin altıncı olmasıyla 8 puan kazandı. Bu puanlarla beraber AlphaTauri, Alpine’in 12 puan gerisinde 6. sırada yer almaya devam ediyor.

Sessiz bir hafta sonu geçiren Lando Norris yarışı başladığı pozisyonda, yani yedinci sırada bitirdi. McLaren’ın bu hafta sonu aldığı altı puanın hepsini Norris elde etti. Daniel Ricciardo sıralama turlarının ilk bölümde elenmesinin ardından, yarışta da erken pit yapmasına rağmen ancak 13. olabildi. Bu, Hollanda’da tek puan alabilen McLaren’ın bu sezonki en kötü ikinci yarışı oldu.

Dokuzuncu sıranın sahibi, bu sezon yedinci kez puan alan Lance Stroll oldu. Son beş yarışta 13 puan alabilen Aston Martin, bu süre içinde Williams’la eşit puan topladı. Sebastian Vettel art arda dördüncü yarışta da puan alamazken, son 8 yarışta ise Kimi Raikkonen ile aynı sayıda (5) puan topladı. Raikkonen ayrıca iki yarışı da COVID-19 sebebiyle kaçırmıştı.

Günün son puanı ise Alpine sürücüsü Esteban Ocon’un oldu. Fransız sürücü, pite gelmeden yarışı tamamlamayı denedi ve son turlarda çok zorlansa da bunu başardı. Bu, 1997 Monaco GP’de Tyrell adına yarışan Mika Salo’nun ardından, kırmızı bayraklarla durdurulmayan bir yarışta pite gelmeden yarışı tamamlayan ilk sürücünün Ocon olmasını sağladı.

Esteban Ocon, Alpine A521

Esteban Ocon, Alpine A521

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

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