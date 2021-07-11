2021 Türkiye GP bilet fiyatları açıklandı!

9 sezon ardından 2020 yılında tekrardan Türkiye'ye dönen Formula 1, 2021 takvimine girmeyi de başardı ve bu yılki yarış hafta sonu Intercity İstanbul Park'da 1-2-3 ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek.

12 Temmuz Pazartesi günü saat 12.30’dan itibaren Biletix üzerinden ulaşılabilecek olan Formula 1TM biletleri, üç günlük kombine olarak ilk 19 günde 300 TL ile 3.300 TL, sonrasında ise 375 TL ile 4.125 TL arasında değişen fiyatlarla spor severlerle buluşacak.

12-31 Temmuz tarihleri arasında biletler kampanyalı bir şekilde satışa çıkacak ve 31 Temmuz tarihinden sonra alınan tüm biletlerde bu kampanya geçerli olmayacak.

Biletler geçtiğimiz sezon 14 kategoride satışa sunulurken, bu sezon Silver kategorisine bir bölüm daha eklendi ve toplam 15 kategoride biletlere erişilecek.

Intercity Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak, bilet satışları konusuda ise şu ifadeleri kullanmıştı: “Dünyanın en heyecan verici pistlerinden birine sahibiz. Halkımızın ve yabancı misafirlerimizin bu heyecana ortak olmasını biz de çok istiyoruz. Devletimizin aldığı pandemi önlemleri ve çalışmaları sayesinde yarışımızı seyircili olarak gerçekleştireceğiz. Yarışı gerçekleştireceğimiz tarih Türkiye’de ve İstanbul’da turizm sezonunun da sürdüğü zamanlara denk geliyor. Sadece yarış ekiplerinin bile ekonomimize milyonlarca dolarlık katkı sağladığı Formula 1M organizasyonu, yabancı izleyicilerin de gelişi ile önemli bir döviz girdisine imkan sağlayacaktır.”