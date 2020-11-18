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Formula 1 / Son dakika

"2021 takvimine Sepang veya İstanbul girmeli"

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"2021 takvimine Sepang veya İstanbul girmeli"
Ekleyen:
, Editör

Match TV'nin Rus yorumcusu Alexey Popov, Sepang veya İstanbul Park'ın 2021 takvimindeki boş yeri doldurmasını umuyor.

2021 F1 takvimi geçtiğimiz günlerde açıklandı ve şu anda takvimde bir yarışlık boş yer bulunuyor.

Bu yarış için öne çıkan iki aday var: Portimao ve İstanbul. İstanbul Park'ın işletmecisi olan Intercity'nin başında yer alan Vural Ak, yarışı Ramazan'dan ötürü Nisan ayında yapamayacaklarını söylemişti. Bunun Türkiye'nin takvimdeki yerini nasıl etkileyeceği bilinmiyor.

Ancak zorlu şartlara rağmen İstanbul Park, taraftarlar tarafından büyük övgü aldı ve takvimde kalması isteniyor.

Match TV yorumcusu Alexey Popov, İstanbul'a ek olarak Sepang'ın takvime dönmesini öneriyor.

Popov şöyle dedi: "Hemen Sepang veya İstanbul hakkında konuşmaya başlandı."

“Sepang pistinin büyük bir taraftarıyım. 1999'daki ilk yarışta oradaydım."

Sepang Circuit Atmosphere

Sepang Circuit Atmosphere

Fotoğraf: Srinivasa Krishnan

Red Bull Racing, AlphaTauri, İstanbul

Red Bull Racing, AlphaTauri, İstanbul

Fotoğraf: Honda

"Bu, diğerlerinden çok önce yapılan ilk Tilke pistiydi ve o zamandan bu yana pisti gerçekten çok sevdim."

"Benim için takvimdeki en büyük kayıp onlar oldu. Bu yüzden bana takvimde olması gereken pisti sorsalar, Portimao, Imola, Nurburgring, diğerleri arasında her zaman Sepang'ı seçerim."

“Bu yıl gördüklerimizden birini seçecek olursam da umarım Mugello, Portimao ve Nurburgring beni affeder ama İstanbul'u tercih ederim."

"Çünkü oradaki asfalt eninde sonunda oturacak ve iyi hale gelecek. Bunu daha önce Austin'deki ilk yarışta da görmüştük. Ama şimdi o pist herkes tarafından övülüyor."

"Türkiye'deki pistin kendisi harika."

 
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Editör Kemal Şengül

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