Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
TV Biletler Mağaza Watch Shop İlanlar
Uygulamalarımızı indirin
© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Watch Shop İlanlar
Önceki / Horner: "Red Bull, pilotlar şampiyonluğunu, takımlar şampiyonluğundan gelecek paraya değişmezdi"
Formula 1 Haberler

2021 sezonunda, sıralama turlarında en yakın ikili Sainz ve Leclerc oldu

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Charles Leclerc, 13 sıralama turlarını önde tamamlasa da, Carlos Sainz'la yılın en yakın ikilisi oldular.

2021 sezonunda, sıralama turlarında en yakın ikili Sainz ve Leclerc oldu

Bu yıl takım arkadaşı mücadelelerine bakıldığında, tek turda genellikle bazı pilotlar takım arkadaşına ciddi üstünlük kurdular.

Yıl boyunca gerçekçi ve geçerli şartlar hesaba katıldığında Mick Schumacher, Nikita Mazepin'i 19 - 0 geride bırakarak, yıl boyunca takım arkadaşına en büyük üstünlüğü kuran pilot oldu. Ortalama olarak bakıldığında Mick, takım arkadaşından 0.9 saniye daha iyiydi.

Max Verstappen, Sergio Perez'i 19 - 1 mağlup ederken, Pierre Gasly de Yuki Tsunoda'yı 19 - 1 mağlup etti.

RacingNews365'in hazırladığı rakamlara göre yılın en yakın mücadelesi, Sainz'ı 13 - 8 yenen Leclerc'le İspanyol pilot arasındaydı. Skor anlamında Leclerc önde olsa da, ikili arasında ortalama 0.247 saniye vardı.

Antonio Giovinazzi ve Kimi Raikkonen, 0.251 saniye farkla ikinci sırada yer aldılar.

Alpine'de ilginç bir sonuç ortaya çıktı. Alonso, 11 - 10 önde olmasına rağmen Ocon'dan ortalama 0.385 sn yavaş kaldı.

Takım arkadaşı mücadeleleri (sıralama turları):

Takım Pilot Önde bitirme Pilot Önde bitirme Fark
Red Bull Verstappen 19 Perez 1

0,513 sn

(VER önde)
Mercedes Hamilton 16 Bottas 5

0,337 sn

(HAM önde)
Ferrari Leclerc 13 Sainz 8

0,247 sn

(LEC önde)
McLaren Norris 14 Ricciardo 7

0,584 sn

(NOR önde)
Alpine Alonso 11 Ocon 10

0,385 sn

(OCO önde)
AlphaTauri Gasly 19 Tsunoda 1

0,579 sn

(GAS önde)
Aston Martin Vettel 13 Stroll 7

0,309 sn

(VET önde)
Williams Russell 20 Latifi 2

0,393 sn

(RUS önde)
Alfa Romeo Giovinazzi 14 Raikkonen 4

0,251 sn

(GIO önde)
Haas Schumacher 19 Mazepin 0

0,915 sn

(MSC önde)
paylaşım
yorumlar
Horner: "Red Bull, pilotlar şampiyonluğunu, takımlar şampiyonluğundan gelecek paraya değişmezdi"
Önceki haber

Horner: "Red Bull, pilotlar şampiyonluğunu, takımlar şampiyonluğundan gelecek paraya değişmezdi"
Yorumları görüntüle
Kemal Şengül Daha fazlası
Kemal Şengül
Shwartzman, Ferrari'nin 2022 F1 test pilotu oldu
Formula 1

Shwartzman, Ferrari'nin 2022 F1 test pilotu oldu

Ferrari, Giovinazzi'nin 2023'te F1'e dönmesi için çalışacak
Formula 1

Ferrari, Giovinazzi'nin 2023'te F1'e dönmesi için çalışacak

FOM, 2022 F1 takviminde pandemi kaynaklı bazı değişiklikler olabileceğini düşünüyor
Formula 1

FOM, 2022 F1 takviminde pandemi kaynaklı bazı değişiklikler olabileceğini düşünüyor

Son Haberler

2021 sezonunda, sıralama turlarında en yakın ikili Sainz ve Leclerc oldu
Formula 1 Formula 1

2021 sezonunda, sıralama turlarında en yakın ikili Sainz ve Leclerc oldu

Horner: "Red Bull, pilotlar şampiyonluğunu, takımlar şampiyonluğundan gelecek paraya değişmezdi"
Formula 1 Formula 1

Horner: "Red Bull, pilotlar şampiyonluğunu, takımlar şampiyonluğundan gelecek paraya değişmezdi"

Shwartzman, Ferrari'nin 2022 F1 test pilotu oldu
Formula 1 Formula 1

Shwartzman, Ferrari'nin 2022 F1 test pilotu oldu

Horner, en az 2026 yılına kadar Red Bull'un takım patronu olarak kalacak
Formula 1 Formula 1

Horner, en az 2026 yılına kadar Red Bull'un takım patronu olarak kalacak

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.