2021 sezonunda, sıralama turlarında en yakın ikili Sainz ve Leclerc oldu
Charles Leclerc, 13 sıralama turlarını önde tamamlasa da, Carlos Sainz'la yılın en yakın ikilisi oldular.
Bu yıl takım arkadaşı mücadelelerine bakıldığında, tek turda genellikle bazı pilotlar takım arkadaşına ciddi üstünlük kurdular.
Yıl boyunca gerçekçi ve geçerli şartlar hesaba katıldığında Mick Schumacher, Nikita Mazepin'i 19 - 0 geride bırakarak, yıl boyunca takım arkadaşına en büyük üstünlüğü kuran pilot oldu. Ortalama olarak bakıldığında Mick, takım arkadaşından 0.9 saniye daha iyiydi.
Max Verstappen, Sergio Perez'i 19 - 1 mağlup ederken, Pierre Gasly de Yuki Tsunoda'yı 19 - 1 mağlup etti.
RacingNews365'in hazırladığı rakamlara göre yılın en yakın mücadelesi, Sainz'ı 13 - 8 yenen Leclerc'le İspanyol pilot arasındaydı. Skor anlamında Leclerc önde olsa da, ikili arasında ortalama 0.247 saniye vardı.
Antonio Giovinazzi ve Kimi Raikkonen, 0.251 saniye farkla ikinci sırada yer aldılar.
Alpine'de ilginç bir sonuç ortaya çıktı. Alonso, 11 - 10 önde olmasına rağmen Ocon'dan ortalama 0.385 sn yavaş kaldı.
Takım arkadaşı mücadeleleri (sıralama turları):
|Takım
|Pilot
|Önde bitirme
|Pilot
|Önde bitirme
|Fark
|Red Bull
|Verstappen
|19
|Perez
|1
|
0,513 sn
(VER önde)
|Mercedes
|Hamilton
|16
|Bottas
|5
|
0,337 sn
(HAM önde)
|Ferrari
|Leclerc
|13
|Sainz
|8
|
0,247 sn
(LEC önde)
|McLaren
|Norris
|14
|Ricciardo
|7
|
0,584 sn
(NOR önde)
|Alpine
|Alonso
|11
|Ocon
|10
|
0,385 sn
(OCO önde)
|AlphaTauri
|Gasly
|19
|Tsunoda
|1
|
0,579 sn
(GAS önde)
|Aston Martin
|Vettel
|13
|Stroll
|7
|
0,309 sn
(VET önde)
|Williams
|Russell
|20
|Latifi
|2
|
0,393 sn
(RUS önde)
|Alfa Romeo
|Giovinazzi
|14
|Raikkonen
|4
|
0,251 sn
(GIO önde)
|Haas
|Schumacher
|19
|Mazepin
|0
|
0,915 sn
(MSC önde)
Horner: "Red Bull, pilotlar şampiyonluğunu, takımlar şampiyonluğundan gelecek paraya değişmezdi"