2021 sezonunda, sıralama turlarında en yakın ikili Sainz ve Leclerc oldu

Bu yıl takım arkadaşı mücadelelerine bakıldığında, tek turda genellikle bazı pilotlar takım arkadaşına ciddi üstünlük kurdular.

Yıl boyunca gerçekçi ve geçerli şartlar hesaba katıldığında Mick Schumacher, Nikita Mazepin'i 19 - 0 geride bırakarak, yıl boyunca takım arkadaşına en büyük üstünlüğü kuran pilot oldu. Ortalama olarak bakıldığında Mick, takım arkadaşından 0.9 saniye daha iyiydi.

Max Verstappen, Sergio Perez'i 19 - 1 mağlup ederken, Pierre Gasly de Yuki Tsunoda'yı 19 - 1 mağlup etti.

RacingNews365'in hazırladığı rakamlara göre yılın en yakın mücadelesi, Sainz'ı 13 - 8 yenen Leclerc'le İspanyol pilot arasındaydı. Skor anlamında Leclerc önde olsa da, ikili arasında ortalama 0.247 saniye vardı.

Antonio Giovinazzi ve Kimi Raikkonen, 0.251 saniye farkla ikinci sırada yer aldılar.

Alpine'de ilginç bir sonuç ortaya çıktı. Alonso, 11 - 10 önde olmasına rağmen Ocon'dan ortalama 0.385 sn yavaş kaldı.

Takım arkadaşı mücadeleleri (sıralama turları):

Takım Pilot Önde bitirme Pilot Önde bitirme Fark Red Bull Verstappen 19 Perez 1 0,513 sn (VER önde) Mercedes Hamilton 16 Bottas 5 0,337 sn (HAM önde) Ferrari Leclerc 13 Sainz 8 0,247 sn (LEC önde) McLaren Norris 14 Ricciardo 7 0,584 sn (NOR önde) Alpine Alonso 11 Ocon 10 0,385 sn (OCO önde) AlphaTauri Gasly 19 Tsunoda 1 0,579 sn (GAS önde) Aston Martin Vettel 13 Stroll 7 0,309 sn (VET önde) Williams Russell 20 Latifi 2 0,393 sn (RUS önde) Alfa Romeo Giovinazzi 14 Raikkonen 4 0,251 sn (GIO önde) Haas Schumacher 19 Mazepin 0 0,915 sn (MSC önde)