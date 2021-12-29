2021 sezonunda, F1'i seyreden taraftar sayısında artış yaşandı

2021 Formula 1 sezonu, pek çok açıdan tarihin en unutulmaz sezonlarından birisi oldu ve şampiyon, son yarışın son turunda belli oldu. Mücadele o kadar yoğundu ki, Max Verstappen ve Lewis Hamilton, son yarışa eşit puanlarla gittiler.

Pist üstündeki bu rekabet spora olan ilgiyi artırdı ve bu durum rakamlara da yansımış durumda.

Auto Motor und Sport'un analizine göre 2021 Abu Dhabi Grand Prix'si sezon finalini izleyen taraftar sayısında ciddi bir artış yaşandı.

Rakamlar, 2021 Abu Dhabi GP'yi izleyen taraftar sayısında %97'lik bir artış olduğunu gösteriyor.

Geçen sene Lewis Hamilton, bu yarış öncesinde zaten şampiyonluğunu ilan etmişti ve taraftarların ilgisi düşüktü.

Öte yandan Formula 1 de TV istatistiklerinde, bir önceki yıla göre %13'lik bir artış olduğunu açıkladı.

Dijital sektör de Liberty Media'nın çabaları sayesinde büyüyor. Analize göre bu alanda 2020 Abu Dhabi'ye göre %135'lik bir artış yaşandı.

Video görüntüleme açısından bu sayı %173'ü buldu. Canlı seyretmeyenler bile bu son yarışı en az bir kere tekrar seyrettiler.

2021 sezonunda, yarışlara toplamda 2.7 milyon seyirci gelirken, Zandvoort, Austin ve Cidde'deki tüm biletler satıldı.

Bu yıl Paddock Club'a da toplam 18 bin kişi alındı. Bu, COVID-19 dönemi öncesindeki sayılara tekabül ediyor.