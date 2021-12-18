2021 sezonunda, en çok tur tamamlayan pilot Sainz oldu

İspanyol pilot, bu yıl McLaren'dan Ferrari'ye geçmişti ve ilk yılında katıldığı 22 yarışın hepsinde finiş görmeyi başardı.

Antrenmanlarda veya sıralama turlarında bazı hatalar yapmasına rağmen, yarışlarda düzenli olarak puanlar toplayan Sainz, yılı beşinci bitirmişti.

İspanyol pilot, yıl boyunca toplamda 1.294 tur atarken, atılabilecek turların 99.77'sini tamamlamış oldu. Sainz, bazı yarışlarda tur yediği için oranı %0.023 azaldı.

Lewis Hamilton, Monza'da yarış dışı kalmasının ardından toplamda 1.269 tur attı ve %97.84'lik oranla ikinci sırada yer aldı.

Daniel Ricciardo %97.68'lik oranla üçüncü, Sebastian Vettel %97.38'le dördüncü ve Fernando Alonso %96.92 ile beşinci sırada yer aldı.

Diğer tarafta, Abu Dhabi GP'yi kaçıran Nikita Mazepin, %77.72'lik tur tamamlama oranıyla, yılın en az tur atan ismi oldu.

COVID-19 nedeniyle iki yarış kaçıran Kimi Raikkonen ve Mazepin bir kenara bırakıldığında, en az tur tamamlayan isim %83.11'le Yuki Tsunoda oldu.

Sürücülerin attığı toplam turlar:

Poz. Sürücü Attığı tur Yüzdelik oran 1. C.SAINZ 1 294 %99.77 2. L.HAMILTON 1 269 %97.84 3. D.RICCIARDO 1 267 %97.69 4. S.VETTEL 1 263 %97.38 5. F.ALONSO 1 257 %96.92 6. A.GIOVINAZZI 1 254 %96.68 7. L.NORRIS 1 223 %94.29 8. M.VERSTAPPEN 1 211 %93.37 9. N.LATIFI 1 191 %91.83 10. S.PEREZ 1 186 %91.44 11. L.STROLL 1 170 %90.21 12. E.OCON 1 152 %88.82 13. C.LECLERC 1 145 %88.28 14. G.RUSSELL 1 141 %87.97 15. M.SCHUMACHER 1 135 %87.51 16. V.BOTTAS 1 134 %87.43 17. P.GASLY 1 126 %86.82 18. Y.TSUNODA 1 078 %83.11 19. K.RAIKKONEN 1 061 %81.80 20. N.MAZEPIN 1 008 %77.72 21. R.KUBICA 123 %9.48 Kilometre bazında bakıldığında ise Sainz, toplam 6.399 kilometre tamamladı ve toplam kilometrenin %99.80'ini tamamlamış oldu. Bu açıdan bakıldığında Daniel Ricciardo, 6.281 kilometre ile ikinci, Lewis Hamilton ise 6.250 kilometre ile üçüncü sırada yer aldı. Nikita Mazepin'in yeri ise değişmedi: Sürücülerin tamamladığı toplam kilometreler: Poz. Pilot Kilometre Yüzdelik oran 1. C.SAINZ 6 399 99.80% 2. D.RICCIARDO 6 281 97.96% 3. L.HAMILTON 6 250 97.47% 4. S.VETTEL 6 228 97.13% 5. F.ALONSO 6 203 96.74% 6. A.GIOVINAZZI 6 193 96.58% 7. L.NORRIS 6 087 94.93% 8. M.VERSTAPPEN 5 908 92.14% 9. N.LATIFI 5 882 91.73% 10. S.PEREZ 5 857 91.34% 11. C.LECLERC 5 825 90.85% 12. L.STROLL 5 821 90.78% 13. V.BOTTAS 5 723 89.25% 14. E.OCON 5 682 88.62% 15. G.RUSSELL 5 609 87.48% 16. M.SCHUMACHER 5 594 87.24% 17. P.GASLY 5 543 86.45% 18. Y.TSUNODA 5 362 83.62% 19. K.RAIKKONEN 5 258 82.00% 20. N.MAZEPIN 4 948 77.17% 21. R.KUBICA 605 9.44% Takım bazında bakıldığında McLaren, Daniel Ricciardo ve Lando Norris ile yılın en çok tur tamamlayan takımı oldu. İngiliz ekip, yıl boyunca toplam 2.490 tur tamamladı. Ferrari, 2.439 turla ikinci, Alfa Romeo 2.438 turla üçüncü oldu. En az tur tamamlayan takım, 2.143 turla Haas oldu. Takımların toplam tur sayıları: Poz. Takım Toplam tur 1. McLaren 2 490 2. Ferrari 2 439 3. Alfa Romeo 2 438 4. Aston Martin 2 433 5. Alpine 2 409 6. Mercedes 2 403 7. Red Bull 2 397 8. Williams 2 332 9. AlphaTauri 2 204 10. Haas 2 143 Motor tarafında Mercedes'in üstünlüğü vardı. Toplam dört takıma motor sağlayan Mercedes 9.658 tur tamamlarken, Ferrari 7.020 turla ikinci oldu. Honda 4.601 turla üçüncü ve Renault 2.409 turla dördüncü oldu. Üreticilerin toplam tur sayıları: 1. Mercedes 9 658 2. Ferrari 7 020 3. Honda 4 601 4. Renault 2 409