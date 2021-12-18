2021 sezonunda, en çok tur tamamlayan pilot Sainz oldu
2021 Sezonunda hiç yarış dışı kalmayan Carlos Sainz, en çok tur tamamlayan isim oldu.
İspanyol pilot, bu yıl McLaren'dan Ferrari'ye geçmişti ve ilk yılında katıldığı 22 yarışın hepsinde finiş görmeyi başardı.
Antrenmanlarda veya sıralama turlarında bazı hatalar yapmasına rağmen, yarışlarda düzenli olarak puanlar toplayan Sainz, yılı beşinci bitirmişti.
İspanyol pilot, yıl boyunca toplamda 1.294 tur atarken, atılabilecek turların 99.77'sini tamamlamış oldu. Sainz, bazı yarışlarda tur yediği için oranı %0.023 azaldı.
Lewis Hamilton, Monza'da yarış dışı kalmasının ardından toplamda 1.269 tur attı ve %97.84'lik oranla ikinci sırada yer aldı.
Daniel Ricciardo %97.68'lik oranla üçüncü, Sebastian Vettel %97.38'le dördüncü ve Fernando Alonso %96.92 ile beşinci sırada yer aldı.
Diğer tarafta, Abu Dhabi GP'yi kaçıran Nikita Mazepin, %77.72'lik tur tamamlama oranıyla, yılın en az tur atan ismi oldu.
COVID-19 nedeniyle iki yarış kaçıran Kimi Raikkonen ve Mazepin bir kenara bırakıldığında, en az tur tamamlayan isim %83.11'le Yuki Tsunoda oldu.
Sürücülerin attığı toplam turlar:
|Poz.
|Sürücü
|Attığı tur
|Yüzdelik oran
|1.
|C.SAINZ
|1 294
|%99.77
|2.
|L.HAMILTON
|1 269
|%97.84
|3.
|D.RICCIARDO
|1 267
|%97.69
|4.
|S.VETTEL
|1 263
|%97.38
|5.
|F.ALONSO
|1 257
|%96.92
|6.
|A.GIOVINAZZI
|1 254
|%96.68
|7.
|L.NORRIS
|1 223
|%94.29
|8.
|M.VERSTAPPEN
|1 211
|%93.37
|9.
|N.LATIFI
|1 191
|%91.83
|10.
|S.PEREZ
|1 186
|%91.44
|11.
|L.STROLL
|1 170
|%90.21
|12.
|E.OCON
|1 152
|%88.82
|13.
|C.LECLERC
|1 145
|%88.28
|14.
|G.RUSSELL
|1 141
|%87.97
|15.
|M.SCHUMACHER
|1 135
|%87.51
|16.
|V.BOTTAS
|1 134
|%87.43
|17.
|P.GASLY
|1 126
|%86.82
|18.
|Y.TSUNODA
|1 078
|%83.11
|19.
|K.RAIKKONEN
|1 061
|%81.80
|20.
|N.MAZEPIN
|1 008
|%77.72
|21.
|R.KUBICA
|123
|%9.48
Kilometre bazında bakıldığında ise Sainz, toplam 6.399 kilometre tamamladı ve toplam kilometrenin %99.80'ini tamamlamış oldu.
Bu açıdan bakıldığında Daniel Ricciardo, 6.281 kilometre ile ikinci, Lewis Hamilton ise 6.250 kilometre ile üçüncü sırada yer aldı.
Nikita Mazepin'in yeri ise değişmedi:
Sürücülerin tamamladığı toplam kilometreler:
|Poz.
|Pilot
|Kilometre
|Yüzdelik oran
|1.
|C.SAINZ
|6 399
|99.80%
|2.
|D.RICCIARDO
|6 281
|97.96%
|3.
|L.HAMILTON
|6 250
|97.47%
|4.
|S.VETTEL
|6 228
|97.13%
|5.
|F.ALONSO
|6 203
|96.74%
|6.
|A.GIOVINAZZI
|6 193
|96.58%
|7.
|L.NORRIS
|6 087
|94.93%
|8.
|M.VERSTAPPEN
|5 908
|92.14%
|9.
|N.LATIFI
|5 882
|91.73%
|10.
|S.PEREZ
|5 857
|91.34%
|11.
|C.LECLERC
|5 825
|90.85%
|12.
|L.STROLL
|5 821
|90.78%
|13.
|V.BOTTAS
|5 723
|89.25%
|14.
|E.OCON
|5 682
|88.62%
|15.
|G.RUSSELL
|5 609
|87.48%
|16.
|M.SCHUMACHER
|5 594
|87.24%
|17.
|P.GASLY
|5 543
|86.45%
|18.
|Y.TSUNODA
|5 362
|83.62%
|19.
|K.RAIKKONEN
|5 258
|82.00%
|20.
|N.MAZEPIN
|4 948
|77.17%
|21.
|R.KUBICA
|605
|9.44%
Takım bazında bakıldığında McLaren, Daniel Ricciardo ve Lando Norris ile yılın en çok tur tamamlayan takımı oldu. İngiliz ekip, yıl boyunca toplam 2.490 tur tamamladı.
Ferrari, 2.439 turla ikinci, Alfa Romeo 2.438 turla üçüncü oldu.
En az tur tamamlayan takım, 2.143 turla Haas oldu.
Takımların toplam tur sayıları:
|Poz.
|Takım
|Toplam tur
|1.
|McLaren
|2 490
|2.
|Ferrari
|2 439
|3.
|Alfa Romeo
|2 438
|4.
|Aston Martin
|2 433
|5.
|Alpine
|2 409
|6.
|Mercedes
|2 403
|7.
|Red Bull
|2 397
|8.
|Williams
|2 332
|9.
|AlphaTauri
|2 204
|10.
|Haas
|2 143
Motor tarafında Mercedes'in üstünlüğü vardı. Toplam dört takıma motor sağlayan Mercedes 9.658 tur tamamlarken, Ferrari 7.020 turla ikinci oldu.
Honda 4.601 turla üçüncü ve Renault 2.409 turla dördüncü oldu.
Üreticilerin toplam tur sayıları:
|1.
|Mercedes
|9 658
|2.
|Ferrari
|7 020
|3.
|Honda
|4 601
|4.
|Renault
|2 409