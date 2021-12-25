2021 sezonunda en çok Perez günün pilotu seçilmiş

Taraftarlar, her yarışın sonuna doğru o yarışta en iyi performansı gösteren isme oy veriyorlar. Sonunda en çok oy alan isim de "Günün pilotu" seçiliyor.

Latin Amerika'da çok sayıda taraftara sahip olan Sergio Perez, Red Bull'daki ilk yılında 22 yarışın 4'ünde günün pilotu seçilerek, bu alanda zirvede yer aldı.

Lando Norris ve Max Verstappen bu yıl üçer kez günün pilotu seçilerek Meksikalı sürücüyü takip ettiler.

Ayrıca Sebastian Vettel, Lewis Hamilton ve Charles Leclerc de bu yıl iki ayrı yarışta günün pilotu seçildi.

Bu yıl sadece bir kez günün pilotu seçilen dört isim vardı: Fernando Alonso, Daniel Ricciardo, Carlos Sainz ve Kimi Raikkonen.

Türkiye'deki performansına rağmen Valtteri Bottas ve Macaristan performansına rağmen Esteban Ocon bu yıl günün pilotu seçilemediler.

Günün pilotu seçilen isimler:

Sürücü Günün pilotu sayısı Sergio Pérez 4 Lando Norris 3 Max Verstappen 3 Sebastian Vettel 2 Lewis Hamilton 2 Charles Leclerc 2 Fernando Alonso 1 Daniel Ricciardo 1 Carlos Sainz 1 Kimi Räikkönen 1 Öte yandan Formula 1.com'un sosyal medya hesaplarından yaptığı bir ankette, yılın geçişi Lando Norris'in Monza'da Charles Leclerc'e yaptığı atak oldu. İngiliz pilot, yarışın tekrar başlamasının ardından Ferrari sürücüsüne güzel bir atak yapmış ve ikinciliğe yükselmişti. Bu atak, Max Verstappen'in son yarışta Lewis Hamilton'a yaptığı atağı ufak bir farkla geçerek zirvede yer aldı.