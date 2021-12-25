Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
TV Biletler Mağaza Watch Shop İlanlar
Uygulamalarımızı indirin
© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Watch Shop İlanlar
Önceki / Wolff: "Tartışmalar, F1'deki 'daha büyük bir problemin' parçası"
Formula 1 Haberler

2021 sezonunda en çok Perez günün pilotu seçilmiş

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

2021 Formula 1 sezonun en çok günün pilotu olan pilot Red Bull pilotu Sergio Perez günün pilotu seçilmiş.

2021 sezonunda en çok Perez günün pilotu seçilmiş

Taraftarlar, her yarışın sonuna doğru o yarışta en iyi performansı gösteren isme oy veriyorlar. Sonunda en çok oy alan isim de "Günün pilotu" seçiliyor.

Latin Amerika'da çok sayıda taraftara sahip olan Sergio Perez, Red Bull'daki ilk yılında 22 yarışın 4'ünde günün pilotu seçilerek, bu alanda zirvede yer aldı.

Lando Norris ve Max Verstappen bu yıl üçer kez günün pilotu seçilerek Meksikalı sürücüyü takip ettiler.

Ayrıca Sebastian Vettel, Lewis Hamilton ve Charles Leclerc de bu yıl iki ayrı yarışta günün pilotu seçildi.

Bu yıl sadece bir kez günün pilotu seçilen dört isim vardı: Fernando Alonso, Daniel Ricciardo, Carlos Sainz ve Kimi Raikkonen.

Türkiye'deki performansına rağmen Valtteri Bottas ve Macaristan performansına rağmen Esteban Ocon bu yıl günün pilotu seçilemediler.

Günün pilotu seçilen isimler:

Sürücü Günün pilotu sayısı
  Sergio Pérez 4
  Lando Norris

3
  Max Verstappen 3
  Sebastian Vettel  2
  Lewis Hamilton 2
 Monaco Charles Leclerc 2
 Spain Fernando Alonso 1
 Australia Daniel Ricciardo 1
  Carlos Sainz 1
  Kimi Räikkönen 1

 

Öte yandan Formula 1.com'un sosyal medya hesaplarından yaptığı bir ankette, yılın geçişi Lando Norris'in Monza'da Charles Leclerc'e yaptığı atak oldu.

İngiliz pilot, yarışın tekrar başlamasının ardından Ferrari sürücüsüne güzel bir atak yapmış ve ikinciliğe yükselmişti.

Bu atak, Max Verstappen'in son yarışta Lewis Hamilton'a yaptığı atağı ufak bir farkla geçerek zirvede yer aldı.

 
paylaşım
yorumlar
Wolff: "Tartışmalar, F1'deki 'daha büyük bir problemin' parçası"
Önceki haber

Wolff: "Tartışmalar, F1'deki 'daha büyük bir problemin' parçası"
Yorumları görüntüle
Kemal Şengül Daha fazlası
Kemal Şengül
Haas, 2022'de puanlar almayı hedefliyor Bahreyn GP
Formula 1

Haas, 2022'de puanlar almayı hedefliyor

Albon: "Verstappen'in şampiyonluğu, ilahi adaletti"
Formula 1

Albon: "Verstappen'in şampiyonluğu, ilahi adaletti"

Alonso: "2014'ten sonraki en iyi sezonumu geçirdim"
Formula 1

Alonso: "2014'ten sonraki en iyi sezonumu geçirdim"

Son Haberler

2021 sezonunda en çok Perez günün pilotu seçilmiş
Formula 1 Formula 1

2021 sezonunda en çok Perez günün pilotu seçilmiş

Wolff: "Tartışmalar, F1'deki 'daha büyük bir problemin' parçası"
Formula 1 Formula 1

Wolff: "Tartışmalar, F1'deki 'daha büyük bir problemin' parçası"

Domenicali: "Liderlerle aradaki fark 2022'de çabucak kapatılacak"
Formula 1 Formula 1

Domenicali: "Liderlerle aradaki fark 2022'de çabucak kapatılacak"

Mercedes'in Russell için direksiyonda planladığı değişiklikler
Formula 1 Formula 1

Mercedes'in Russell için direksiyonda planladığı değişiklikler

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.