2021 Portekiz GP 1. antrenman: Bottas, Verstappen'in 0.025 saniye önünde en hızlısı!

Bahreyn ve Imola yarışlarının ardından sezonun üçüncü yarışı bu hafta sonu Portimao pistinde yapılacak ve ilk antrenman seansı nispeten iyi koşullarda gerçekleştirildi.

Hava sıcaklığı seans içerisinde 18 dereceyken, pist sıcaklığı 36 dereceyi buldu.

Seans içerisinde herhangi bir kaza olmadığı gibi, spin atan bir isim de yoktu. Max Verstappen ve Charles Leclerc, seans içerisinde pist dışına taştılar. Ayrıca çeşitli bölümlerde pist dışına taşan isimler vardı.

Bazı pilotlar yol tutuş yakalamakta zorlandılar ve dereceler, geçen yılki ilk seans baz alındığında minimum bir saniye daha yavaştı.

İlk bölümde sürücülerin büyük kısmı sert lastikleri tercih etti ve sert lastikle en hızlı turu kaydetmeye çalıştılar. Bu bölümde zamanlar çok yakındı.

Imola'da arka lastiklerin yol tutuşuyla ilgili sıkıntılar yaşayan Mercedes'ten Valtteri Bottas, genel olarak yumuşak lastiklere odaklandı ve son bölümde yeni set yumuşak lastikle 1:19.648 yapıp liderliği almayı başardı.

Son bölümde hem Max Verstappen hem de Lewis Hamilton yumuşak lastiklere geçip liderliği almaya çalıştılar. Ancak her ikisi de Fin sürücüyü geçemediler.

Sonuç olarak Bottas, tıpkı geçen yıl olduğu gibi bu yıl da ilk antrenman seansını 1:19.648'lik zaman turuyla ilk sırada tamamlamış oldu.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes W12 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Red Bull pilotu Verstappen, seansın ilk bölümünde yol tutuş yakalamakta zorlandı ve aracıyla boğuştu. Bu yüzden birkaç kez pist dışına taştı. Buna rağmen senası, Bottas'ın 0.025 saniye ardında ikinci sırada tamamlayan isim oldu.

Seansın ilk bölümünde zaman turu kaydetmeyen Sergio Perez, bitime yaklaşık 1 dakika kala 1:19.846 yaptı ve üçüncü sıraya çıkmayı başardı. Perez, takım arkadaşından 0.173 saniye yavaş kalsa da, Red Bull 2-3 oldu.

Ferrari pilotu Charles Leclerc, seansın son dakikalarında 1:19.884'lük güçlü bir zaman turu ortaya koydu ve sadece 0.236 saniye geride dördüncü olarak hafta sonuna iyi başladı.

Mercedes'in diğer pilotu Hamilton, temiz bir tur atmakta zorlandığı seansta birkaç kez turunu iptal etmek zorunda kaldı. Bundan ötürü İngiliz pilot, Bottas'ın 0.319 saniye gerisinde beşinci oldu.

AlphaTauri pilotu Pierre Gasly, 1:20.444'lük zaman turuyla seansı altıncı sırada tamamlayıp, önceki iki yarışta ortaya koyduğu güçlü formu sürdürmüş oldu. Seansın sürprizi ise George Russell'dı. Williams pilotu 1:21.529'luk zaman turuyla liderin sadece 0.881 saniye ardında yedinci oldu ve güçlü bir seans geçirdi.

McLaren pilotları Lando Norris ve Daniel Ricciardo, ilk seansta gerilerde kaldılar. Norris, 1:20.635'lik zaman turuyla sekizinci olurken, Ricciardo 12. en iyi zamanı yaptı.

Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Ferrari'de SF21'e alışmaya devam eden Carlos Sainz, takım arkadaşı Leclerc'in 0.796 saniye gerisinde dokuzuncu olurken, ilk onu Alpine pilotu Esteban Ocon tamamladı. Alpine sürücüsü, 1:20.800'lik turuyla liderin 1.152 saniye ardında kaldı.

Aston Martin'de Lance Stroll ve Sebastian Vettel, ilk bölümde iyi turlar atsalar da, seans ilerledikçe geriye düştüler. Stroll 1.246 saniye geride 11. olurken, Vettel 1.757 saniye geride 16. oldu. Alman pilot bir ara garajları karıştırarak McLaren pitinin önünde durdu.

AlphaTauri'nin çaylak pilotu Yuki Tsunoda'nın 1.442 saniye geride 13. olduğu seansta, çifte dünya şampiyonu Fernando Alonso 1:21.303'le 14. oldu. İspanyol pilot, en hızlı turunu sert lastikle attı.

Alfa Romeo'da Kimi Raikkonen 1.733 saniye geride kalıp 15. olurken, Antonio Giovinazzi yerine ilk seansta piste çıkan yedek pilot Callum Ilott 1:21.806 ile 17. oldu. Britanyalı sürücü toplamda 21 tur attı ve en hızlı turu Raikkonen'den yaklaşık 0.4 saniye yavaştı.

Haas pilotu Mick Schumacher, seans içerisinde iyi turlar atmasına rağmen 18. sırada yer aldı. Yine de Schumacher, Nicholas Latifi ve takım arkadaşı Nikita Mazepin'i geçti. Schumacher, Mazepin'den tam 2.3 saniye daha iyi bir tur attı.

İkinci seans TSi 17:00'de gerçekleştirilecek.

Seans sonucu: