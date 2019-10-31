Resmi: 2021 F1 kuralları onaylandı!

F1’in patronları, aylarca süren yeni kuralların yapısını tartıştı ve anlaşmazlıklardan ötürü yeni kuralların açıklanması ertelendi.

Ancak perşembe günü FIA Dünya Motor Sporları Konseyi tarafından onaylandıktan sonra yeni kurallar yayınlanmaya hazır.

FIA başkanı Jean Todt, video bağlantısı aracılığıyla F1 motor sporları patronu Ross Brawn ve FIA tek koltuklu araçlar teknik sorumlusu Nicolas Tombazis ile beraber COTA pistinde yeni kuralların yayınlandığı bir basın toplantısına katıldı.

Yeni teknik düzenlemeler, FIA ve F1 tarafından, birbirlerini daha kolay takip edebilecek araçlar oluşturma ve araçların daha “fütüristik” görünmesini sağlama amacıyla geliştirildi.

F1’in hafta sonu programı değişiklikleri ve diğer rekabetçi unsurları değerlendirmesi de yeni sportif kurallarda açıklığa kavuşturulacak.

Finansal düzenlemeler, takımların harcamalarını 175 milyon dolarla sınırlayacak olan bir bütçe sınırı uygulamasını içerecek.

Ferrari, yeni kuralları eleştiren takımlardandı ve eğer bunları kendi çıkarlarına uygun olmadığını düşünürse planları veto etme hakkı bulunuyor.

Takım patronu Mattia Binotto, geçtiğimiz hafta Motorsport.com’a yaptığı açıklamada bu veto hakkını kullanmanın bir “utanç” olacağını belirtmiş ve “oylama yayınlandıktan sonra” ne yapılacağına karar vereceğini söylemişti.

2021'de kurallarda olacak değişiklikler ana hatlarıyla aşağıdaki gibi olacak.

Daha iyi görünüşlü F1 araçları

2021 F1 araçları, mevcut araçlara göre radikal farklı tasarım felsefesine sahip. Daha basit ön kanatlar, agresif karoser, daha büyük arka kanatlar ve araç altı aerodinamikleri, tekerlek kontrol cihazları, daha basit süspansiyonlar ve 18 inç lastikler öne çıkan ana özellikler.

Yeni araçlarda önerilen yeniliklerden bir tanesi, jantlara seyircilere bilgi verecek LED görüntü panelleri eklenmesi. Aynı şekilde, aynı amaçla karoser üzerine de görüntü panellerinin eklenmesi öneriler arasında.

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Daha yakın yarışabilen araçlar

Araçlar estetik açıdan farklılaşsa da, bu farklılaşmadaki ana sebeplerden birisi araçların birbirleriyle daha yakın mücadele edebilmelerini sağlamak.

Yıllardır getirilen kurallarda, araçların daha yakın mücadele etmeleri istendi ancak araç tasarım felsefelerinde ciddi değişiklik olmadığı için bu başarılamadı.

Ancak sonunda, gerçekten araçların birbirleriyle daha yakın mücadele etmelerini sağlayacak tasarım felsefesine geçildi. 2019 F1 araçlarıyla takipte, arkadaki araç % 40 civarında yere basma gücü kaybediyor. Bu oran, 2021 F1 araçlarıyla % 5-10 civarına düşecek çünkü aracın yere basma gücünün çoğu karoser üzerindeki aerodinamik parçalardan değil, araç altında tabanda üretilecek. Bu sayede öndeki araçtan arkaya daha temiz hava gidecek ve hava arka tarafta yukarı doğru yönlendirilecek. Bu, pilotların birbirleriyle daha yakın mücadele edebilmelerini sağlayacak.

Daha adil para dağılımı

Formula 1 tarihinde ilk defa, takımların harcadıkları para kısıtlanacak. Takımların daha adil bir şekilde mücadele edebilmelerini sağlamak için takım başına yıllık maksimum bütçe 175 milyon dolar olarak belirlendi. Bu rakamın içerisinde reklam giderleri, pilot maaşları ve takımlardaki en çok para alan 3 çalışanın maaşları yer almayacak.

F1 bütçe sınırı, büyük takımlarla küçük takımları bütçe açısından birbirine yaklaştıracak. Bunun pist üstü performans farkını azaltması bekleniyor. 175 milyon dolar sınır, 21 yarışa göre belirlendi. Takvimde 21 yarışın üstüne çıkıldıkça, her bir yarış için bütçe 1 milyon dolar artacak.

Bütçe sınırı dışında takımlara ödenen paralar da daha adil bir şekilde dağıtılacak.

Charles Leclerc, Ferrari SF90, leads Sebastian Vettel, Ferrari SF90, Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 W10, Max Verstappen, Red Bull Racing RB15, Carlos Sainz Jr., McLaren MCL34, and the rest of the field at the start Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Daha az güncelleme, daha çok standart parça, daha kısıtlı parça

Yeni finansal kuralların yanında, teknik ve sportif kurallarda başka büyük değişiklikler de var. Yeni kurallara göre, yarış hafta sonu boyunca araca eklenen güncelleme sayısı, sezon içerisinde getirilebilecek aerodinamik güncelleme sayısı kısıtlanacak. Bunun gelişim yarışının azaltması hedefleniyor.

Ayrıca daha fazla parça standart olacak ve fren balatası gibi bazı parçaların kullanılma sayısında kısıtlamaya gidilecek.

Güç üniteleri aynı kalacak ancak egzoz sistemi de güç ünitesi parçaları gibi sezon boyunca kısıtlı sayıda kullanılabilecek. Bir pilotun sezon boyunca kullanabileceği egzoz sistemi sayısı 6 olacak.

Yeni lastikler, harcamaları düşürme için değiştirilen güç ünitesi parçaları ve güvenlik önlemleri gibi değişikliklerle, araçlar daha ağır olacak. Lastik battaniyeleri 2021 ve 2022'de kullanılmaya devam edecek ancak kısıtlama olacak.

Yeni kurallarla araçların 3-4 sn civarında yavaşlaması ön görülüyor.

Red Bull Racing RB15, arka detay Fotoğraf: Giorgio Piola

Hafta sonu programı değişecek

Yarış hafta sonu programında küçük ancak önemli değişiklikler olacak. Takvimdeki yarış sayısını arttırabilmek için, hafta sonu aktif çalışılan gün sayısı düşürülecek. Gelecekte takvimde 25 yarış olması planlanıyor.

Perşembe günü düzenlenen pilotlar basın toplantısı, cuma günü 1. ve 2. antrenman seanslarından önce gerçekleştirilecek ve araçlar 3. antrenman seansının başından itibaren kapalı park kurallarına dahil olacaklar.

3. antrenman seansında takımların araçlarını, hakem kontrolündeki referans versiyonuna çevirmesi gerekecek. Yani antrenmanlarda takılan yeni parçalar 3. antrenmanda çıkarılacak.

Dahası, yeni nesil pilotlara daha fazla şans verebilmek için, her takım sezon boyunca en az iki antrenman seansında en fazla 2 yarışa katılmış sürücüleri çalıştırmak zorunda olacak.

Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing, Sebastian Vettel, Ferrari, Sergio Perez, Racing Point, Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 and Alex Albon, Red Bull Racing, Basın Toplantısı Fotoğraf: Joe Portlock / Motorsport Images

Daha az rüzgar tüneli testi Aerodinamik gelişim harcamalarını azaltmak için, takımların bir haftada yapabilecekleri rüzgar tüneli sürüşü sayısı azaltılacak ve CFD çalışmalarına daha fazla önem verilecek. 2021'de düşük profilli lastiklere geçilmesinin sebebi sadece görsellik değildi. Şu anda F1'de kullanılan 13 inçlik lastikler, yüksek güçlerde çok fazla esniyorlar ve bunun aerodinami üzerinde etkisi oluyor. Yüksek bütçeli F1 takımları, bu tür detaylar üzerinde daha çok çalışabiliyor ve bu sayede lastikleri daha iyi kullanabiliyorlar. Ancak daha sert ve kısa yanaklara sahip lastikler, mevcut lastikler kadar esnemeyecekler. Aerodinaminin basitleşmesiyle, bu konuda gelişim için yapılan harcamalar da azalmış olacak.