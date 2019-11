Resmi: 2021 F1 kuralları onaylandı!

F1’in patronları, aylarca süren yeni kuralların yapısını tartıştı ve anlaşmazlıklardan ötürü yeni kuralların açıklanması ertelendi.

Ancak perşembe günü FIA Dünya Motor Sporları Konseyi tarafından onaylandıktan sonra yeni kurallar yayınlanmaya hazır.

FIA başkanı Jean Todt, video bağlantısı aracılığıyla F1 motor sporları patronu Ross Brawn ve FIA tek koltuklu araçlar teknik sorumlusu Nicolas Tombazis ile beraber COTA pistinde yeni kuralların yayınlandığı bir basın toplantısına katıldı.

Yeni teknik düzenlemeler, FIA ve F1 tarafından, birbirlerini daha kolay takip edebilecek araçlar oluşturma ve araçların daha “fütüristik” görünmesini sağlama amacıyla geliştirildi.

F1’in hafta sonu programı değişiklikleri ve diğer rekabetçi unsurları değerlendirmesi de yeni sportif kurallarda açıklığa kavuşturulacak.

Finansal düzenlemeler, takımların harcamalarını 175 milyon dolarla sınırlayacak olan bir bütçe sınırı uygulamasını içerecek.

Ferrari, yeni kuralları eleştiren takımlardandı ve eğer bunları kendi çıkarlarına uygun olmadığını düşünürse planları veto etme hakkı bulunuyor.

Takım patronu Mattia Binotto, geçtiğimiz hafta Motorsport.com’a yaptığı açıklamada bu veto hakkını kullanmanın bir “utanç” olacağını belirtmiş ve “oylama yayınlandıktan sonra” ne yapılacağına karar vereceğini söylemişti.

2021'de kurallarda olacak değişiklikler ana hatlarıyla aşağıdaki gibi olacak.

2021 F1 araçları, mevcut araçlara göre radikal farklı tasarım felsefesine sahip. Daha basit ön kanatlar, agresif karoser, daha büyük arka kanatlar ve araç altı aerodinamikleri, tekerlek kontrol cihazları, daha basit süspansiyonlar ve 18 inç lastikler öne çıkan ana özellikler.

Yeni araçlarda önerilen yeniliklerden bir tanesi, jantlara seyircilere bilgi verecek LED görüntü panelleri eklenmesi. Aynı şekilde, aynı amaçla karoser üzerine de görüntü panellerinin eklenmesi öneriler arasında.

Araçlar estetik açıdan farklılaşsa da, bu farklılaşmadaki ana sebeplerden birisi araçların birbirleriyle daha yakın mücadele edebilmelerini sağlamak.

Yıllardır getirilen kurallarda, araçların daha yakın mücadele etmeleri istendi ancak araç tasarım felsefelerinde ciddi değişiklik olmadığı için bu başarılamadı.

Ancak sonunda, gerçekten araçların birbirleriyle daha yakın mücadele etmelerini sağlayacak tasarım felsefesine geçildi. 2019 F1 araçlarıyla takipte, arkadaki araç % 40 civarında yere basma gücü kaybediyor. Bu oran, 2021 F1 araçlarıyla % 5-10 civarına düşecek çünkü aracın yere basma gücünün çoğu karoser üzerindeki aerodinamik parçalardan değil, araç altında tabanda üretilecek. Bu sayede öndeki araçtan arkaya daha temiz hava gidecek ve hava arka tarafta yukarı doğru yönlendirilecek. Bu, pilotların birbirleriyle daha yakın mücadele edebilmelerini sağlayacak.

Formula 1 tarihinde ilk defa, takımların harcadıkları para kısıtlanacak. Takımların daha adil bir şekilde mücadele edebilmelerini sağlamak için takım başına yıllık maksimum bütçe 175 milyon dolar olarak belirlendi. Bu rakamın içerisinde reklam giderleri, pilot maaşları ve takımlardaki en çok para alan 3 çalışanın maaşları yer almayacak.

F1 bütçe sınırı, büyük takımlarla küçük takımları bütçe açısından birbirine yaklaştıracak. Bunun pist üstü performans farkını azaltması bekleniyor. 175 milyon dolar sınır, 21 yarışa göre belirlendi. Takvimde 21 yarışın üstüne çıkıldıkça, her bir yarış için bütçe 1 milyon dolar artacak.

Bütçe sınırı dışında takımlara ödenen paralar da daha adil bir şekilde dağıtılacak.

Charles Leclerc, Ferrari SF90, leads Sebastian Vettel, Ferrari SF90, Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 W10, Max Verstappen, Red Bull Racing RB15, Carlos Sainz Jr., McLaren MCL34, and the rest of the field at the start

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images