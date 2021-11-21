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Formula 1 / Katar GP Sonuçlar

GÜNCEL - 2021 Katar GP öncesi: Yarış gridi

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

2021 Katar Grand Prix'sine Lewis Hamilton ilk sıradan başlayacak ve yanında Pierre Gasly olacak.

GÜNCEL - 2021 Katar GP öncesi: Yarış gridi

Güncelleme: FIA'nın yayınladığı son güncelleme ile Valtteri Bottas altıncı sıraya geriledi. Carlos Sainz beşinci sıraya çıktı.

1

  Lewis Hamilton
(Mercedes)



 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 


 

  Pierre Gasly
(AlphaTauri)

3

  Fernando Alonso
(Alpine)



 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 


 

  Lando Norris
(McLaren)

5

 

  Carlos Sainz
(Ferrari)

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 


 

 

  Valtteri Bottas (P) +3
(Mercedes)

7

  Max Verstappen (P) +5
(Red Bull)



 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 


 

  Yuki Tsunoda
(AlphaTauri)

9

  Esteban Ocon
(Alpine)



 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 


 

  Sebastian Vettel
(Aston Martin)

11

  Sergio Pérez
(Red Bull)



 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 


 

  Lance Stroll
(Aston Martin)

13

  Charles Leclerc
(Ferrari)



 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 


 

  Daniel Ricciardo
(McLaren)

15

  George Russell
(Williams)



 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 


 

  Kimi Räikkönen
(Alfa Romeo)

17

  Nicholas Latifi
(Williams)



 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 


 

  Antonio Giovinazzi
(Alfa Romeo)

19

  Mick Schumacher
(Haas)



 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 


 

  Nikita Mazepin
(Haas)
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