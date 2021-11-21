GÜNCEL - 2021 Katar GP öncesi: Yarış gridi
2021 Katar Grand Prix'sine Lewis Hamilton ilk sıradan başlayacak ve yanında Pierre Gasly olacak.
Güncelleme: FIA'nın yayınladığı son güncelleme ile Valtteri Bottas altıncı sıraya geriledi. Carlos Sainz beşinci sıraya çıktı.
|
1
|
Lewis Hamilton
|
2
|
Pierre Gasly
|
3
|
Fernando Alonso
|
4
|
Lando Norris
|
5
|
Carlos Sainz
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6
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Valtteri Bottas (P) +3
|
7
|
Max Verstappen (P) +5
|
8
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Yuki Tsunoda
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9
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Esteban Ocon
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10
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Sebastian Vettel
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11
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Sergio Pérez
|
12
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Lance Stroll
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13
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Charles Leclerc
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14
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Daniel Ricciardo
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15
|
George Russell
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16
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Kimi Räikkönen
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17
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Nicholas Latifi
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18
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Antonio Giovinazzi
|
19
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Mick Schumacher
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20
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Nikita Mazepin
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