2021 kararını veren Alonso: "Yakında açıklayacağım"

Fernando Alonso'nun 2020 sonrasında ne yapacağıyla ilgili uzun zamandır söylentiler var ve iddialardan bir tanesi Formula 1'e geri döneceği yönündeydi.

Geçtiğimiz haftalarda Alonso'nun Sebastian Vettel'in Ferrari'deki koltuğunu almak için İtalyan ekiple iletişime geçtiği iddia edilmişti.

Dakar, WEC ve IndyCar gibi alternatif seçeneklere de sahip olan Alonso, 2021 kararını verdiğini ve yakın zamanda açıklayacağını doğruladı.

"Formula 1'den neden ayrıldığımı 2018'den beri yanıtlıyorum. WEC, Daytona ve Dakar gibi farklı şeyleri tatmak ve Formula 1'in bu atmosferinden çıkmak istedim."

"“Her zaman 2021'deki yeni kurallarla birlikte Formula 1'e dönebileceğimi söyledim, çünkü belki de yeni araçlar daha dengeli olacak ve kendimi yeniden yarışmaya aç hissedeceğim. Ama şimdi yeni kurallar 2022'ye ertelendi. Formula 1 için kötü bir haber ama kuralların neden ertelendiğini anlıyorum. Çünkü böyle bir durumda 2021 araçlarını geliştiremezsiniz."

"Kendi açımdan bakarsam, gelecek yıl ne yapacağımı biliyorum ve umarım yakında bunu duyuracağım. Daha fazlasını söyleyemem."

Alonso, WEC'in yeni hiperaraç serisiyle dayanıklılık yarışlarına döneceğini söyledi.

Bir noktada Le Mans'a dönüp dönmeyeceği sorusuna Alonso, "Evet, öyle olduğunu söyleyebilirim. Hiperaraç harika bir proje gibi görünüyor. LMDh de öyle. Ne zaman olur bilmiyorum ama gelecekte kesinlikle yine Le Mans'a katılacağım."

"Her zaman Le Mans'a katılmak istedim ancak Toyota'da elde ettiğim iki zafer, tüm beklentilerimi aştım. Benim için harika bir deneyimdi."

“Yeni hiper araç kategorisini çok ilginç bir proje olarak görüyorum ve genel olarak WEC organizatörlerinin doğru yönde ilerlediğini düşünüyorum. Fabrika takımlarından ayrılmasından sonra zor zamanlar geçirdiler ve umarım teknik düzenlemelerin değiştirilmesi, yarışları daha heyecanlı ve olaylı hale getirecek."

"İnsanlar şampiyonanın üreticiler için çok çekici olmadığını söylüyor. Ama başlangıç ​​gridinde çok fazla aracınız varsa ve zaferler için son tura kadar savaşıyorlarsa, hangi takımların müşteri, fabrika veya bağımsız takım olarak orada olduğunun ne önemi var? Önemli olan katılımcı sıkıntısı yaşamamak."

"Şahsen bana gelirsek, gerçekten hiper aracın direksiyonuna geçmek ve Le Mans'ı üçüncü kez kazanmak istiyorum."

Alonso, IndyCar'da tam sezon yarışmayacağını da doğruladı.

"Bu, büyük bir bağlılık ve çok fazla hazırlık gerektiriyor. Indianapolis 500 bile zaten çok büyük bir bağlılık ve inanılmaz bir hazırlık gerektiriyor. Yani tam sezon yarışmak için neler gerektiğini hayal bile edemiyorum."

Alonso son olarak WEC ile F1'i kıyasladı.

"Bir kere sürüş çok farklı. Formula 1, performansın etrafında dönüyor. Her geçen tur daha mükemmel bir tur atmalısınız. Dayanıklılık yarışlarında ise iyi bir denge ve iyi bir dayanıklılık gerekiyor. Aracı tüm virajlarda limitlerine kadar zorlayamazsınız. Daha içgüdüsel davranmanız gerekiyor çünkü her turda bir araç geçiyorsunuz."

Son olarak Dakar deneyimini anlattı.

"Dakar çok farklı bir deneyimdi. Sürücülerle, mekanikerlerle ve gazetecilerle paylaşım anlar... Bir çölün ortasındasınız. Oteller, banyolar ve pek çok şeyin alışık olduğumuz diğer yarışlarla pek bir ilgisi yok. Bu kendi açımdan üç haftalık oldukça net bir deneyimdi. Umarım bir gün geri dönebilirim. Bunu yapmak için önümde birkaç yılım var. Carlos bu yıl mesela 57 yaşında kazandı. Umarım geri gelebilir, daha rekabetçi olabilir ve kazanmaya çalışabilirim."

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