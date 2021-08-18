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Önceki / Japonya GP iptal edilecek iddiası
Formula 1 / Japonya GP Haberler

Resmi: 2021 Japonya Grand Prix'si iptal edildi

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Formula 1, hükümetin talebi üzerine devam eden COVID-19 salgını sebebiyle 2021 Japonya Grand Prix'sini iptal ettiğini açıkladı.

Resmi: 2021 Japonya Grand Prix'si iptal edildi

Yarış, 10 Ekim'de gerçekleştirilecekti ve Rusya ile Türkiye ile beraber üçlü yarışın son ayağı olacaktı.

Tüm taraftalar, Tokyo'da gerçekleştirilen Olimpiyat Oyunları'nın ardından yarışın yapılıp yapılmayacağı konusunda Ağustos ayında bir karar verilmesini bekliyordu.

Dün akşam saatlerinde Japonya Grand Prix'sinin iptal edileceğine yeni bir iddia ortaya atıldı ve F1, bugün itibariyle Japonya Grand Prix'sinin iptal edildiğini duyurdu.

Açıklamada şöyle denildi: "Japon hükümeti, Japonya'daki organizatör ve yetkililerle devam eden görüşmelerin ardından, ülkede pandeminin sebep olduğu karmaşıklık nedeniyle bu sezonki yarışın iptal edilmesine karar verdi."

"Formula 1 şu anda revize edilmiş takvimin detayları üzerinde çalışıyor ve nihai detayları önümüzdeki haftalarda açıklanacak."

"Formula 1 olarak, bu yıl ve 2020'den bu yana ortaya çıkan belirsizliklere uyum sağlayabileceğimizi ve çözümler bulabileceğimizi  kanıtladık. Hem bu yıl hem de gelecek yıl Formula 1 yarışlarına ev sahipliği yapmak için çeşitli ülkelerden gelen ilgi düzeyi bizi gerçekten heyecanlandırıyor."

Şimdilik Japonya Grand Prix'sinin yerine nasıl bir planlama yapılacağı belli değil. Katar şu anda beklemedeki yarışlardan biri. Ayrıca Bahreyn'de ikinci bir yarış yapılabilir. Böyle bir durumda Orta Doğu'da minimum dört yarış yapılacak.

Takvim için en büyük sorunlardan bir tanesi, Meksika, Türkiye ve Brezilya'nın şu anda İngiltere'nin kırmızı listesinde yer alması gibi görünüyor. Bu ülkelerden birine giden tüm personel, İngiltere'ye döndüklerinde en az 10 gün karantinada kalmak zorunda kalıyor.

Şu anda F1'in bu konuda bir muafiyeti yok. Haliyle F1 takımlarında, FIA'da, F1 yönetiminde, Pirelli'de ve basında çalışan yaklaşık 1000 kişi bu kuraldan etkilenecek.

Japonya GP takvimde kalsaydı, Türkiye'den bir hafta sonra yapıldığı için 10 günlük karantina süreci büyük oranda burada dolacaktı.

Japonya Grand Prix'si olmadan Türkiye'nin takvimdeki yeri tehlikeye girecek. Fakat Formula 1, Türkiye'den sonra bir yarış düzenlemeyi planlıyor ve bunun için çalışmalar yaptığı için, Türkiye'nin takvimden düştüğünü düşünmemek gerekiyor.

F1, Austin'de ikinci bir yarış düzenlemeyi umuyor ve bu yarış, Teksas GP adı altında yapılabilir. Fakat Amerika, İngiltere'nin kırmızı listesinde yer almasa da bölgedeki COVID vakalarının artışı, işleri zora sokuyor.

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Japonya GP iptal edilecek iddiası

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Japonya GP iptal edilecek iddiası
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