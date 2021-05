2021 İspanya GP'den öğrendiğimiz 10 şey

İspanya GP genel olarak izlemesi pek heyecanlı olmayan Formula 1 yarışlarından birisidir ancak Pazar günkü yarışta yine de eğlenceli anlar oldu.

Lewis Hamilton ve Max Verstappen, bu sezon art arda 4. yarış tekerlek tekerleğe mücadele ettiler ancak yarış sonucunu pit stratejileri belirledi.

Büyüleyici strateji mücadelesi, Barselona-Katalonya pistindeki galibiyet açısından en iyi yarışlardan birisini izlememizi sağladı.

İspanya GP'de öne çıkan 10 konu şu şekilde oldu

1. F1'deki fikir savaşını Mercedes kazandı

Verstappen'in ilk virajda Hamilton'ı geçmesinin ardından Barselona pistinde geçişin çok zor olması nedeniyle yarışın o noktada bittiği düşünülüyordu.

Ancak sezonun ilk bölümünde gördüğümüz trend İspanya'da da devam etti. Red Bull, yarışın başında yumuşak lastiklerle daha güçlü olmayı başarırken, ilerleyen stintlerde Mercedes oyunda kontrolü ele geçirdi ve harika bir strateji savaşı ortaya koydu.

Mercedes, ilk pit stopta Hamilton'ı Verstappen'den önce pite almayarak ilk hamleyi kaybetmiş gibiydi ancak lastik avantajı sayesinde Hamilton, pit stoptan sonra hızlı bir şekilde farkı kapatmayı başardı.

Ancak Hamilton'ın esas ustalığı Verstappen'i geçerek gelmedi. Orta lastiklerde dahi Hamilton'ın Verstappen'i pist üstünde geçmesi pek mümkün değildi. Bu yüzden Mercedes, Hamilton'ı daha erken bir şekilde 2. set orta lastiklere aldı ve o lastiklerden Red Bull'da kalmamıştı. Takım bu yüzden Verstappen'i pist üstünde tutmaya karar verdi. Hamilton 2. pitten çıktığında arada 23 sn fark vardı. Ancak Hamilton'ın tur başına 2 sn kazanmaya başlamasının ardından, Mercedes'in doğru karar verdiği ortaya çıktı.

Hamilton pite girdiğinde, şah mat olduğu belliydi. Red Bull, yarışı kazanmak için daha fazlasını yapamazdı ve bu da Mercedes'in ne kadar klinik olabileceğini kanıtladı.

2. Verstappen’in agresifliği patlamaya sebep olabilir

Verstappen, Imola'da olduğu gibi İspanya'da da ilk turda agresifti ve Hamilton'la olan mücadelesinde agresif bir yaklaşım sergiledi.

Verstappen iyi kalktı ancak ilk viraja gelene kadar tam olarak Hamilton'ın yanına gelememişti. Ancak aynı Imola'da olduğu gibi içeride geç fren yapan Verstappen, virajın çıkışına doğru Hamilton'ı dışarıya doğru süpürdü. Ancak Imola'nın aksine Hamilton, bu sefer daha bilinçli bir şekilde davranarak daha fazla zorlamadı ve uzun vadeli düşünerek ikincilikle yetindi.

Verstappen'in böylesi ataklar yapması, pilotların yaklaşımını da gösteriyor. Bu agresiflik heyecan verici ve şampiyonluk mücadelesi açısından iyi ancak Verstappen, o atağı gridde her pilota yapamaz. Verstappen bu atağı yaparken Hamilton'a güvendiğini gösteriyor.

Ancak bu tür mücadele ne kadar daha devam edebilir? Verstappen, bir sonraki sefer benzer fırsata sahip olduğunu düşündüğünde, daha fazlasını yapacak mı? Ya da Hamilton bundan sonra benzer fırsatlar tanımamak için kapıyı daha sert mi kapatacak? Şampiyonluk mücadelesi içerisinde heyecan verici bir alt senaryo ortaya çıkmış oldu.

3. Hamilton’ın ulaştığı 100. pole pozisyonunu görmek bir daha mümkün olmayabilir

Bir süredir bu rakama yakındık ve Hamilton sonunda 100 pole pozisyonu barajını aşmayı başardı. Bunun anlamı büyüktü.

Sıralamaların ardından telsiz konuşmalarında geçen cümleler ve kapalı parktaki kutlamalar, Hamilton'ın aslında bu tür başarıları ne kadar önemsediğini gösteriyor.

Hamilton, "Hiç kimsenin, özellikle de benim, hiç bir zaman 100 sayısına ulaşılabileceğini düşündüğünü sanmıyorum. 100. pole pozisyonuna ulaşmak çılgınca. Sanki ilki gibi hissediyorum." demişti.

Hamilton sıralamalarda ne kadar uzman olsa da, birkaç sene önce kimse bu kadar pole pozisyonu kazanabileceğini beklemiyordur. Gerçekçi olmak gerekirse, bütçe sınırının başlamasıyla ve aerodinamik test kısıtlamalarıyla F1, gelecekte daha eşit ve mücadelenin daha yakın olduğu bir spora sahip olmayı hedefliyor. Yani gelecek senelerde, Mercedes tarzı bir dominasyonun olma ihtimali artık daha az. Yani bu saatten sonra başka bir pilotun bu sayılara ulaşması pek olası görünmüyor.

4. Bottas’ın takım emrine direnmesi, pahalıya mal olabilirdi

Tam olarak "Valtteri, it's James" tarzı bir takım emri yoktu ancak yine de Bottas, takımdan Hamilton'a zorluk çıkarmaması yönünde gelen mesajı pek hoş karşılamadı.

Yarışın başında Ferrari'den Charles Leclerc'in arkasında takılı kalan Bottas ile takım arkadaşı arasındaki fark devasaydı, bu yüzden Bottas ikinci pit stopunu yapan takım arkadaşına yol vermek zorunda kaldı.

Yol verme talimatı daha önce gelmesine rağmen Bottas bunu 10. virajda yaptı. O noktaya kadar Bottas, çoğu virajda yerini korudu ve Hamilton'a kolay bir şekilde yol vermedi. Yarışın ardından Bottas, Hamilton'a daha erken yol verebileceğini kabul etti ancak kendi yarışını da düşünmek zorunda olduğunu söyledi.

Bottas, "Charles'a karşı pit aralığından çıkmaya çalışıyordum, bunu yaparsam bir kez daha pite gelebilecek ve hızlı tur puanı için mücadele edebilecektim. O an benim zihnimdeki esas konu, kendi yarışımdı." dedi.

Bu anlaşılabilir bir durumdu çünkü bir taraftan pit aralığı için fark açmaya çalışırken diğer taraftan Verstappen karşısında farkın daha büyük olduğu dönemde Hamilton'ın zaman kaybetmemesini sağlamalıydı. Mercedes'in ilk başta tahmin ettiği gibi Hamilton, Verstappen'i son turda yakalayacak olsaydı Bottas'ın yol verirken neden olduğu 1-2 saniyelik kayıp pahalıya mal olabilirdi.

Ancak Hamilton'ın performansı çok güçlü olduğu için, o esnadaki kayıp sonunda pek önemli olmadı.

Hamilton da bu konuyu önemsemediğini şu sözlerle ifade etti: "Bana göre o esnada yarışıyorduk ve benim için her şey yolundaydı. Sezonun daha başındayız."

Toto Wolff da yarışın ardından özellikle sonuç etkilenmediği için bu konuda rahattı. Ancak Bottas'ın hareketinden sonuç etkilenseydi, bu kadar rahat olmayacaklardı.

5. Perez’in yokluğu Red Bull'u ön tarafta kötü etkiliyor

Sergio Perez'in Red Bull'a alışma sürecinde yaşadığı sıkıntılar İspanya'da da devam etti. Sıralamalarda omzundan acı çeken Perez zorlanmış bunun sonucunda geride kalmıştı. Perez, yarışta da yükselmekte zorlandı ve ancak 5. olabildi.

Yani Red Bull'un ikinci aracında yaşanan sıkıntılar hâlâ devam ediyor. 2019 Macaristan GP'nin ardından Red Bull ve Verstappen'in yine benzer şekilde mağlup olması, okların Perez'e yönlenmesine sebep oldu. Ancak Perez'in takımla henüz 4. yarışına çıkıyor olması, durumu biraz kurtarıyor.

Yine de 2019'da Pierre Gasly'nin takım arkadaşı Verstappen'den çok geride olması gibi Perez de benzer durumdaydı. Meksikalı pilot lider gruba daha yakın olabilseydi, Mercedes'in bu durumda stratejik açıdan yapabilecekleri sınırlı olacaktı. Ancak Red Bull ön grupta tek araçla mücadele ettiği için Mercedes'in stratejik açıdan eli daha açıktı.

Takım Patronu Christian Horner, "Gerçekten onun o aralıkta olmasına ihtiyacımız var. Bu sayede Mercedes şu anda sahip olduğu stratejik seçeneklere sahip olamaz. Araçta daha fazla zaman geçirdikçe Checo'nun kendisine daha fazla güveneceğinden ve daha fazlasının geleceğinden eminim." dedi.

Verstappen'in şampiyonluk mücadelesi verdiğini dikkate aldığımızda, Perez'in çok geçmeden orada olması gerekiyor.

6. Ferrari - McLaren savaşı, tüm sezon devam edecek

Her ne kadar en iyilerin arkasındaki mücadele olsa da, Ferrari ve McLaren arasında 2008'dekine benzer bir sezon boyunca mücadele izleyeceğiz gibi duruyor.

Ferrari, ilk yarışlarda SF21'de sahip olduğu iyi hissi hem sıralamalarda, hem de yarışta sürdürmeyi başardı. Leclerc, orta grubun önünde süperdi ve yarışın ilk turunun 3. virajında Bottas'a muhteşem bir atak yaparak üçüncülüğe yükseldi ve ilk stintte yerini korumayı başardı.

McLaren için ise daha sakin bir gündü. Daniel Ricciardo, aracında kendisini daha iyi hissetmesinin etkisiyle 6. sırada yarışı tamamlarken onu Ferrari'den Carlos Sainz ve McLaren'ın diğer pilotu Lando Norris takip ettiler. McLaren bu yarışta Ferrari karşısında puan kaybetse de takımlar şampiyonasında üçüncülüğü, Norris de pilotlar şampiyonasında dördüncülüğü korumayı başardı.

AlphaTauri'nin gerilemesi ve Alpine'in yarışlarda pek güçlü görünmemesi nedeniyle üçüncülük mücadelesi Ferrari ve McLaren arasında geçecek gibi görünüyor. Her iki takım tabii ki şampiyonada daha yukarısı için mücadele etmek isterdi ancak yine de bu iki takımın üçüncülük için mücadele etmesi, sezona heyecan katacak.

7. 2021 Aston Martin için boşa geçecek

Sebastian Vettel, İspanya GP öncesinde 2021 aracını geliştirmekten vazgeçerlerse bunun kaçan bir fırsat olacağını söylemişti. Ancak Pazar günkü yarış, Aston Martin'in kaybettiği zamanı telafi etmesinin pek kolay olmayacağını bir kez daha göstermiş oldu.

Vettel ve takım arkadaşı Lance Stroll, yarışta ilk 10'a yakın yerde mücadele etse de her ikisi de puan almayı başaramadı. Şu anda sadece Ferrari ve McLaren değil, Alpine ve AlphaTauri'ler de Aston Martin'den daha iyi görünüyorlar.

Aston Martin, yapması gereken şeyler olduğunu biliyor ancak takımın İspanya'da her iki araçta kullandığı güncellemeler, pek büyük ilerleme sağlamamış gibi duruyor. Her iki AMR21, açık bir şekilde yere basma gücü açısından zayıftı.

Vettel, "Puan mücadelesi açısından gerçekten performans eksiğimiz var. Genel olarak şu anda muhtemelen olmamız gereken yerdeyiz." demişti.

2021'e girerken Aston Martin'in hedefi geçen seneki gibi üçüncülük mücadelesi vermekti ancak şu an bu pek olası görünmüyor.

8. Tsunoda İspanya'daki çaylak hatalarından ders çıkarmalı

Yuki Tsunoda'nın etkileyici sezon öncesi testleri performansı ve ilk yarışında puan alması ile oluşan coşku, yerini sıkıntılara bıraktı.

Japon pilotun yarışı, yakıt basınç sorunu nedeniyle erken bitti ancak hafta sonunun en sıkıntılı bölümü onun ilk sıralama seansında elenmesi ve ardından söyledikleriydi.

Sıralamaların ardından basın toplantısında konuşan Tsunoda, takım arkadaşıyla aynı araca sahip olup olmadığını sorgulamıştı. Tsunoda, çok geçmeden bu durumla alakalı özür diledi.

Tsunoda'nın Bahreyn'de hem testlerde, hem de yarışta gösterdiği performansın ardından Ross Brawn, onun son yıllardaki en iyi çaylak olabileceğini söylemişti. Onun F1'de olacak saf hıza sahip olduğu konusunda soru işareti yok ancak biraz daha sakin olması gerekiyor. Telsiz mesajlarında küfür kullanması ilk başta komik gibi görünse de sürekli olarak bunların tekrar etmesi, adına leke sürmeye başladı.

Bunlar bir çaylak için önemli dersler. Bu tür sıkıntılardan erkenden kurtulması iyi olur. Umarız İspanya onun için bir dönüm noktası olmuştur.

9. Taraftarları yeniden tribünde görmek güzeldi

İspanya GP'ye sadece 1000 taraftar alındı ancak yine de ana tribünde taraftarları ve bayrakları görmek F1 padoğu için umut verici bir gelişmeydi.

COVID-19 pandemisinin etkileri hâlâ devam ediyor olsa da İspanya kısıtlı sayıda da olsa taraftar alarak güzel bir jest yaptı. Muhtemelen bu gelişme, önümüzdeki yaz döneminde gerçekleştirilecek yarışlarda yeni bir trendin oluşmasını sağlayabilir.

Hamilton, podyumda konuşurken taraftarlardan bahsetmeyi unutmazken yerel kahramanlardan Fernando Alonso da onlara teşekkür etti ve onların olmasının havayı değiştirdiğini söyledi.

Alonso, "Taraftarları gördüğünüzde ve yarış öncesinde sunucu adınızı söylediğinde biraz adrenalin oluşuyor. Bu yarış diğer 3-4 yarıştan kesinlikle daha özeldi." dedi.

10. 10. virajdaki değişikliğin etkisi çok az oldu

İspanya GP'de geçişin pek kolay olmaması nedeniyle bu seneki yarış öncesinde Barselona-Katalonya pistinin 10. viraj bölgesinde büyük bir değişiklik yapıldı.

O virajın biraz daha hızlı dönülüyor olması pilotlar için daha keyif verici olsa da, geçişe pek etkisi olmadı. Son sektör esas sorun olmaya devam etti.

İspanya GP geldiğinde her sene aynı şeyi söylüyoruz ve söylemeye devam edeceğiz ancak bu sene 10. virajda takip eden pilotların kazandığı avantaj yine son şikanda kaybolmuş oldu. Son bölümdeki şikan, birbirine yakın olan pilotların daha da uzaklaşmasına neden oluyor ve geçiş şansını ortadan kaldırıyor.

Hamilton'ın Verstappen'i takip ettiği dönem boyunca bunu gördük. Her ne zaman DRS ile avantaj kazansa, son sektörde hepsini kaybetmiş oldu.

Barselona pisti canlandırılmak isteniyorsa, daha fazla değişiklik gerekiyor ancak Alonso'ya göre bu çok kolay bir şey değil.

Alonso, "Belki son şikandan hemen sonra daha fazla DRS kullanılabilir. Bilmiyorum. Barselona her zaman geçiş açısından zor bir yer oldu." dedi.

En azından strateji mücadelesinin bu yarışı kurtardığını söyleyebiliriz. Bu yarışın senenin en sıkıcı yarışlarından birisi olduğu düşünüldüğünde, sezonun kalanı için iyiye işaret olduğunu söyleyebiliriz.

