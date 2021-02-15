2021 için Hamilton'ı favori gören Rosberg: "Vettel, Aston Martin'de kendisini bulacak"

Nico Rosberg, 2016 sezonunun ardından Formula 1'den emekli olma kararı aldı ve şimdilerde pilotluk dışında şeyler yapıyor.

Rosberg, 2016 sonunda emekli olmasının doğru karar olup olmadığı sorusuna, "Taraftarlarımın bundan ötürü üzgün olduklarını biliyorum. Birkaç yıl daha Formula 1'de yarışmaya devam edeceğime inanıyorlardı. Ancak benim için bırakmak adına en uygun an buydu. Hayalim gerçek oldu ve bir şeyleri değiştirme vaktimin geldiğini düşündüm." yanıtını verdi.

Rosberg, spordan ayrılmadan önce Hamilton'ı mağlup ederek şampiyon olmayı başardı ve İngiliz pilot şimdilerde sporu domine ediyor.

Bunun, şampiyonluğunun değerini artırıp artırmadığı sorusuna Rosberg, "Lewis'in ne kadar iyi olduğunu biliyordum ve şimdi herkes onun tüm zamanların en iyisi olduğunu biliyor. Sonuçta kısa sürede pek çok şampiyonluk kazandı. Aynı aracı sürerken onu yenebilmiş olmam, başarımın ek bir kanıtı oldu." yanıtını verdi.

Rosberg, sonrasında 2021 sezonu hakkında konuştu: "Evet, favori Lewis. İnanılmaz yetenekli bir pilot ve en iyi araca sahip. Verstappen onunla savaşabilecek tek kişi. Red Bull hızlı bir araç yaparsa belki Sergio Perez bile orada olabilir. Tabii ki Hamilton'un takım arkadaşı Valtteri Bottas da var. Ancak şampiyonluğu kazanamadıkça şansı azalıyor."

"Sebastian'a gelirsek, son yıllara baktığımızda artık bir şeyleri değiştirmesi gerekiyordu. Ferrari'de durumu giderek daha kötü bir hal alıyordu ve bu da son derece tatsız bir deneyimdi."

"Kariyerini devam ettirme fırsatı bulduğu için mutluyum. Aston Martin'de yine yıldız bir isim olarak kabul edilecek ve eğer başarılı olursa, eski Sebastian'ı göreceğiz. Halen Formula 1'in en iyilerinden biri." dedi.