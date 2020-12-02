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Formula 1 / Son dakika

2021 için gridde sadece üç boş koltuk kaldı

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2021 için gridde sadece üç boş koltuk kaldı
Ekleyen:
, Editör

Haas'ın pilot kadrosunu açıklamasının ardından 2021 için gridde sadece üç boş koltuk bulunuyor.

Haas, dün yaptığı açıklama ile Nikita Mazepin ile sözleşme imzaladığını açıklarken, bugün de Mick Schumacher ile kontrat imzaladığını duyurdu.

Amerikalı ekip, 2021 için iki pilotunu birden açıklamayan tek takımdı. Bu açıklamayla beraber gridde sadece üç tane boş koltuk kalmış durumda.

Mercedes, Valtteri Bottas ile yeni kontrat imzalamasına rağmen henüz Lewis Hamilton'la kontrat yenilemedi. İngiliz pilotun takımda kalmasına kesin gözüyle bakılıyor ancak bunun bu ayın sonundan önce gerçekleşmesi beklenmiyor.

George Russell'ın bu hafta sonu -COVID-19 nedeniyle- yarışamayacak olan Hamilton'ın yerini almasının, Mercedes'in 2021 planlarını nasıl etkileyeceği bilinmiyor.

İkinci koltuk Red Bull'da olacak. Takım Max Verstappen'le zaten uzun vadeli anlaşmaya sahip ancak yanında kimin yarışacağı belli değil. Red Bull, Alex Albon'la devam etmeye sıcak baksa da, kalan iki yarış Taylandlı sürücünün kaderini belirleyecek. Eğer beklentilerin altında kalmaya devam ederse yerini Nico Hulkenberg veya Sergio Perez alacak.

AlphaTauri'de Pierre Gasly ile sözleşme yenilense de, takım arkadaşı Daniil Kvyat ayrılacak gibi görünüyor. Koltuğu için en muhtemel aday Yuki Tsunoda. Ancak Japon sürücü süper lisans alamazsa, o zaman işler değişebilir.

2021 pilot kadroları:

Mercedes: Valtteri Bottas - Açıklanacak

Ferrari: Charles Leclerc - Carlos Sainz

Red Bull: Max Verstappen - Açıklanacak

McLaren: Lando Norris - Daniel Ricciardo.

Renault: Fernando Alonso - Esteban Ocon

Aston Martin: Sebastian Vettel - Lance Stroll

Alfa Romeo: Kimi Raikkonen - Antonio Giovinazzi

Haas: Mick Schumacher - Nikita Mazepin

AlphaTauri: Pierre Gasly - Açıklanacak

Williams: George Russell - Nicholas Latifi

Schumacher, Abu Dhabi GP'deki ilk seansta piste çıkacak

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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