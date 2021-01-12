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Formula 1 / Haberler

Monako, Azerbaycan ve Kanada GP'leri de tehlikede olabilir

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Monako, Azerbaycan ve Kanada GP'leri de tehlikede olabilir
Ekleyen:
, Szerkesztő
Çeviren: Kemal Şengül, Editör

RACER ve Auto Motor und Sport'un haberine göre Bakü, Monako ve Kanada GP'nin yapılıp yapılmayacağı belirsizliğini koruyor.

2021 Formula 1 sezonu için 23 yarışlık bir takvim açıklanmıştı ancak yarışların başlamasına 2.5 ay kala erteleme haberleri gelmeye başladı.

Avustralya GP, bugün yapılan açıklamayla birlikte Kasım ayına ertelenirken, Çin GP de henüz açıklanmayan bir tarihe kadar ertelendi.

Şimdi cadde yarışlarıyla alakalı belirsizlik devam ediyor.

Auto Motor und Sport ve RACER'ın haberine göre Monako, Kanada ve Azerbaycan GP ile ilgili belirsizlik de devam ediyor. Çünkü bu pistleri kurmak ve şehri yarışa hazırlamak için minimum yedi hafta gerekiyor.

Ayrıca pistlerin kurulumu için yurt dışından gelen çalışanlar var ve seyahat kısıtlamaları ya da karantina yükümlülükleri gibi şeyler, bu durumu zorlaştırıyor.

Monako açısından bakıldığında, yarış 23 Mayıs tarihinde yapılacak ve nihai kararın Şubat sonuna kadar verilmesi gerekiyor.

Bu üç yarıştan herhangi birinin iptali, Intercity İstanbul Park'a Formula 1 kapılarını tekrar açabilir. Çünkü Intercity İstanbul Park'ın en önemli rakibi olan Imola, bugün itibariyle 2021 takvimine girdi ve Mayıs ayındaki boş yere de Portimao geçecek.

Vural Ak, Ramazan'a denk geldiği için Nisan ayındaki boş yere ilgi göstermediklerini belirtmişti. Bu üç yarışın tarihi de Ramazan'a denk gelmediği için, bu açıdan da herhangi bir sorun olmayacak.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Köles István Ákos

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