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Formula 1 / Son dakika

"2021 Hollanda GP'nin tarihi belli oldu"

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"2021 Hollanda GP'nin tarihi belli oldu"
Ekleyen:
, Redacteur
Çeviren: Kemal Şengül, Editör

Son çıkan haberlere göre 2021 Hollanda Grand Prix'sinin 5 Eylül tarihinde yapılması planlanıyor.

2021 Formula 1 takviminin 23 yarışa sahip olması bekleniyor ve Hollanda, 2020 yarışının iptal edilmesinin ardından gelecek yılın takviminde yer alacak.

Yarışın tam olarak ne zaman yapılacağına dair net bir açıklama yapılmadı. Ancak Formula 1'e yakın kaynaklar, Formula 1 Komisyonu toplantısında sunulan takvimde Hollanda'nın bu yılki orijinal takvime kıyasla tamamen farklı bir yerde olacağını ortaya koydular.

Yarış, koronavirüs patlamadan önce bu yıl 3 Mayıs'ta gerçekleştirilecekti. Ancak gelecek yılki yarışın yaz tatilinden sona yapılması planlanıyor.

De Telegraaf'ın kaynaklarına göre Formula 1 ve FIA'nın Hollanda GP için belirlediği tarih 5 Eylül.

Pistin patronu Robert van Overdijk, gazete ile yaptığı özel röportajında, iddiaları doğrulamadı ve "Takvimi yayınlamak Formula 1 yönetiminin görevi." dedi.

Eğer Hollanda GP'nin tarihi 5 Eylül olursa, yarış Belçika GP'den bir hafta sonra gerçekleştirilmiş olacak.  

Koronavirüs nedeniyle yarışın seyircili yapılıp yapılmayacağı bilinmiyor. Ancak mevcut gelişmeler göz önüne alındığında yarışın seyircili yapılma ihtimali, Mayıs ayına kıyasla daha yüksek olacak. Zandvoort yönetimi, hafta sonunun her gününde 100 bin kişilik taraftar istiyor.

2021 F1 takvimi 23 yarışa çıkarılacak ve bu yıl orijinal takvimde yer alan tüm yarışlar gelecek yılki takvimde yer alacak. Bu yarışlara ek olarak Suudi Arabistan'da bir cadde yarışı yapılması planlanıyor.

Sezonun 21 Mart'ta Melbourne'de başlaması hedefleniyor.

 
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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Bjorn Smit

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