2021 Hollanda GP: Verstappen, kendi ülkesindeki ilk yarışını kazandı, şampiyona liderliğini aldı!

Hollanda Grand Prix'si, Zandvoort pistiyle 1986 yılından sonra ilk kez takvime döndü ve Red Bull pilotu Max Verstappen'e yarış öncesinde çok büyük bir destek vardı.

Yağmur nedeniyle gerçekleştirilemeyen Belçika Grand Prix'sinde hava beklendiği üzere güneşliydi. Hava sıcaklığı 21, pist sıcaklığı ise 35 dereceydi.

Red Bull pilotu Sergio Perez ve Williams pilotu Nicholas Latifi, sıralama turlarının ardından araçlarında yapılan değişiklikler nedeniyle yarışa pit yolundan başladılar. Bu sebeple gridde 18 isim vardı.

Red Bul pilotu Max Verstappen, startla birlikte yerini korumayı başarırken, ilk altı sırada herhangi bir değişiklik olmadı.

Alfa Romeo pilotu Antonio Giovinazzi ise yedinci sıradan başladığı yarışta, Alpine pilotlarının yanı sıra McLaren'da Daniel Ricciardo'ya geçilerek 10. sıraya geriledi.

Yarışın ilk bölümü pek olaylı geçmedi. Verstappen hemen iyi bir tempo yakaladı ve Hamilton'la arasını üç saniyenin üzerine çıkardı.

Mercedes yarışın 21. turunda Hamilton'la erken bir pit stop yapmayı seçti ve İngiliz pilotu orta lastiğe geçirdiler. Pit stop öncesinde Hamilton, Verstappen'in 4 saniye kadar gerisine düşmüştü.

Red Bull, bunu üzerine pistte kalıp risk almak yerine, ertesi tur Hollandalı pilotu pite aldı ve sorunsuz pit stopun ardından Verstappen, yarışa Hamilton'ın önünde öndü. Ancak ikili arasındaki fark iki saniyeye indi.

Bu noktada Mercedes, ilk bölümde epey yavaş kalan Bottas'ı pite almamayı seçmişti ve pit stopun ardından hem Verstappen hem de Hamilton büyük bir süratle Fin pilotu yakalamaya başladılar.

Yarışın 31. turuna girerken Verstappen, Bottas'ı start finiş düzlüğüne geçmeyi başardı ve liderliği tekrar aldı. O noktada Verstappen, Bottas'ın ardında vakit kaybettiği için, Hamilton bir saniye ardına gelmişti. Bottas, Verstappen'e geçilmesinden hemen sonra Hamilton'a da yol verdi.

Böylelikle Hamilton'a atak yapma imkanı doğdu. Fakat Verstappen, trafikten de faydalandı ve farkı tekrar 1 saniyenin üzerine çıkararak, Hamilton'a DRS kullanma imkanı vermemiş oldu.

38. turda Verstappen ve Hamilton arasındaki fark tekrar iki saniyeye çıktı. Fakat Mercedes bir kez daha erken pit stop deneme kararı aldı ve yarışın 40. turunda İngiliz pilotu pite aldı. İngiliz pilot, sorunsuz pit stopla beraber yarışa Bottas'ın önünde döndü.

Red Bull bunun üzerine yine risk almadı ve yarışın 41. turunda Hollandalı pilotu pite aldı. Sorunsuz pit stopun ardından ardından sert lastiğe geçen Verstappen yarışa lider döndü.

Hamilton ilk turların ardından Verstappen'in epey ardına düşse de, sonrasında farkı 1.5 saniyeye kadar indirmeyi başardı.

Fakat Verstappen, sonrasında farkı yeniden artırdı ve kalan bölümde hata yapmayarak galibiyete ulaştı. Hollandalı pilot, böylelikle kendi ülkesindeki ilk galibiyetini alırken, arka arkaya ikinci ve bu yılki yedinci galibiyetini almış oldu.

Verstappen aynı zamanda aldığı 25 puanla beraber, Macaristan yarışının ardından kaybettiği şampiyona liderliğini geri almış oldu.

Yarışa ikinci sıradan başlayan Hamilton, yarış boyunca Verstappen'i hem pist üstünde hem de stratejiyle geçmeye çalışsa da, sonunda başarılı olamadı. İngiliz pilot, damalı bayrağı son bölümde yaptığı fazladan pit stopla beraber ilk sırada gördü.

Hamilton, yarışı ikinci sırada bitirmesinin ardından 18 puan almıştı ve son turdaki en hızlı turuyla beraber fazladan bir puanın da sahibi oldu.

Verstappen puanını 224.5 yaparken, Hamilton 201.5 puan topladı.

Mercedes'in Fin pilotu Bottas, hafta sonu boyunca Verstappen ve Hamilton'a yakın performans gösterse de, yarışta aynı performansı göstermekten çok uzaktı ve düzenli olarak bu iki pilottan yavaş kaldı. Bitime dört tur kala son pit stopunu yapan Bottas, damalı bayrağı üçüncü sırada görerek, puansız geçen iki yarışın ardından podyuma geri dönmüş oldu.

Bottas, son bölümde pite alınmasının ardından, en hızlı tur puanı Hamilton'da olduğu için kendisine en hızlı turu atmaması gerektiğini söyleyen Mercedes'i dinlemedi ve en hızlı turu attı. Fakat son turda Hamilton en hızlı turu attı ve bu puanın sahibi oldu.

Yarışta, Hamilton ve Bottas hariç herkes en az bir tur geride finiş gördü.

AlphaTauri'de Pierre Gasly, yarışın yıldızlarından birisiydi ve dördüncü başladığı yarışta kusursuz bir performans ortaya koyarak, yarışı başladığı pozisyonda bitirdi. Podyuma çıktığı Bakü'den sonra en iyi sonucunu alan Gasly, şampiyonada hem kendisi hem de AlphaTauri için son derece değerli olan 12 puan kazanmayı başardı.

Ferrari'de Charles Leclerc ve Carlos Sainz, antrenmanlarda iyi görünseler de liderlerle aynı tempoda gidemedi. Leclerc, yarışın ilk turunda Gasly'i geçmeyi başaramadı ve sonrasında Fransız pilotla benzer bir tempo yakaladı. Rakibini geçemeyen Monakolu pilot, beşinci olarak 10 puan kazandı.

Altıncılık son turda el değiştirdi. Sainz yarışı uzun süre altıncı götürse de, Fernando Alonso son bölümde çok iyi bir tempo yakalayarak İspanyol pilotun ardına geldi. Son turda Sainz'ı da geçen Alonso, altıncı olarak bu yılki en iyi sonuçlarından bir diğerini elde etti.

Sainz son bölümde ciddi bir tempo kaybı yaşadı ve Alonso'ya geçilmesinin ardından yedinci oldu. Yine de McLaren'la mücadelede Ferrari'ye önemli puanlar getirdi.

Red Bull pilotu Sergio Perez, pit yolundan başladığı yarışta ilk bölümde Nikita Mazepin'i geçmeye çalışırken lastiklerini kilitledi ve erken bir pit stop yaptı. Fakat sonrasında iyi bir tempo yakalayarak ilk ona kadar yükseldi. Son bölümde yumuşak lastiklere geçmesinin ardından önündeki isimleri birer birer geçerek sekizinci oldu. Böylelikle hafta sonunu dört puanla tamamladı.

Hafta sonunun son puanları, bitime iki tur kala Perez'e geçilen Esteban Ocon ve yarışa ilk onun dışından başlayan Lando Norris'e gitti.

McLaren, belki de bu yıl kendileri adına en zor geçen yarıştan sadece bir puanla ayrıldı. Norris 10. sırada finiş görürken, Daniel Ricciardo 11. oldu ve hafta sonunun puansız kapattı.

Aston Martin pilotları Lance Stroll ve Sebastian Vettel de hafta sonunu puansız tamamladılar. Stroll, Ricciardo'nun 29 saniye gerisinde kalırken, Vettel de yarışı Kanadalı pilotun 2.2 saniye gerisinde bitirdi. Alman pilot yarış içerisinde spin de attı ancak son bölümde iyi bir yükseliş gerçekleştirdi.

Alfa Romeo'da Antonio Giovinazzi, ilk turda yedinci sıradan 10. sıraya geriledi ve sonrasında fazladan bir pit stop yaparak 14. oldu.

Kimi Raikkonen'in COVID-19 olmasıyla direksiyona geçme fırsatı bulan Robert Kubica, hatasız bir yarış çıkardı ve damalı bayrağı 15. sırada görerek bu şartlarda iyi bir sonuç almış oldu.

Nicholas Latifi 16. olurken, George Russell son bölümde pite gelerek yarışı bıraktı. Mick Schumacher üç tur geride 18. oldu.

Yuki Tsunoda ve Nikita Mazepin ise araçlarındaki problemler nedeniyle yarışa veda ettiler.

Sezonun bir sonraki yarışı 12 Eylül'de Monza'da yapılacak.

Yarış sonucu: