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Formula 1 / Son dakika

2021 F1 gridinin %55'ini Red Bull ve Ferrari akademisinde yetişen pilotlar oluşturacak

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2021 F1 gridinin %55'ini Red Bull ve Ferrari akademisinde yetişen pilotlar oluşturacak
Ekleyen:
, Editör

2021 Formula 1 gridindeki pilotların %55'i Ferrari ve Red Bull sürücü akademisinde yetişmiş pilotlardan oluşacak.

Yeni sezonda birden fazla pilot takım değiştirirken, Red Bull sürücü akademisinde yetişen altı farklı pilot olacak.

Bu isimlerden üçü Red Bull/AlphaTauri'de yarışan Max Verstappen, Pierre Gasly ve  Yuki Tsunoda olacak.

Ayrıca Daniel Ricciardo (McLaren), Sebastian Vettel (Aston Martin) ve Carlos Sainz (Ferrari) Red Bull sürücü akademisinde yetişen ve gridde yer alan diğer isimler olacak.

Bu, gridin %30'unun Red Bull sürücü akademisinde yetiştiği anlamına geliyor.

Ferrari sürücü akademisinde yetişen pilot sayısı ise beş: Charles Leclerc (Ferrari), Sergio Perez (Red Bull), Lance Stroll (Aston Martin), Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo) ve Mick Schumacher (Haas). Bu da %25'lik bir orana tekabül ediyor.

Gridde Mercedes sürücü akademisinde yetişen sadece Esteban Ocon (Renault)  ve George Russell (Williams) bulunuyor. McLaren akademisinden ise Lando Norris (McLaren) ve Lewis Hamilton (Mercedes) var.

Williams sürücü akademisinde yetişen iki sürücü bulunuyor: Valtteri Bottas (Mercedes) ve Nicholas Latifi (Williams).

Nikita Mazepin daha önce Force India ile çalışsa da herhangi bir sürücü programında der almadı eğildi. Dünya şampiyonları Kimi Raikkonen ve Fernando Alonso da herhangi bir sürücü programında yer almadılar.

*Tablolar ve bilgi FormulaPassion'a aittir.

Pilotlar ve yetiştikleri akademiler:

Pilot

Akademi

Lewis Hamilton (Mercedes)

McLaren

Valtteri Bottas (Mercedes)

Williams

Max Verstappen (Red Bull)

Red Bull

Sergio Perez (Red Bull)

Ferrari

Daniel Ricciardo (McLaren)

Red Bull

Lando Norris (McLaren)

McLaren

Sebastian Vettel (Aston Martin)

Red Bull

Lance Stroll (Aston Martin)

Ferrari

Fernando Alonso (Alpine)

-

Esteban Ocon (Alpine)

Mercedes

Charles Leclerc (Ferrari)

Ferrari

Carlos Sainz (Ferrari)

Red Bull

Pierre Gasly (AlphaTauri)

Red Bull

Yuki Tsunoda (AlphaTauri)

Red Bull

Kimi Raikkonen (Alfa Romeo)

-

Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo)

Ferrari

Mick Schumacher (Haas)

Ferrari

Nikita Mazepin (Haas)

-

George Russell (Williams)

Mercedes

Nicholas Latifi (Williams)

Williams
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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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