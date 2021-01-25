2021 F1 gridinin %55'ini Red Bull ve Ferrari akademisinde yetişen pilotlar oluşturacak

Yeni sezonda birden fazla pilot takım değiştirirken, Red Bull sürücü akademisinde yetişen altı farklı pilot olacak.

Bu isimlerden üçü Red Bull/AlphaTauri'de yarışan Max Verstappen, Pierre Gasly ve Yuki Tsunoda olacak.

Ayrıca Daniel Ricciardo (McLaren), Sebastian Vettel (Aston Martin) ve Carlos Sainz (Ferrari) Red Bull sürücü akademisinde yetişen ve gridde yer alan diğer isimler olacak.

Bu, gridin %30'unun Red Bull sürücü akademisinde yetiştiği anlamına geliyor.

Ferrari sürücü akademisinde yetişen pilot sayısı ise beş: Charles Leclerc (Ferrari), Sergio Perez (Red Bull), Lance Stroll (Aston Martin), Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo) ve Mick Schumacher (Haas). Bu da %25'lik bir orana tekabül ediyor.

Gridde Mercedes sürücü akademisinde yetişen sadece Esteban Ocon (Renault) ve George Russell (Williams) bulunuyor. McLaren akademisinden ise Lando Norris (McLaren) ve Lewis Hamilton (Mercedes) var.

Williams sürücü akademisinde yetişen iki sürücü bulunuyor: Valtteri Bottas (Mercedes) ve Nicholas Latifi (Williams).

Nikita Mazepin daha önce Force India ile çalışsa da herhangi bir sürücü programında der almadı eğildi. Dünya şampiyonları Kimi Raikkonen ve Fernando Alonso da herhangi bir sürücü programında yer almadılar.

*Tablolar ve bilgi FormulaPassion'a aittir.

Pilotlar ve yetiştikleri akademiler: