2021 Formula 1 Türkiye GP biletlerinin gelecek haftadan itibaren satışa sunulması planlanıyor

2020'de koronavirüs pandemisi sayesinde F1'e dönüş yapan Türkiye GP, bu sene yine takvime girmeyi başarmıştı ancak İngiltere'nin Türkiye'yi kırmızı listeye almasının ardından haziran ayında planlanan yarış gerçekleştirilememişti.

13 Haziran'daki yarışın iptal edildiği duyurulurken, yarışın yedekte duracağı ve fırsat olması halinde yeniden takvime girebileceği işaret edilmişti.

Singapur GP'nin iptal edilmesinin ardından bu konuda umutlar yeniden canlandı ve son olarak bugün yapılan resmi duyuruda, Türkiye GP'nin 1-3 Ekim tarihleri arasında Intercity İstanbul Park'ta gerçekleştirileceği bildirildi.

Yarışın yapılacağının duyurulmasının ardından yarışın seyircili olup olmayacağı ve bilet satışları merak konusu oldu.

Intercity'den yapılan açıklamada, 2021 Türkiye GP'nin seyircili olacağı ve Türkiye GP biletlerinin gelecek haftadan itibaren satışa sunulmasının planlandığı duyuruldu.

Intercity Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak, "Dünyanın en büyük spor organizasyonlarından biri olan Formula 1TM’i 9 yıllık aradan sonra geçtiğimiz yıl ülkemize kazandırma mutluluğunu yaşamıştık. Başarıyla tamamladığımız yarışın ardından; Formula 1 yönetimi, takımlar ve pilotlar tarafından yoğun övgüyle bahsedilen pistimize yarışları tekrar getirebilmek için o günden bu yana çalışmalarımızı sürdürdük. Sizlerin de bildiği üzere yarışı Haziran ayı içerisinde gerçekleştirmek üzere anlaşmış, fakat sonrasında seyahat kısıtlamaları nedeniyle organizasyon gerçekleştirilememişti. 2021 yılı takvimi içerisindeki tüm fırsatları yakından takip ettik ve tekrar takvime girmeyi başardık. Formula 1 yönetimi de yarışları İstanbul’da gerçekleştirmek için çok istekli davrandı. 1-2-3 Ekim’de Intercity İstanbul Park’taki bu büyük heyecan için çok iyi hazırlanıp, tüm dünyaya İstanbul’u hak ettiği şekilde tanıtmaya devam edeceğiz."

"Bu anlaşmayı da geçen sene olduğu gibi Intercity olarak, devletimize yük olmadan, tüm sorumlulukları kendimiz üstlenerek tamamladık. Devletimiz, tüm dünyaya gösterdiği pandemiyle başarılı mücadelesi ile yarışların tekrar ülkemize kazandırılmasında çok önemli bir rol oynadı."

"Dünyanın en heyecan verici pistlerinden birine sahibiz. Halkımızın ve yabancı misafirlerimizin bu heyecana ortak olmasını biz de çok istiyoruz. Devletimizin aldığı pandemi önlemleri ve çalışmaları sayesinde yarışımızı seyircili olarak gerçekleştireceğiz. Yarışı gerçekleştireceğimiz tarih Türkiye’de ve İstanbul’da turizm sezonunun da sürdüğü zamanlara denk geliyor. Sadece yarış ekiplerinin bile ekonomimize milyonlarca dolarlık katkı sağladığı Formula 1TM organizasyonu, yabancı izleyicilerin de gelişi ile önemli bir döviz girdisine imkan sağlayacaktır. Bilet satışlarına ilişkin gerekli bilgilendirmeyi en kısa sürede yapacağız." dedi.