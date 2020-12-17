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Formula 1 / Son dakika

2021 Formula 1 takvimi onaylandı, 23 yarış olacağı kesinleşti!

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2021 Formula 1 takvimi onaylandı, 23 yarış olacağı kesinleşti!
Ekleyen:
, Editör

FIA, bugün itibariyle 2021 F1 takvimini açıkladı ve Vietnam'ın yerine şimdilik herhangi bir yarış eklenmezken, takvimde 23 yarış olacağı kesinleşti.

Formula 1 yönetimi, kısa bir süre önce 2021 F1 takvimini açıklamıştı. Bugün itibariyle takvim, FIA Dünya Motor Sporları Konseyi tarafından resmen onaylandı.

Daha önce açıklandığı üzere takvimde toplam 23 yarış yer alacak ve 25 Nisan'daki Vietnam Grand Prix'sinin yerini hangi ülkenin alacağı belirsizliğini koruyor. Ancak Motorsport.com, bu boş yer için Portimao, Imola ve Mugello'nun aday olduğunu biliyor.

Taslak takviminde İspanya ve Brezilya için "onaylanacak" ibaresi yer alıyordu. Özellikle Interlagos yarışının geleceği belirsizdi çünkü yarışın Sao Paulo'dan Rio'ya alınma ihtimali vardı. Ama sonunda taraflar yarışın Interlagos'ta kalması konusunda anlaştılar ve beş yıllık yeni sözleşme imzaladılar. Bundan ötürü Brezilya'nın yeri kesinleşti. Ama artık Brezilya GP değil, Sao Paulo GP adını taşıyacak.

İspanya GP içinse organizatörlerle yapılacak anlaşmanın sonucu beklenmeye devam ediyor, ancak bunun önümüzdeki haftalarda tamamlanması planlanıyor. Suudi Arabistan'daki pistin homologasyon onayı ise sadece bir formalite olacak.

Onaylanan takvime göre 2021 sezonu 21 Mart'ta Melbourne'de başlayacak ve bir hafta sonra Bahreyn GP yapılacak. Ardından takımlar 11 Nisan'da Çin'e gidecekler.

25 Nisan'da henüz açıklanmayan bir ülkeye gidilecek. 9 Mayıs'ta ise İspanya GP yapılacak. 

İspanya GP'den sonra takımlar sırasıyla Monako (23 Mayıs), Bakü (6 Haziran), Montreal (13 Haziran), Paul Ricard (27 Haziran), Red Bull Ring (4 Temmuz), Silverstone (18 Temmuz) ve Hungaroring'e (1 Ağustos)  gidecekler.

Ağustos ayının çoğu yaz tatiliyle geçecek. Spa-Francorchamps (29 Ağustos) ile yarışlar tekrar başlayacak ve sonrasında geleneksel şekilde İtalya GP değil, Hollanda GP yapılacak. Takvime geri dönen Zandvoort, ilk yarışına 5 Eylül'de ev sahipliği yapacak.

Bu yarışı Monza (12 Eylül), Sochi (26 Eylül), Singapur (3 Ekim), Suzuka (10 Ekim), Amerika Birleşik Devletleri GP (24 Ekim) ve Meksika (31 Ekim) takip edecek.

14 Kasım'daki Brezilya Grand Prix'si Interlagos'ta yapılacak ve F1, 28 Kasım'da tarihinde ilk kez Suudi Arabistan'daki yeni Cidde Pisti'ne gidecek.

23 yarışlık takvim 5 Aralık'ta yapılacak Abu Dabi GP ile sona erecek.

2021 F1 takvimi:

21 Mart Avustralya Avustralya GP Melbourne
28 Mart Bahreyn Bahreyn GP Sakhir
11 Nisan
 Çin Çin GP Şanghay
25 Nisan Açıklanacak Açıklanacak
9 Mayıs ispanya İspanya GP* Barcelona
23 Mayıs Monako Monako GP Monako
6 Haziran Azerbaycan Azerbaycan GP Bakü
13 Haziran Kanada Kanada GP Montreal
27 Haziran Fransa Fransa GP Paul Ricard
4 Temmuz Avusturya Avusturya GP Spielberg
18 Temmuz Birleşik Krallık Britanya GP Silverstone
1 Ağustos Macaristan Macaristan GP Budapeşte
29 Ağustos Belçika Belçika GP Spa-Francorchamps
5 Eylül
 Hollanda Hollanda GP Zandvoort
12 Eylül İtalya İtalya GP Monza
26 Eylül Rusya Federasyonu Rusya GP Sochi
3 Ekim
 Singapur Singapur GP Singapur
10 Ekim Japonya Japonya GP Suzuka
24 Ekim Amerika Birleşik Devletleri Amerika Birleşik Devletleri GP Austin
31 Ekim Meksika Mexico City GP Meksika
14 Kasım Brezilya Sao Paulo GP São Paulo
28 Kasım
 Suudi Arabistan Suudi Arabistan GP** Cidde
5 Aralık Birleşik Arap Emirlikleri Abu Dhabi GP Abu Dabi

* Organizatörle yapılan anlaşmaya tabidir.

** Pistin homologasyonuna tabidir.

Resmi: Formula 1, Interlagos'la beş yıllık sözleşme imzaladı!

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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