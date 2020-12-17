2021 Formula 1 takvimi onaylandı, 23 yarış olacağı kesinleşti!

Formula 1 yönetimi, kısa bir süre önce 2021 F1 takvimini açıklamıştı. Bugün itibariyle takvim, FIA Dünya Motor Sporları Konseyi tarafından resmen onaylandı.

Daha önce açıklandığı üzere takvimde toplam 23 yarış yer alacak ve 25 Nisan'daki Vietnam Grand Prix'sinin yerini hangi ülkenin alacağı belirsizliğini koruyor. Ancak Motorsport.com, bu boş yer için Portimao, Imola ve Mugello'nun aday olduğunu biliyor.

Taslak takviminde İspanya ve Brezilya için "onaylanacak" ibaresi yer alıyordu. Özellikle Interlagos yarışının geleceği belirsizdi çünkü yarışın Sao Paulo'dan Rio'ya alınma ihtimali vardı. Ama sonunda taraflar yarışın Interlagos'ta kalması konusunda anlaştılar ve beş yıllık yeni sözleşme imzaladılar. Bundan ötürü Brezilya'nın yeri kesinleşti. Ama artık Brezilya GP değil, Sao Paulo GP adını taşıyacak.

İspanya GP içinse organizatörlerle yapılacak anlaşmanın sonucu beklenmeye devam ediyor, ancak bunun önümüzdeki haftalarda tamamlanması planlanıyor. Suudi Arabistan'daki pistin homologasyon onayı ise sadece bir formalite olacak.

Onaylanan takvime göre 2021 sezonu 21 Mart'ta Melbourne'de başlayacak ve bir hafta sonra Bahreyn GP yapılacak. Ardından takımlar 11 Nisan'da Çin'e gidecekler.

25 Nisan'da henüz açıklanmayan bir ülkeye gidilecek. 9 Mayıs'ta ise İspanya GP yapılacak.

İspanya GP'den sonra takımlar sırasıyla Monako (23 Mayıs), Bakü (6 Haziran), Montreal (13 Haziran), Paul Ricard (27 Haziran), Red Bull Ring (4 Temmuz), Silverstone (18 Temmuz) ve Hungaroring'e (1 Ağustos) gidecekler.

Ağustos ayının çoğu yaz tatiliyle geçecek. Spa-Francorchamps (29 Ağustos) ile yarışlar tekrar başlayacak ve sonrasında geleneksel şekilde İtalya GP değil, Hollanda GP yapılacak. Takvime geri dönen Zandvoort, ilk yarışına 5 Eylül'de ev sahipliği yapacak.

Bu yarışı Monza (12 Eylül), Sochi (26 Eylül), Singapur (3 Ekim), Suzuka (10 Ekim), Amerika Birleşik Devletleri GP (24 Ekim) ve Meksika (31 Ekim) takip edecek.

14 Kasım'daki Brezilya Grand Prix'si Interlagos'ta yapılacak ve F1, 28 Kasım'da tarihinde ilk kez Suudi Arabistan'daki yeni Cidde Pisti'ne gidecek.

23 yarışlık takvim 5 Aralık'ta yapılacak Abu Dabi GP ile sona erecek.

2021 F1 takvimi:

21 Mart Avustralya GP Melbourne 28 Mart Bahreyn GP Sakhir 11 Nisan

Çin GP Şanghay 25 Nisan Açıklanacak Açıklanacak 9 Mayıs İspanya GP* Barcelona 23 Mayıs Monako GP Monako 6 Haziran Azerbaycan GP Bakü 13 Haziran Kanada GP Montreal 27 Haziran Fransa GP Paul Ricard 4 Temmuz Avusturya GP Spielberg 18 Temmuz Britanya GP Silverstone 1 Ağustos Macaristan GP Budapeşte 29 Ağustos Belçika GP Spa-Francorchamps 5 Eylül

Hollanda GP Zandvoort 12 Eylül İtalya GP Monza 26 Eylül Rusya GP Sochi 3 Ekim

Singapur GP Singapur 10 Ekim Japonya GP Suzuka 24 Ekim Amerika Birleşik Devletleri GP Austin 31 Ekim Mexico City GP Meksika 14 Kasım Sao Paulo GP São Paulo 28 Kasım

Suudi Arabistan GP** Cidde 5 Aralık Abu Dhabi GP Abu Dabi

* Organizatörle yapılan anlaşmaya tabidir.

** Pistin homologasyonuna tabidir.