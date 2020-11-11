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Giorgio Piola'nın teknik F1 analizleri
Konu

Giorgio Piola'nın teknik F1 analizleri
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Formula 1 / Özel Haber

2021 Formula 1 sezonunda neler yeni olacak?

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2021 Formula 1 sezonunda neler yeni olacak?
Ekleyen:
Yardımcı Editör: Matt Somerfield
Çeviren: Abdullah Çelik

Formula 1 uzun zaman sonra ilk defa, takımların bu seneki araçları gelecek sene de kullanacak olmaları nedeniyle pek alışılmadık bir dönem geçirecek ancak bu, her şeyin aynı kalacağı manasına gelmiyor.

FIA'nın imzalamış olduğu 2021 F1 kurallarının son versiyonunda, takımlar için yeni bir mücadele gerektirecek bazı değişiklikler olacak.

Tabanın arka bölümünün üçgen şeklinde kırpılması gibi bu değişikliklerden bazıları, uzun zamandır biliniyordu ancak yeni ortaya çıkan düzenlemeler de olacak.

2021'de yapılacak değişiklikleri sizler için derledik.

Yeni taban kuralları

Floor rules comparison 2020-2021

Floor rules comparison 2020-2021

Photo by: Giorgio Piola

Tabandaki bu düzenleme, sürekli artan yere basma gücü ile lastikler üzerine binen yükün artması üzerine getirildi.

Pirelli son iki senedir takımlara aynı lastikleri tedarik ediyor ve aynı lastiklerin gelecek sene de kullanılması planlanıyor. Bunun üzerine FIA ve takımlar, araçlardaki yere basma gücünü % 10 seviyesinde düşürecek kural değişiklikleri üzerinde anlaşmaya vardılar.

İlk plan, tabanın arka uç kısmını üçgen şeklinde kırpmaktı. Böylece takımların tabanın bu bölümünde yere basma gücü için kullandıkları kesiklerin ve aerodinamik parçaların kaldırılması hedeflendi.

Ancak ilk yarışlarda toplanan verilerin ardından kural koyucular, bu değişikliğin yere basma gücünü % 10 azaltma hedefinde yeterli olmayacağını çünkü takımların bu sene çok ciddi yere basma gücü bulduklarını anladılar.

Durum böyle olunca, aracın arka tarafında kesiklerin kullanılması tamamen yasaklandı.

Bunun dışında tabana uygulanan yük test kurallarında da değişiklik yapıldı. Testte uygulanan yük ve yükün uygulandığı nokta değiştirilecek.

Önceden bu bölümde 10 mm esnemeye izin verilirken, gelecek seneden itibaren dikey olarak 500 nM güç uygulandığında 8 mm'den fazla esnemeye izin verilmeyecek. Bu, esneme ile elde edilen performansın azalacak olması manasına geliyor.

Ferrari SF1000 2021 diffuser
2021 brakes fins Race

 

 

Difüzör bölgesinde de daha az yere basma gücü üretmesi doğrultusunda değişiklik yapıldı. Gelecek sene difüzörden sarkan kanatlar, 50 mm daha kısa olacak.

Bu arada, aerodinamik etkiyi hafifletmek için fren kanalının yarısından aşağıda yer alan bölümdeki kanatlar 80 mm'den geniş olamayacak. Üst yarısında ise 120 mm'den geniş olamayacak.

Takımlar, bu değişikliklerin araç tasarımını nasıl etkileyeceğini bir süredir araştırıyordu. Takımlardan birçoğu, bu değişikliklerin etkisini görmek için arka tarafta gelecek sene tasarımlarını test ettiler.

Ferrari SF1000 floor detail with 2021 rules
Carlos Sainz Jr., McLaren MCL35 with a 2021 spec floor

McLaren Belçika GP'de arkası kesik tabanı test ederken Ferrari ve Red Bull geçtiğimiz yarışlarda arka tarafta daha fazla 2021 parçası test ettiler.

Daha ağır araçlar

2021'de araçların minimum ağırlığı 3 kg daha artacak ve Formula 1 araçları en az 749 kg olacak.

Bunun dışında Formula 1 güç ünitesi için minimum ağırlık da 150 kg olacak. Bu sayede motor üreticileri, ağırlık tasarrufu için pahalı materyaller kullanmak zorunda kalmayacak.

Bu sene ortasında takımların yarışlarda ve sıralamalarda aynı motor modunu kullanmaları zorunlu tutulmuştu. Gelecek sene kullanılabilecek ECU modları sene başında belirlenecek.

Gelecek seneden itibaren 2025'e kadar giderek daha az esneklik sağlanacak. Gelecek sene 5 takım uygulamasına, 5 güç ünitesi uygulamasına, 3 ERS ve içten yanmalı motor uygulamasına izin verilecek.

Bunların haricinde atık gazı ve onların araç dışına atılmasını sağlayan boru ile alakalı maddelerde de değişiklik yapıldı.

Şu anda araçlarda en az bir atık borusu (wastegate) olması gerekiyor ancak gelecek seneden itibaren üreticiler atık gazına ihtiyaç duymayan bir sistem tasarlayabilirse, ekstra boru çıkıntısına gerek olmayacak. MGU-H'nin çalışma şekli açısından bu çok ilginç bir değişiklik olabilir.

Egzotik valf tasarımları konusunda da devreye girildi. Bundan böyle sabit çaplı silindir şekli olacak.

DAS yasaklanacak

Mercedes AMG W11 DAS steering

Mercedes AMG W11 DAS steering

Photo by: Giorgio Piola

Bu sezon başında Mercedes'in aracına eklediği Çift Eksenli Direksiyon Sistemi (DAS) gelecek seneden itibaren yasak olacak. Sezon başında bu tür sistemlerin yasaklanması kararlaştırılmıştı.

Çevreci materyaller

İzin verilen materyaller bölümünde yeni ilginç şeylere izin verildi. Bu kapsamda keten, kenevir, pamuk ve bambu gibi materyallerin kullanılmasına izin verilecek.

John Barnard'ın McLaren MP4-1'de ilk kez kullandığı karbon fiber kompozit, onlarca yıldır Formula 1 araçlarında kullanılıyor. Bu hafif ve güçlü materyal, F1 araçları için olmazsa olmaz oldu.

Ancak karbon fiberin olumsuz yanlarından birisi, araç hasar gördüğünde geride keskin parçaların kalıyor olması.

Doğal elyaf kompozitler, bu riskin önemli bir bölümünü azaltabilir ve riskli bileşenler için gelecekteki malzeme olarak kabul edilebilir.

Doğal elyaf şirketi Ycom ve Bcomp, kısa süre önce geleneksel bir karbon fiber yapıyla aynı doğrultuda sonuçlar üreten önden darbe emici bir yapı tasarladı, optimize etti ve çarpışma testi yaptı.

Bu şekilde hazırlanan kaza yapısı, benzer karbon fiber tasarımdan % 40 daha ağırdı ancak bildiğimiz üzere F1'de her zaman ilerleme söz konusudur. Başlangıç noktası olarak bu çekici olmayabilir ancak gelecekte ağırlık açısından ne kadar ilerleyeceklerini şimdiden bilmiyoruz.

Doğal elyaf kompozitler ayrıca F1'in çevreye olan etkisini de ciddi derecede azaltacak. Bu da F1'in ve motor sporlarının genel olarak halkın gözündeki algıyı değiştirmesi açısından ilginç olabilir.

 

Yakıtların sınıflandırılması

Yağ ve sıvıların yakılarak performans kazandırılmasını önleme çalışmaları kapsamında FIA, geçtiğimiz senelerde sürekli olarak bu tür taktiklerin önüne geçecek önlemler aldı.

Önceden tek bir yakıt ölçüm sensörü kullanılırken, bu ölçümde ortaya çıkabilecek uyumsuzlukları ortadan kaldırmak için iki sensör kullanımına geçildi.

Bunun dışında sezon içerisinde kullanılabilecek yakıt ve yağ spesifikasyonlarında da kısıtlamaya gidildi. Buna göre 2021'de sadece bir önceki senenin formülleri ve yeni bir tane formül kullanılabilecek.

"Pembe Mercedes" vakasının tekrarlanmaması

Racing Point RP20'nin Mercedes'e aşırı benzeyen tasarımı sezon başında çok eleştirilmişti ancak sezon ilerledikçe eleştiriler de azaldı. Buna rağmen FIA, benzer bir olayın olmasını engellemek için kurallarda değişiklik yaptı.

Kurallarda, listelenen parçalar geçmiş senelere göre daha detaylı bir şekilde belirtildi ve takımların başka bir takımın tasarımını nasıl kopyalayabileceği, nasıl kopyalamayacağı daha net bir şekilde yazıldı.

Bu kapsamda takımlar, rakip takımların tasarımlarını ancak yarışlarda ya da testlerde gördüklerinde onlar hakkında bilgi edinebilecek. Takımlar ayrıca rakip takımların parçalarını klasik video ya da fotoğraf ile görüntüleyebilecek.

Tersine mühendislik teknikleri kurallarla yasaklanmış oldu.

Listelenen parçaların, rakip takımların tasarımlarına benzemesi halinde FIA, ilgili takımdan o parçanın tasarımının tamamen kendisine ait olduğunu kanıtlaması istenecek.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Giorgi Piola

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