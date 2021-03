2021 Formula 1 kış testleri performanslarını değerlendiriyoruz

Formula 1 sezon öncesi testleri yeni sezon öncesinde en çok merakla beklenen dönemlerdir. Araçlar genelde testlerden önce tanıtılırlar ve her sene, gridin başından sonuna herkeste bir iyimserlik olur, ta ki testler başlayana kadar.

Bu sene de heyecan açısından farklı değildi ancak test heyecanı kursağımızda kaldı diyebilirim. Bu işe ilk girdiğim dönemlerde sezon öncesinde bir seansta 4 gün olmak üzere 4 seans gerçekleşirdi yani takımlar yeni sezon başlamadan önce 16 gün test yaparlardı.

Ardından harcamaları kısıtlama gerekçesiyle sezon öncesi testleri önce 3 seansa (12 gün), ardından 2 seansa (8 gün) düşürüldü. Geçen sene yine iki hafta test yapıldı ancak o zaman da normalde 4 gün olan test sayısı 3'e düşürüldü ve toplam 6 gün test yapılmış oldu.

Geçen sene koronavirüsün tüm dünyayı vurmasının ardından bu sene daha da ileriye gidildi ve sezon öncesinde 3 gün test yapılması kararlaştırıldı. Açık konuşayım, eskiden çok fazla testi takip ederken ve aktarmaya çalışırken tam olarak insanlıktan çıkıyor ve testlerin sonu geldiğinde tam manasıyla pert oluyorduk. Bu açıdan testlerin azalması bizim sağlığımız açısından iyi olsa da heyecan açısından pek istediğimiz şey değildi.

Bu seneki testler sadece gün sayısı açısından değil, lokasyon açısından da farklıydı. Normalde İspanya'da ve özellikle Barselona-Katalonya pistinde yapılan testler, bu sene Bahreyn Uluslararası Pisti'nde gerçekleştirildi. Sezonun ilk yarışının aynı pistte olacak olması takımların işini kolaylaştırdı ancak takımlar muhtemelen aerodinamik testi açısından Barselona'da olmayı tercih edeceklerdir çünkü orası aerodinamik açıdan hem sezonu daha iyi temsil ediyor, hem de pistin daha kısa olması nedeniyle aerodinamik ölçüm için yapılan sürüşler için daha az zaman kaybediliyor. Ve bilirsiniz, Barselona'da hızlı olan araç, tüm sezon boyunca hızlı olur.

2021 F1 araçları, temel olarak geçen seneki araçların devamı şeklinde. Takımlar, 2020 şasilerinin dondurulmasını kabul etmişlerdi. Buna rağmen kısıtlı da olsa tüm takımlara şasi gelişimi için iki gelişim hakkı verildi. Yeni sezon öncesinde araçların temeli aynı olsa da karoserde gelişime devam edildi. Bununla birlikte tabanın arka kısmının kırpılması ve dış bölümünde yer alan kesiklerin yasaklanması, arka fren kanalı üzerinde ve difüzörde yer alan kanatçıkların boyutlarının kısaltılması araçlarda yere basma gücünün düşmesine, takımlar tarafından farklı tasarım özelliklerinin benimsenmesine yol açtı. Yere basma gücünü düşürme amaçlı yapılan değişiklikler dışında Pirelli yeni sezona yeni ve tasarımı nedeniyle biraz daha geniş duran lastikler getirdi. Tüm bu değişiklikler aslında yeni sezon öncesinde birçok bilinmeyenin bir araya gelmesine neden oldu.

Her sezon öncesinde test dönemine dair yorumlarımızı paylaşırken, test sonuçlarının ne kadar aldatıcı olduğunu sizlere hatırlıyoruz. Evet, hem testlerde pist üstünde yaşananları izliyor, hem de dereceleri takip ediyoruz. Pilotların açıklamalarını ve sporun içerisinde yer alan analistlerin yorumlarını okuyoruz ancak asla piste çıkan araçların ne kadar yakıta sahip olduklarını, motor güçlerinin ne kadar açıldığını, kanat açılarının seviyelerini ve vites aralıkları gibi birçok faktörü bilmiyoruz. Bu yüzden yaptığımız yorumların % 100 doğru olduğunu iddia edemeyiz. Geçmiş senelerde "test şampiyonu" olan takımların sezon içerisinde pek bekleneni veremediği durumları hepimiz gördük. Bu senenin test şampiyonu Red Bull oldu ancak bunun ne kadar gerçekçi olduğunu birkaç gün sonra öğrenmiş olacağız.

2021 F1 sezonu öncesinde takımların performanslarını sizler için ayrı ayrı değerlendirmeye çalıştık.

Mercedes

Valtteri Bottas, Mercedes W12 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Mercedes W11'in 2020'de gösterdiği üstün performansın ardından bu sene kuşkusuz Mercedes W12'nin en iyi araç olması bekleniyordu ancak testler şu ana kadar bunu söylemedi. Mercedes, kış döneminde sadece tek tur performansı olarak değil, aynı zamanda uzun sürüşler, araç dengesi ve kat edilen mesafe açısından her sene en iyi olmasa bile en iyilerden birisi olurdu ancak bu sene modern Mercedes F1 takımının tarihinde pek görmediğimiz şekilde bir test oldu ve takım, 3 günlük testlerin en az mesafe kat eden takımı oldu.

Bunda Mercedes'in yeni kurallar gereği kaybettiği yere basma gücünü telafi etmek için attığı adımların etkisinin olduğu düşünülüyor. Biraz klişe olacak ancak W12'nin arka tarafının daha fazla performans için gerçekten çok dar paketlenmesi, sadece Mercedes'te değil kardeş takım Aston Martin'de güç ünitesi ve vites kutusu tarafında dayanıklılık sorunlarını beraberinde getirdi. İki takımın kat edilen mesafelerde en altta yer alması bunun en net göstergesi. Takımın yaşadığı sorunlar sadece dayanıklılık temelli değildi.

Bu sene kuralların taban bölümünde çok fazla değiştiğinden bahsettik. Mercedes, yeni aracını tanıttığında taban bölümünü gizlemişti. Yapılan açıklamalar, bu bölümde hazırlanan tasarımın iddialı olduğunu gösteriyordu. Takım bu yüzden Bahreyn'e kadar gerçek aracı tam olarak tanıtmadı. Her sene sezon öncesi testler öncesinde yeni aracını Silverstone'da film çekimi kapsamında piste çıkaran Mercedes, sırf tabanını gizlemek ve rakiplerine erkenden çalışma fırsatı vermemek için bu sene bunu yapmadı. Bu durum, araçta olabilecek sorunları erkenden görme fırsatını da kaçırmasına neden oldu. Takım dayanıklılık sorunları dışında agresif bir şekilde hazırlanmış taban tasarımında da henüz maksimumu alabilmiş değil. Mercedes aracının, geçen senelere kıyasla arka tarafta çok dengesiz olduğu görüldü. Bunun sonucu olacak ki, normalde pek spin atarken görmediğimiz Hamilton, testler boyunca farklı zamanlarda çok sayıda spin attı.

Hamilton'ın testlerde attığı en hızlı tur en hızlı 5. tur zamanıydı ve Max Verstappen'in en hızlı tur zamanından 1 saniyeden fazla daha yavaştı. Ancak kimse Mercedes'in asıl yerinin bu olduğu hayaline kapılmasın. Takımın, vites kutusunda yaşanan dayanıklılık sorunlarının ardından çok fazla yük bindirmemek için motor gücünü kıstığı ve vites aralıklarını azalttığı düşünülüyor. Her ne kadar takım testlerde her açıdan geride kalmış gibi görünse de son 7 senede aralıksız toplam 14 şampiyonluk alan ve her sene en hızlı aracı ya da araçlardan birisini üreten takımın teknik yeterliliklerini hafife almamak gerekir.

Yeni kuralların Mercedes'i gerçekten olumsuz etkilediğini varsayalım... Mercedes'in geçen sene sahip olduğu tüm avantajı bu seneki kural değişiklikleriyle kaybetmesi de pek mümkün değil. Takım en kötü halinde dahi muhtemelen Red Bull ile aynı seviyede olup mücadele edecektir. Son senelerde yaşananlara bakarsak, kimse böyle bir mücadele olursa karşı çıkmaz. Ancak Red Bull'dan Max Verstappen, testleri lider tamamlasa da Mercedes'in testlerde zaman zaman gerçek performansını gösterdiğini, bu yüzden blöf yaptığını bildiklerini söyledi.

Mercedes Lewis Hamilton ve Valtteri Bottas ikilisiyle devam edecek. Son senelerde yaşananlara bakarsak, Bottas'ın kaçıncı versiyonu gelirse gelsin 23 yarışlık takvimde Hamilton'ı mağlup etmesi pek mümkün değil.

Yıl En iyi derece Tur Sayısı GP mesafesi 2019 1:16.224 1189 18.02 2020 1:15.732 903 13.65 2021 1:30.025 304 5.33

Mercedes pilotlarının diğerlerinin aksine tam bir yarış simülasyonu attığı bilgisi gelmedi ancak takımın çoğu zaman hızlı turlar attığı ve her stintinin başında oldukça rekabetçi dereceler elde ettiği görüldü.

Red Bull Racing

Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

2010-2013 yılları arasında art arda 4 kez şampiyonluk kazanan ekip turbo V6 döneminde hiçbir zaman gerçek manada bir şampiyonluk mücadelesi veremese de özellikle son senelerde takım yöneticileri tarafından verilen iddialı demeçler ve sonunda söylenenlerin olmaması, Red Bull'a karşı insanların beklentilerini düşük tutmalarına neden oluyor.

Takımdan bu sene yapılan açıklamalar da benzer şekilde. Red Bull'un motor sporları danışmanı Helmut Marko, 3 günlük testlerin ardından "en iyi kış hazırlık dönemini geçirdiklerini" söyledi ancak çok benzer bir açıklamayı geçen sene de yapmışlardı. Evet, Red Bull geçen sene Mercedes'in en yakın rakibiydi ancak Max Verstappen'in yeteneklerini de kullanarak aldığı birkaç üstün performans dışında takım, gerçek manada şampiyonluk adayı olamadı. Takım turbo hibrit dönemin ilk yıllarında genelde motor tarafını suçluyordu ancak kendisinin de aslında olması gerektiği seviyede olmadığını kabullenmesi ve gerekli önlemleri almaya başlaması pek kolay olmadı.

2021 sezon öncesi testlerine dönecek olursak, Red Bull açık ara testleri zirvede tamamladı. Takım sadece tek tur ya da uzun sürüş performansı olarak değil, araç dengesi ve istikrar açısından da göz doldurdu ve testleri zirvede tamamladı. Üstte belirttiğimiz gibi takım yetkilileri bu senenin de en iyi sezon hazırlık dönemi olduğunu ancak bunun kendileri için geçerli olduğunu ve Mercedes'in yine favori olacağını belirttiler.

Red Bull'un bu sene en büyük şansı şasinin büyük ölçüde aynı kalması oldu. Geçtiğimiz senelerde lider Mercedes ile farkı kapatmak için her zaman sınırları zorlayan ve her sene her açıdan yeniliklerle dolu yepyeni araçlar hazırlayan Red Bull, her aracını tanıyıp ideal ayarları, ideal dengeyi bulup istediği performansa ulaşana kadar Mercedes çoktan kopup gitmiş oluyordu. Bu yüzden hemen hemen her sene Mercedes'in sezona güçlü başladığını, Red Bull'un sezonun ikinci yarısında farkı kapattığını ve yarışlar kazandığını gördük. Mercedes sezona güçlü başlayıp erkenden bir sonraki sezonun aracını geliştirmeye odaklanırken, Red Bull aracını geliştirerek ya da daha iyi anlayarak ancak Mercedes'in yeni sezona odaklandığı dönemde sınırlı bir şekilde yakalamayı başarıyordu. Bu sene ise şasi gelişiminin, 2 gelişim hakkı dışında dondurulması, Red Bull'un geçen seneki şasi temelini kullanmasını gerektirdi. Red Bull, geçen sene bu şasi ile ilk başta zorlansa da sezon içerisinde daha iyi tanıyarak geliştirdi ve bu seneye kontrolü pek sürpriz olmayan, istediği gibi çalışan bir araçla başlamış oldu.

Diğer taraftan taban temelli yapılan kural değişikliklerinin Red Bull'un öne doğru yüksek eğimli tasarım felsefesine daha uygun olabileceği düşünülüyor. Bu yüzden olacak ki Red Bull'un 2021 F1 aracı, Mercedes'in aracına göre daha dengeli ve oturaklı göründü.

2021 F1 sezonu öncesinde Mercedes ve Red Bull rolleri değişmiş gibi görünüyor. Her sene Mercedes testlerin ilk gününden itibaren çok güçlü bir şekilde başlayıp Red Bull denge ve dayanıklılık sorunları yaşarken bu sene iki takım için tam tersi durum söz konusu oldu.

Kış testlerinin ardından Red Bull, testlerde olduğu gibi Mercedes'in açık bir şekilde önünde olur mu bunu söylemek zor ancak açık bir şey var ki ekip turbo V6 motorlar döneminde ilk defa Mercedes'e bu kadar yakın olacak.

Red Bull RB16B gerçekten Mercedes'in 0.2 sn civarında yakınında olabilirse, bu durumda Red Bull ve Max Verstappen, önde olsa dahi Mercedes ve Lewis Hamilton'ın daha fazla başını ağrıtabilirler. Takıma yeni katılan Sergio Perez, yeni aracına ve ortamına alıştığında Red Bull'un yapacağı stratejik hamlelerle Mercedes için işler biraz daha zorlaşabilir.

Yıl En iyi derece Tur Sayısı GP mesafesi 2019 1:17.091 833 12.62 2020 1:16.269 780 11.77 2021 1:28.960 369 6.47

Perez'in testlerin ikinci günündeki yarış simülasyonu dereceleri aşağıdaki gibi oldu.

McLaren

Lando Norris, McLaren MCL35M Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Birkaç sene önce yeni bir Williams olmasından endişe duyduğumuz McLaren takımı, son senelerde gösterdiği istikrarlı yükselişi Mercedes motorlu MCL35M ile sürdürmeyi hedefliyor. Evet yanlış duymadınız, Mercedes'in eski fabrika takımı McLaren, 2015'teki ayrılığın ardından 6 sene sonra eski motor partneri Mercedes'e dönüş yaptı.

Zak Brown'un adeta yeniden hayata döndürdüğü takım, 2020 Formula 1 sezonunu takımlar şampiyonasında 3. sırada tamamlamasının ardından yine 3. olmaya ve lider takımlarla farkı daha da kapatmaya çalışacak.

Griddeki kendisini kanıtlamış Mercedes motoruna dönüş, McLaren için bu yönde atılmış en önemli adımlardan birisiydi ancak bu her şey manasına gelmiyor. Bildiğiniz üzere gridde Mercedes dışında Racing Point ve Williams da Mercedes motoru kullanıyorlardı ancak Williams son 3 senedir sonunculuktan kurtulamadı.

McLaren, Mercedes motoruna rağmen hâlâ öndeki ikilinin uzağında görünüyor ancak en azından Mercedes motoruna sorunsuz bir şekilde geçiş yapmış gibi duruyor. McLaren MCL35M, testlerde griddeki en oturaklı araçlardan birisiydi ve AlphaTauri'nin 2021 aracıyla birlikte Mercedes ve Red Bull'un arkasında, orta grubun önünde bir yerde görünüyor. Mercedes ve Aston Martin, sezon öncesi testlerde vites kutusu sorunları yaşasa da McLaren yeni güç ünitesine rağmen herhangi bir sorun yaşamadı. McLaren'ın diğer Mercedes motorlu takımlar kadar agresif bir arka paketlemesi yapmaması, takımın sorunsuz bir şekilde kritik olan testleri tamamlamasında yardımcı oldu.

Daniel Ricciardo gibi kendisini kanıtlamış bir pilota sahip olan McLaren, orta grup liderliği mücadelesinde kuşkusuz önemli bir paya sahip olup fırsat gelmesi halinde podyumda yer alacaktır. Lando Norris'in de pist dışındaki neşeli karakteri dışında pist üstünde ne kadar hızlı olduğunu unutmamak lazım.

Yıl En iyi derece Tur Sayısı GP mesafesi 2019 1:16.913 873 13.23 2020 1:16.820 802 12.06 2021 1:30.144 327 5.74

Ricciardo'nun testlerin 3. günkü yarış simülasyonu dereceleri aşağıdaki gibi oldu.

Aston Martin

Lance Stroll, Aston Martin AMR21 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Sezon öncesi dönemin en şaşalı takımlarından birisi Aston Martin oldu. Eskiden pembe renkleri ve Racing Point adıyla pek bir taraftar kitlesine sahip olmayan takım, Aston Martin adı, yeşil renkleri ve Sebastian Vettel gibi şampiyon bir pilota sahip olmasıyla son birkaç haftanın ve ayın en çok konuşulan ve takip edilen takımlardan birisi olmayı başardı.

Takımdaki yenilikler kadar, geçen seneden bu yana sahip olduğu Mercedes benzeri tasarım anlayışı da takımı gündeme getiren konuların başında yer alıyor. Bu sene Mercedes ve Aston Martin arasında daha çok benzerlik bulunuyor, bu yüzden takımın lider takımlarla farkı kapatması bekleniyordu.

Ancak tıpkı Mercedes'te olduğu gibi Aston Martin de 3 günlük testlerde birçok kez sorun yaşadı ve değerli zamanları kaybetmekten kurtulamadı. Takım dayanıklılık sorunlarının da etkisiyle pek tek tur performansına odaklanmadı ancak uzun sürüşlerde zaman tablosunun aksine dahi iyi bir görüntü çizdi.

Lance Stroll, testlerin en hızlı 12. turunu atarken, ilk defa Mercedes motorlu bir araç kullanan Vettel, Williams'ın gelişim pilotu Roy Nissany dışında 117 tur ile hem en az tur atan, hem de en yavaş dereceyi elde eden isimdi. Ancak tıpkı Mercedes'te olduğu gibi Aston Martin'in de çok fazla yakıt yükü ile ve dayanıklılık endişeleri nedeniyle kısılmış güç ile piste çıktığı tahmin ediliyor. Bunun dışında çoğu takım testlerin son gününde yani pistin en hızlı olduğu gün en hızlı turunu atarken Stroll'un en hızlı turu 2. güne ait.

Evet, test performanslarına bakarsak, geçen sene üçüncülük mücadelesi veren ve Sakhir GP'yi kazanan takım şu anda yokları oynuyor ancak sezon başladığında kendilerini 3. en iyi takım olma mücadelesi verirken görürsek hiçbirimiz şaşırmayalım.

Ancak bir gerçek var ki, yaşanan sorunlar takımın hazırlıklarını olmasa dahi takımın yeni yıldızı Vettel'in yeni aracına alışma hazırlıklarını baltaladı.

Yıl En iyi derece Tur Sayısı GP mesafesi 2019 1:17.556 625 9.47 2020 1:16.634 782 11.80 2021 1:30.460 314 5.51

Vettel'in testlerin 3. gününde attığı uzun sürüşlerden dereceleri aşağıdaki gibi oldu.

Alpine

Esteban Ocon, Alpine A521 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Sezonun en çok merakla beklenen ve en göz önünde olacak takımlarından bir diğeri Alpine yani eski Renault takımı. Alpine adını kullanmaya başlayan ve mavi renge geçiş yapan takım, hem görünüşü hem de Fernando Alonso'nun aracında yer alıyor olması nedeniyle büyük merak uyandırıyor.

2016'da Formula 1'e fabrika takımı olarak dönen Renault ve takip eden yıllarda düzenli olarak yükselerek podyum ve galibiyet hedefleyen takım, ilk yıllarda yükselmeyi başarsa da son iki senedir pek istediğini alamadı. Takım, Renault'nun yeniden yapılanma planları kapsamında Alpine F1 adını aldı.

Geçen seneki tasarım felsefesini sürdüren ve jumbo motor kapağı ile dikkatleri üzerine çeken Alpine, testlerde büyük sorunlarla karşılaşmadı ancak diğer taraftan tek tur performansı olarak aşırı parlak değildi. En azından tek tur performansı olarak öndekileri zorlayamadı. Buna rağmen takımın 3 günlük testlerde tek tur performansından ziyade istikrarlı sürüşe odaklandığını ve o açıdan çok daha güçlü göründüğünü söylersek yalan söylemiş olmayız.

Takım şu anda üçüncülük mücadelesi verebilecek gibi durmuyor olsa da yine de yabana atmamak lazım. Üçüncülük için bu sene muhtemelen 4-5 takım mücadele edebilir. Onlardan birisi de Alpine olacak.

Eğer bildiğimiz Fernando Alonso gücünden bir şey kaybetmediyse, o zaman sezon içerisinde şansı yaver giderse birkaç podyum görebilir. Esteban Ocon da takımdaki ikinci senesinde daha iyi performans gösterecektir.

Yıl En iyi derece Tur Sayısı GP mesafesi 2019 1:16.843 961 14.56 2020 1:16.276 743 11.20 2021 1:30.318 396 6.95

Ferrari

Charles Leclerc, Ferrari SF21 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

2020 performansının, daha doğrusu 2020'deki kötü performansının ardından 2021 testlerinde en çok merak edilen takım kuşkusuz Ferrari'ydi. Geçen sene düşük güç üreten motor ve aşırı sürüklenmeye sahip aracıyla şampiyonayı ancak 6. sırada tamamlayan Ferrari, yeni sezon öncesinde motorda ve karoserde yaptığı değişikliklerle durumu iyileştirmeye çalıştı.

Takımdan gelen açıklamalar ve pist üstünde atılan turlara baktığımızda Ferrari geçen seneye kıyasla motordaki ciddi dezavantajı ortadan kaldırmış gibi görünüyor ancak takımın oldukça yakın olan orta grupta ne kadar ilerleme kaydedeceğini şimdiden söylemek çok zor.

Ferrari'nin hız ölçüm noktasındaki hızı, bu konuda ilerleme yaptığını işaret ediyordu. Geçen sene Bahreyn GP sıralamalarında Ferrari en yüksek 321.9 km/s hıza ulaşırken Charles Leclerc testlerin üçüncü gününde 325 km/s hıza ulaşarak en yüksek hıza ulaşan 2. isim oldu. Tabii ki her zaman düzlük hızı tek başına bir anlam ifade etmiyor. Takımların pist için yaptıkları ayarlar maksimum hızın yüksek ya da düşük olmasına neden olabiliyor.

Ferrari SF21 genel olarak geçen seneki araçtan daha iyi bir görüntü çizse de yine de testlerde gridde en azından 3. sıraya yükseldiğine dair net bir görüntü çizemedi. Ferrari yeni araçta yaptığı güncellemelerle geçen seneki eksikliklerini giderek hız kazansa da benzer şekilde rakipleri de ilerleme kaydetti. Bu açıdan kimin daha fazla güncelleme yaptığı önemli olacak.

Ferrari için bu sene geçiş sezonu olacak diyebiliriz. Takım tabii ki geçen seneden daha iyi bir sezon geçirmek istiyor ancak takımın teknik yapılanmasında yapılan değişiklikler nedeniyle kısa vadeli kazanımlardan ziyade uzun vadeli kazanımlar planlanıyor. Bu yüzden Ferrari, çok geçmeden tüm kaynaklarını 2022'deki yeni kurallara yönlendirecek gibi duruyor.

Charles Leclerc ve Carlos Sainz, testler boyunca performans olarak çok önde yer almadılar ve testlerin yerinden izleyenler Ferrari SF21'in bordürler üzerinden geçerken yakınındaki bazı araçlar kadar güçlü olmadığı yorumlarını yaptılar. Ancak orta gruptaki takımlar genel olarak performans gösterme gayretine girmediler gibi. Gerçekleri önümüzdeki hafta göreceğiz.

Yıl En iyi derece Tur Sayısı GP mesafesi 2019 1:16.221 997 15.11 2020 1:16.360 844 12.71 2021 1:29.611 404 7.09

Testlerin son gününde Leclerc ve Sainz'ın yarış simülasyonu dereceleri aşağıdaki gibi oldu.

AlphaTauri

Test döneminin en çalışkan ve başarılı takımlarından birisi kuşkusuz AlphaTauri'ydi. Red Bull gibi kardeş takımı AlphaTauri de 3 günlük testlerde hem hızlı, hem dengeli hem de dayanıklıydı. Tüm bunlar zaman tablosundaki verilere de yansıdı.

AlphaTauri'nin çaylak pilotu Yuki Tsunoda, Red Bull'dan Max Verstappen'in arkasında en hızlı 2. zamanı kaydederken aynı zamanda AlphaTauri 422 tur ile Alfa Romeo ile birlikte en çok mesafe kat eden takımdı.

AlphaTauri 2020'de de orta bölümde yer aldı ve hatta şansının da yardımıyla İtalya'da galibiyet aldı ancak tam olarak şampiyonada üçüncülük mücadelesi veremedi. Zaman zaman belli pistlerde geride kalan takım, Daniil Kvyat'ın aracına geç alışmasının da etkisiyle sezonu 7. sırada tamamlamıştı.

Testlere bakarsak AlphaTauri, McLaren ile birlikte lider grubun hemen arkasında, Alpine, Ferrari ve Aston Martin'in önünde yer alıyor. Ancak AlphaTauri'nin geçtiğimiz senelerde Bahreyn'de her zaman diğer birçok yarıştan daha iyi performanslar sergilediğini de dikkate almak lazım. Yani takım bu pistte iyi bir performans gösterse dahi daha geride kalacağı yarışlar da olacaktır.

Buna rağmen geçen sene AT01 ile iyi bir ivme yakalayan takım, bu sene daha gelişmiş AT02 ile biraz daha öne çıkmayı başaracak gibi duruyor.

Takımda halihazırda yarış kazanmayı başaran ve kendisini yeniden bulan Pierre Gasly devam ederken onun yanında şu ana kadar etkileyici performans sergileyen Yuki Tsunoda yer alacak. Tsunoda, testlerde aracına doğrudan alışmış gibi bir izlenim sergiledi ancak bunun yanında AlphaTauri aracı çalışma aralığı açısından Tsunoda'ya yardımcı olacak şekilde ayarlanmıştı.

Yıl En iyi derece Tur Sayısı GP mesafesi 2019 1:16.882 935 14.17 2020 1:16.914 769 11.59 2021 1:29.053 422 7.40

Tsunoda'nın testlerin 3. günündeki yarış simülasyonu dereceleri aşağıdaki gibi oldu.

Alfa Romeo

Yeni sezon öncesinde en dikkat çekici takımlardan birisi kuşkusuz Alfa Romeo takımıydı. Geçen sene en arkadaki bölümde yer alan ve sadece birkaç puan farkla 8.liği elde eden Alfa Romeo, Bahreyn'deki testlerde orta grubun içerisinde bir performans sergilemeyi başardı.

Alfa Romeo'nun geçen seneki düşük performansında Ferrari motorunun zayıf kalmasının da etkili olduğunu düşünürsek, bu seneki iyileşmesinde Ferrari motorunun ilerlediğini söylemek mantıklı olur.

Alfa Romeo'nun geçen seneki testlerde en hızlı derecesi, daha kısa olan Barcelona pistinde liderden 1 sn'den daha fazla gerideydi. Bu sene ise Alfa Romeo pilotu Kimi Raikkonen en hızlı 4. zamanı kaydederken liderden 0.8 sn daha yavaş kaldı. Alfa Romeo, 422 tur tamamlayarak AlphaTauri ile en çok mesafe kat eden takım oldu.

Alfa Romeo bu performansa rağmen orta grup mücadelesinde ciddi bir rakip olamayacaktır. Ancak test performanslarına bakarsak, Williams ve Haas'ın bulunduğu arka grup mücadelesinden ayrılıp orta grup mücadelesine daha yakın bir performans sergileyecek diyebiliriz.

Kimi Raikkonen ve Antonio Giovinazzi ikilisi, takım arkadaşı olarak 3. sezonlarını geçirecekler. Raikkonen, yeteneklerini gösterebileceği bir araca sahip olursa bu sene daha sık orta grup mücadelesinde yer alabilir.

Yıl En iyi derece Tur Sayısı GP mesafesi 2019 1:17.239 922 13.97 2020 1:16.942 735 11.08 2021 1:29.766 422 7.40 Raikkonen'in testlerin 3. günündeki yarış simülasyonu dereceleri aşağıdaki gibi oldu.

Haas

Ferrari'nin B takımı gibi görev yapan ve genel olarak hep bir önceki sezon Ferrari aracını alan Haas için bu sene pek kolay olmayacak. 2016'da spora güçlü bir şekilde giriş yapan Haas, devam eden senelerde düzenli olarak gerilemekten kurtulamadı.

Geçen seneki Ferrari sorunlarının olumsuz etkisini gören takımlardan birisi olan Haas, bütçe sınırıyla birlikte F1'deki geleceğini garanti altına aldı ancak kısa vadede arka sıralardan pek kurtulması mümkün görünmüyor.

Kısıtlı bütçeye sahip Amerikan merkezli F1 takımı, şimdiden tüm kaynaklarını 2022 projesine aktaracağını ve 2021 aracını geliştirmeyeceğini açıkladı. Bu Ferrari ile yürüttükleri bir stratejinin bir parçası gibi görünüyor. Bildiğiniz üzere bu sene bütçe sınırı devreye girdi ve büyük takımlar, bu bütçe sınırını aşmak için farklı yollar deniyorlar. Red Bull ve Mercedes, teknoloji kolları ile bunu aşmaya çalışırken Ferrari, Haas ile birlikteliğini güçlendirdi. Bu kapsamda Simone Resta ve bazı Ferrari çalışanları Haas'a geçti ve Maranello'da Haas'a özel bir bölüm kuruldu.

Alınan stratejik kararlara bakarsak, Haas'ın 2021'de şampiyonayı sonuncu olarak tamamlaması sürpriz olmaz.

Haas bu sene Mick Schumacher ve Nikita Mazepin ikilisiyle yani tamamen çaylak bir kadro ile mücadele edecek. Buna rağmen iki pilot, testlerde pek sıkıntı yaşamadan kendilerinden bekleneni yapmayı başardılar.

Yıl En iyi derece Tur Sayısı GP mesafesi 2019 1:17.076 871 13.20 2020 1:17.037 649 9.73 2021 1:31.531 394 6.91

Schumacher'in testlerin 2. gününden yarış simülasyonu dereceleri aşağıdaki gibi oldu.

Williams

Artık kurucusu Frank Williams ve ailesi ile yollarını ayıran takım, her ne kadar adını koruyor olsa da Amerikalı Dorilton Capital şirketine ait.

Williams, Mercedes'in güçlü ünitesine sahip olsa da son senelerde performans olarak çok geride kaldı ve son 3 senedir şampiyona sonuncusu olmaktan kurtulamadı.

Ancak takım geçen sene iyileşmenin adımlarını atmaya başlamıştı. Williams geçen sene hiç puan kazanamadı ancak 4 yarışta 11. sırada finiş gördü. Yani o yarışlarda şansı biraz yaver gitseydi birkaç puan alarak sonunculuktan kurtulabilirdi.

Williams, bu seneki testlerde her açıdan daha iyiydi. Geçen sene yeni aracını testlere dahi yetiştiremeyen takım, bu sene aracını erkenden hazırladı ve testlerde hem dayanıklı bir görüntü sergiledi, hem de performans olarak daha rekabetçiydi. George Russell, son gün attığı dereceyle kombine edilmiş hızlı turlarda 6. sırada yer aldı. Açıkçası kimse Williams'ın yarışlar başladığında bu kadar yüksekte olmasını beklemiyor ancak takımın bu sene geçen seneden daha iyi durumda olacağını söyleyebiliriz.

Takım 2021 için her pistte ortalama performans göstermek yerine belli pistlerde maksimumu alabileceği bir araç hazırladı. George Russell ve Nicholas Latifi'nin (Geçen sene kendisi 3 defa 11. oldu) şansı biraz yaver giderse, Williams Haas'ı geçerek son senelerdeki sonunculuktan kurtulabilir gibi duruyor.

Yıl En iyi derece Tur Sayısı GP mesafesi 2019 1:18.130 567 8.59 2020 1:16.871 737 11.12 2021 1:30.117 373 6.54

Russell'ın testlerin 3. günündeki yarış simülasyonu dereceleri aşağıdaki gibi oldu.

Kısaca toparlamamız gerekirse 2021 F1 sezonunda yine geçen seneki gibi Mercedes - Red Bull şeklinde lider grup, McLaren - Aston Martin - Alpine - AlphaTauri - Ferrari şeklinde orta grup ve Alfa Romeo, Williams - Haas şeklinde arka grup olacak gibi görünüyor. Bu takımların birbirlerine karşı tam olarak nerede olduğunu ise bu hafta sonu itibariyle görmeye başlayacağız.