2021 F1 testleri öncesinde takımları bekleyen büyük belirsizlik

Rüzgar tünellerinde harcanan zamana ve takımların gelişmiş CFD modellerine sahip olmalarına rağmen, aerodinamistler bu hafta piste çıkaracakları araçların tam olarak hazır olduklarından emin olmayacaklar.

Takımlar her zaman araçların pist üstündeki verileriyle rüzgar tüneli verilerinin korelasyonunun uyumlu olması için çabalıyorlar. Bu yüzden testlerin başında ilk olarak aerodinamik testleri yapılır.

Ancak bu sefer takımlar için özel bir sorun var çünkü aracın kritik bir bölgesinde yani arka tekerleklerin önünde değişiklik yapıldı ve o bölümü tam olarak modellemek çok zor.

Takımlardan bazıları çoktan aracını film çekimi kapsamında piste çıkarıp bazı veriler elde etmeye çalıştı ancak tüm soruları cevaplayabilmek için bu sürüşte izin verilen 100 km'lik mesafe yeterli değil. Özellikle yağmurda piste çıkanlar, pek aradıkları cevapları bulamamış olabilirler.

2021 F1 araçlarını henüz piste çıkarmayan ve testlerden önce çıkarmayacak olan Mercedes ve Haas için, bu testler daha önemli olacak.

Kurallardaki değişikliğin büyük olması, takımların lansmanda yayınladıkları detaylar konusunda da aşırı seçici olmalarına neden oldu.

Mercedes, W12'nin lansmanında taban bölümünü tamamen kapatmıştı. Takımın Teknik Patronu James Allison, "Sizlere göstermediğimiz bölüm, aracın taban kısmı."

"O alan, yeni kurallardan en çok etkilenen bölüm. Taban kurallarını değiştirerek araçların performansını kırpmaya çalıştılar. O bölümde, henüz dünyaya göstermeye hazır olmadığımız bazı aerodinamik detaylar var."

"Henüz orada olmadıkları için değil, rakiplerimizin onları görmelerini istemediğimiz için göstermedik. Onların rüzgar tünellerinde benzer şeyleri denemeye başlamalarını istemedik. Bunu yapmaları birkaç hafta sürecek."

"Hepimiz rakiplerimizin yaptıklarına çok yakından bakıyoruz. Bu yüzden rakiplerimizin de bize bakacaklarını biliyoruz. Bu yüzden şimdilik o bölümü göstermek istemedik." demişti.

2021 F1 sezonu öncesinde art arda 3. sene kullanılması planlanan Pirelli lastiklerine yardımcı olması için aerodinamik kural değişiklikleri iki aşamada gelmişti.

Mercedes AMG F1 W12 Fotoğraf: Mercedes-Benz

O dönemde lastiklerin değiştirilmesi planlanmıyordu. Ancak daha sonra Pirelli, sezon içerisinde Cuma günleri test yapma fırsatı buldu ve 2021 için daha sağlam lastikler geliştirebildi. Buna rağmen aerodinamik kural değişiklikleri konusunda çoktan anlaşılmıştı.

FIA, yere basma gücünü % 10 civarında düşürecek bazı değişiklikler belirledi. Bu, takımların gelişimde birkaç ay geriye gitmesi manasına geliyor.

Alpine Teknik Direktörü Pat Fry, "İnsanların saklamaya çalıştığı taban bölgesi ile fren kanalı ve difüzör duvarının şeklindeki değişiklik bir araya geldiğinde yere basma gücünde oldukça büyük azalma olacak."

"Bu, ana gelişim alanlarından birisi olacak. Bu yüzden bunun için tek bir çözüme sahip değiliz. Bu konuyla alakalı test etmek için birçok çözüm hazırladık. Kesinlikle büyük bir kayıp olacak. Henüz tüm kaybı telafi etmedik ancak çalışmalar devam ediyor."

"İlk testlere gittiğimizde her şeyin rüzgar tüneli ve CFD modeline göre nasıl çalıştığını, araçtan aldığımız verileri görmek gerçekten ilginç olacak." dedi.

Fry'ın pist üstünde denemek için farklı çözümler hazırladıklarını kabul etmesi, bu değişiklikler için ne kadar çaba gösterilmesi gerektiğini gösteriyor. Bu açıdan, yeni araçlarla ilgili bir belirsizlik olduğunu söyleyebiliriz.

Takımlar Bahreyn'de sadece kendi parçalarını test etmekle kalmayacak, aynı zamanda diğerlerinin de neler yaptıklarına bakarak kendilerinin bir şeyleri kaçırıp kaçırmadıklarını anlamaya çalışacaklar.

Allison'un kabul ettiği gibi, aerodinamik değişikliklerin etkisi çok büyük olduğu için takımlar tasarımlarını gösterme konusunda eskiye nazaran daha temkinli oldular.

Fry, "Bu, her şeyden ziyade bir prensip meselesi. Asla diğerlerine bir şey vermek istemezsiniz. 30 senedir bunu görüyorum, bu yüzden bu yaklaşımı değiştirmek zor."

"İnsanlar şu anda belirli bir gizliliği korumaya çalışıyorlar. Daha önceden dokunduğumuz alanlarda tabanın ön kısmı, arka lastiklerin önü, fren kanalları gibi bölgelerde insanlar tasarımlarını gizli tutmaya çalışıyorlar."

"Hepimiz zeki olduğumuzu düşünüyoruz ve hepimiz yaptığımız şeyleri gizlemeye çalışıyoruz. Ancak ardından Bahreyn yarışının ne kadar hızlı bir şekilde geldiğini fark ediyorsunuz." dedi.

Sebastian Vettel, Aston Martin Racing Fotoğraf: Aston Martin Racing

Aston Martin'in Teknik Direktörü Andrew Green, geçen seneki açıklamalarında aerodinamik kural değişikliklerinin düşünülenden daha büyük olduğunu söylemişti ve haklı çıktı.

Green, "Değişikliklerin oldukça geç bir dönemde netleşmesi nedeniyle büyük bir mücadele oldu. İki değişiklik vardı. Birinci değişiklik araçta geri adım atmamızı gerektirdi. İkinci değişiklik, daha da geriye götürdü."

"Kış dönemi boyunca telafi etme mücadelesi verdik. Şu anda olmak istediğimiz yerde olduğumuzu düşünmüyorum."

"Ancak her şey göreceli. Bekleyip görelim. Şu ana kadar yaptıklarımızdan dolayı mutluyuz. Daha yapılacaklar var. Ancak üzerinde çalışabilmemiz için sağlam bir temel attığımızı düşünüyorum." dedi.

Aston, Mercedes'in 2020 Mercedes vites kutusuna ve arka süspansiyonuna geçmesi nedeniyle ekstra çalışması gerekti. Bu değişiklik, kurallardaki değişiklikle aynı ana denk geldi.

Green, "Bu konuda büyük endişelere sahiptik ancak zarar görmedik. Kurallar değişmeden zaten 2020 süspansiyonu ve vites kutusu için çalışmalara başlamıştık."

"Bu yüzden yanlış yönde ilerleyebileceğimiz konusunda bir endişe vardı. Ancak yeni tasarımla minimum değişiklik gerektiğini anlamamızın ardından, sorun edecek bir şey kalmadı." dedi.

2021 aerodinamik çalışmalarında dikkat edilmesi gereken bir başka faktör daha var. Bu sene test kurallarında değişiklik yapılması. Bu yüzden belli takımlar için rüzgar tüneli saati ve CFD kullanımında, geçen seneki şampiyona pozisyonlarına göre azalma olacak. Bu kurala göre Mercedes diğerlerinden daha az çalışma fırsatına sahip olurken, Williams diğerlerinden daha çok çalışma fırsatına sahip olacak.

Takımlar 2021 çalışmalarının yanında aynı zamanda 2022 paketi için de paralel bir şekilde çalışmak zorunda olacaklar. Haas F1 takımı şimdiden 2021 aracını geliştirmekten ziyade tamamen 2022 aracına odaklanacağını açıkladı.

Takımların Bahreyn'de ihtiyacı olan son şey, yeni kurallarda bir şeyleri kaçırdıklarını anlamaları olacak çünkü bu, 2021 aracında kaçırdıkları şeyi düzeltmelerini gerektirip 2022 projesinden bir miktar uzaklaşmalarına neden olabilir.

Green, "Şu anda bizim için en büyük mücadele ufuktaki 2022 aracı."

"Bu, geçmişte hiç görmediğimiz kadar büyük bir konsept değişikliğini içerecek. Normalde mevcut aracı geliştirmek için harcadığımız ciddi geliştirme kaynağını onun için kullanmamız lazım."

"Bu yüzden 2021 aracında çok fazla performansın geride kalacağını düşünüyorum. Bence en büyük zorluğumuz, elimizdeki oldukça sınırlı bir süre içinde mümkün olan maksimum performansı çıkarmaya çalışmak." dedi.

Ferrari Takım Patronu Mattia Binotto da şimdiden Maranello merkezli ekip için önceliğin 2022 olduğunu söylemişti.

Binotto, "2021 boyunca odak noktamız 2022 aracını geliştirmek olacak. Ana hedefimiz bu olacak, bu yüzden sezon boyunca 2021 aracı için çok fazla zaman harcamayacağız."

"Her zaman bir denge bulmamız gerek. Sezonun bir noktasında gelişim açısından karar vermemiz gerekir. Ancak 2022 aracında çok büyük değişiklik olacağı için, onun üzerinde çalışmamız gereken bir süre, aracın tasarımı ve geliştirilmesi için gereken projeler var. Yani çabanın çoğu orada olacak."

"Bu yüzden 2021 aracının sezonun başındaki performansını görmek önemli olacak çünkü sezonun geri kalanında performans dengesi benzer seviyede olabilir."

"Açıkçası rüzgar tüneli gücü açısından ne kadar geliştiğimizi biliyoruz. Ancak dahası, rakamların pist üstüne nasıl yansıdığı önemli olacak. Aracın pist üstünde, beklentilerimize göre nasıl performans sergilediğini göreceğiz."

"Geçmişte bu durumu yaşadık ve rüzgar tüneli verileriyle pist üstü verilerinin bazen uyuşmadığını gören tek takım biz olmadık."

"Bu konu, tüm rakiplerimiz için kilit nokta olacak çünkü aracın arka tarafında değişiklikler oldu ve bu yüzden korelasyonun uyumlu olması gerekiyor. Sezon için bunun kilit nokta olacağını düşünüyorum." dedi.

Takımlar, 2021 F1 sezonu öncesinde sadece 3 günlük test yapma şansına sahip olacaklar ve ilk yarış Bahreyn GP öncesinde güncellemeleri denemek için ikinci bir fırsatları olmayacak. Mercedes, Bahreyn GP'den önce 16 Mart'ta film çekimi kapsamında piste çıkacak. Mercedes birkaç gizli parçasını belki o sürüşe kadar bekletmeyi tercih edebilir.

Bu açıdan bu seneki sezon öncesi testlerde, aerodinamik alanda bazı eksiklerinin olduğunu anlayan takımlar için durumu düzeltmek, diğerlerini yakalamak pek kolay olmayabilir çünkü testlerin az olmasının yanında bu sene Cuma günkü antrenman seansları da kısa olacak. Normalde Cuma günleri gerçekleştirilen 1. ve 2. antrenman seansları 90 dakika oluyordu ancak bu sene Cuma antrenman seansları 60'ar dakika olacak.

Takımlar Bahreyn testlerinde ayrıca Pirelli'nin yeni lastiklerine de adapte olmaya çalışacaklar. Takımlar her ne kadar geçen sene yeni lastikleri test etseler de ilk defa araçları lastiklere göre ayarlayıp gerçekçi test yapacaklar. Yeni lastikler geçen senekilere göre daha yavaşlar. Bunun dışında ön lastikler, biraz daha geniş. Yani bu değişikliğin aerodinamik etkisi olacak.

Fry, "Aracın dengesinde aşırı dramatik değil, küçük bir değişiklik olacak. Herkes lastiklerin doğası gereği daha yavaş olacak ancak aracın dengesindeki değişim kontrol edilebilir seviyede olacak."

"Daha çok aerodinamik değişiklikler ve rakiplerimize göre neler yaptığımız önemli olacak. Bu yüzden Bahreyn testlerinde lastiklerden çok aerodinamik değişiklikler ilginç olacak." dedi.