2021 F1 tasarımlarından bazıları Abu Dhabi'de piste çıktı

Buna karşı pist üstünde birçok takım 2021 için çalışmalara başladı ve taban, difüzör ve fren kanalı dahil birçok parça testi yapıldı.

Haas, ilk defa 2021 için hazırlanan parçaları teste başlarken, Ferrari, Red Bull ve Renault daha önceden test ettikleri parçaları bir daha deneme geliştirme ve veri toplama şansı buldular.

2021 kuralları kapsamında takımlar, tabanların arka taraflarında dış kısmı üçgen şeklinde kırpmak zorunda olacaklar ve ana resimde gördüğünüz şekildeki yarıklara izin verilmeyecek.

Bu arada arka fren kanalının yarısından aşağıda yer alan kanatçıkların 40 mm daha dar, difüzörden sarkan kanatçıkların 50 mm daha kısa olması gerekecek.

Tüm bu değişikliklerle yere basma gücü oranının yaklaşık % 10 düşürülmesi ve lastiklere binen yükün azaltılması hedefleniyor.

Takımların denedikleri tasarımları sizler için derledik...

Red Bull Racing RB16 taban detay Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

Portekiz'de 2021 versiyon paketini kısa süreliğine test eden Red Bull, bugünkü birinci antrenman seansında yeniden test yapma fırsatı buldu.

Red Bull, tabanı kurallarda belirtildiği şekilde kırpmış durumda ancak şimdiden o bölgedeki hava akımını yönlendirecek parçalar denemeye başladı.

Tabanın arkasında yer alan kanatçık, o bölgedeki hava akımını lastiklerin dışına doğru yönlendirmede yardımcı oluyor. Bu sayede lastik püskürmesi etkisi azaltılıyor ve difüzörün performans kaybı yaşamasının önüne geçiliyor.

Ferrari SF1000 taban detay Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Ferrari de Portekiz'deki ilk testin ardından Abu Dhabi'ye yeni taban tasarımını getirdi.

Eski tasarımının üzerine daire ile gösterilen bölümde yeni dikey kanatçık eklenirken tasarımın gelişimi sürdürüldü.

Bunun dışında tabanın orta kısmında kırmızı ok ile gösterilen bölüme hava akımını yönlendirecek 3 parça kanat eklendi.

Ferrari SF1000 taban detay Fotoğraf: Giorgio Piola

Ferrari'nin Portekiz'de test ettiği tabanın arka kısmının uç kısmı havaya doğru kaldırılmıştı.

Pietro Fittipaldi, Haas F1 Haas VF-20 Photo by: Charles Coates / Motorsport Images

Haas, 2021 için planladığı parçaların ilk versiyonunu bugün Emerson Fittipaldi'nin aracına yerleştirdi. Bu paketin içerisinde FIA kurallarına göre hazırlanan taban yer alıyordu.

Esteban Ocon, Renault F1 Team R.S.20 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Renault da ilk olarak Bahreyn'de gördüğümüz basitleştirilmiş tabanı piste çıkardı ancak taban bu sefer Esteban Ocon'un aracına takıldı.