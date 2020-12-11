Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Portekiz GP
25 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Emilia-Romagna GP
01 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Türkiye GP
15 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Bahreyn GP
29 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Sakhir GP
06 Ara
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
13 Ara
FP3:
15 Saat
:
34 Dakika
:
27 Saniye
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki Sonraki
Formula 1 / Abu Dhabi GP / Analiz

2021 F1 tasarımlarından bazıları Abu Dhabi'de piste çıktı

paylaşım
yorumlar
2021 F1 tasarımlarından bazıları Abu Dhabi'de piste çıktı
Ekleyen:
Yardımcı Editör: Matthew Somerfield
Çeviren: Abdullah Çelik

Formula 1'in son yarış hafta sonundaki ilk antrenman gücü pist üstü mücadele açısından sakin başladı.

Buna karşı pist üstünde birçok takım 2021 için çalışmalara başladı ve taban, difüzör ve fren kanalı dahil birçok parça testi yapıldı.

Haas, ilk defa 2021 için hazırlanan parçaları teste başlarken, Ferrari, Red Bull ve Renault daha önceden test ettikleri parçaları bir daha deneme  geliştirme ve veri toplama şansı buldular.

2021 brakes fins Race
2021 diffuser central fins rules

2021 kuralları kapsamında takımlar, tabanların arka taraflarında dış kısmı üçgen şeklinde kırpmak zorunda olacaklar ve ana resimde gördüğünüz şekildeki yarıklara izin verilmeyecek.

Bu arada arka fren kanalının yarısından aşağıda yer alan kanatçıkların 40 mm daha dar, difüzörden sarkan kanatçıkların 50 mm daha kısa olması gerekecek.

Tüm bu değişikliklerle yere basma gücü oranının yaklaşık % 10 düşürülmesi ve lastiklere binen yükün azaltılması hedefleniyor.

Takımların denedikleri tasarımları sizler için derledik...

Red Bull Racing RB16 taban detay

Red Bull Racing RB16 taban detay

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

Portekiz'de 2021 versiyon paketini kısa süreliğine test eden Red Bull, bugünkü birinci antrenman seansında yeniden test yapma fırsatı buldu.

Red Bull, tabanı kurallarda belirtildiği şekilde kırpmış durumda ancak şimdiden o bölgedeki hava akımını yönlendirecek parçalar denemeye başladı. 

Tabanın arkasında yer alan kanatçık, o bölgedeki hava akımını lastiklerin dışına doğru yönlendirmede yardımcı oluyor. Bu sayede lastik püskürmesi etkisi azaltılıyor ve difüzörün performans kaybı yaşamasının önüne geçiliyor.

Ferrari SF1000 taban detay

Ferrari SF1000 taban detay

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Ferrari de Portekiz'deki ilk testin ardından Abu Dhabi'ye yeni taban tasarımını getirdi.

Eski tasarımının üzerine daire ile gösterilen bölümde yeni dikey kanatçık eklenirken tasarımın gelişimi sürdürüldü. 

Bunun dışında tabanın orta kısmında kırmızı ok ile gösterilen bölüme hava akımını yönlendirecek 3 parça kanat eklendi.

Ferrari SF1000 taban detay

Ferrari SF1000 taban detay

Fotoğraf: Giorgio Piola

Ferrari'nin Portekiz'de test ettiği tabanın arka kısmının uç kısmı havaya doğru kaldırılmıştı.

Pietro Fittipaldi, Haas F1 Haas VF-20

Pietro Fittipaldi, Haas F1 Haas VF-20

Photo by: Charles Coates / Motorsport Images

Haas, 2021 için planladığı parçaların ilk versiyonunu bugün Emerson Fittipaldi'nin aracına yerleştirdi. Bu paketin içerisinde FIA kurallarına göre hazırlanan taban yer alıyordu.

Esteban Ocon, Renault F1 Team R.S.20

Esteban Ocon, Renault F1 Team R.S.20

Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Renault da ilk olarak Bahreyn'de gördüğümüz basitleştirilmiş tabanı piste çıkardı ancak taban bu sefer Esteban Ocon'un aracına takıldı.

 
Mazepin’in Mercedes’in F1 testinden çıkarılmasıyla “hareketlerinin hiçbir ilgisi olmamış”

Önceki haber

Mazepin’in Mercedes’in F1 testinden çıkarılmasıyla “hareketlerinin hiçbir ilgisi olmamış”

Sonraki haber

Sainz ve Norris, Abu Dhabi'ye yaptıkları başlangıçtan memnun

Sainz ve Norris, Abu Dhabi'ye yaptıkları başlangıçtan memnun
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Abu Dhabi GP
Editör Giorgi Piola

Çok Okunanlar Bugün

Abu Dhabi GP 2. antrenman: Bottas lider, Mercedes 1-2
Formula 1 Formula 1 / Antrenman raporu

Abu Dhabi GP 2. antrenman: Bottas lider, Mercedes 1-2

Schumacher: "Çok çılgınca ve zevkli bir sürüştü!"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Schumacher: "Çok çılgınca ve zevkli bir sürüştü!"

2021 F1 tasarımlarından bazıları Abu Dhabi'de piste çıktı
Formula 1 Formula 1 / Analiz

2021 F1 tasarımlarından bazıları Abu Dhabi'de piste çıktı

Abu Dhabi GP 1. antrenman: Verstappen, Bottas'ın önünde lider!
Formula 1 Formula 1 / Antrenman raporu

Abu Dhabi GP 1. antrenman: Verstappen, Bottas'ın önünde lider!

Mazepin’in Mercedes’in F1 testinden çıkarılmasıyla “hareketlerinin hiçbir ilgisi olmamış”
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Mazepin’in Mercedes’in F1 testinden çıkarılmasıyla “hareketlerinin hiçbir ilgisi olmamış”

Alonso: "R25 hâlâ çok hızlı"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Alonso: "R25 hâlâ çok hızlı"

Vettel, Ferrari’yle hedeflerinde başarısız olduklarını kabul ediyor
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Vettel, Ferrari’yle hedeflerinde başarısız olduklarını kabul ediyor

Fernando Alonso, V10 motorlu Renault R25 ile Abu Dhabi'yi inletmeye başladı!
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Fernando Alonso, V10 motorlu Renault R25 ile Abu Dhabi'yi inletmeye başladı!

Son Haberler

Renault sürücüleri geçirdikleri Cuma gününden memnunlar
F1 Formula 1 / Son dakika

Renault sürücüleri geçirdikleri Cuma gününden memnunlar

Sainz ve Norris, Abu Dhabi'ye yaptıkları başlangıçtan memnun
F1 Formula 1 / Son dakika

Sainz ve Norris, Abu Dhabi'ye yaptıkları başlangıçtan memnun

2021 F1 tasarımlarından bazıları Abu Dhabi'de piste çıktı
F1 Formula 1 / Analiz

2021 F1 tasarımlarından bazıları Abu Dhabi'de piste çıktı

Mazepin’in Mercedes’in F1 testinden çıkarılmasıyla “hareketlerinin hiçbir ilgisi olmamış”
F1 Formula 1 / Son dakika

Mazepin’in Mercedes’in F1 testinden çıkarılmasıyla “hareketlerinin hiçbir ilgisi olmamış”

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Abu Dhabi GP 2. antrenman: Bottas lider, Mercedes 1-2

3s
2
Formula 1

Schumacher: "Çok çılgınca ve zevkli bir sürüştü!"

1s
3
Formula 1

Video: Alonso ve Renault R25 Abu Dhabi'de (1:57)

1s
4
Formula 1

2021 F1 tasarımlarından bazıları Abu Dhabi'de piste çıktı

1s
5
Formula 1

Mazepin’in Mercedes’in F1 testinden çıkarılmasıyla “hareketlerinin hiçbir ilgisi olmamış”

1s

Son Haberler

Renault sürücüleri geçirdikleri Cuma gününden memnunlar
F1

Renault sürücüleri geçirdikleri Cuma gününden memnunlar

Sainz ve Norris, Abu Dhabi'ye yaptıkları başlangıçtan memnun
F1

Sainz ve Norris, Abu Dhabi'ye yaptıkları başlangıçtan memnun

2021 F1 tasarımlarından bazıları Abu Dhabi'de piste çıktı
F1

2021 F1 tasarımlarından bazıları Abu Dhabi'de piste çıktı

Mazepin’in Mercedes’in F1 testinden çıkarılmasıyla “hareketlerinin hiçbir ilgisi olmamış”
F1

Mazepin’in Mercedes’in F1 testinden çıkarılmasıyla “hareketlerinin hiçbir ilgisi olmamış”

Video: Alonso ve Renault R25 Abu Dhabi'de (1:57)
F1

Video: Alonso ve Renault R25 Abu Dhabi'de (1:57)

Son Videolar

PETRONAS F1 Track Guide: Yas Marina Circuit 02:25
Formula 1
10 Ara 2020

PETRONAS F1 Track Guide: Yas Marina Circuit

Grand Prix Greats – Abu Dhabi GP en iyi anlar 04:48
Formula 1
9 Ara 2020

Grand Prix Greats – Abu Dhabi GP en iyi anlar

Sakhir Grand Prix grid pozisyonları 01:01
Formula 1
5 Ara 2020

Sakhir Grand Prix grid pozisyonları

Grosjean'ın Bahreyn'deki kazasının sırları açığa çıktı 03:51
Formula 1
4 Ara 2020

Grosjean'ın Bahreyn'deki kazasının sırları açığa çıktı

Grand Prix Greats – Halo nasıl hayatları kurtarıyor? 02:56
Formula 1
4 Ara 2020

Grand Prix Greats – Halo nasıl hayatları kurtarıyor?

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.