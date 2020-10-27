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Formula 1 / Son dakika

2021 F1 takviminde "B plansız" 23 yarış olması planlanıyor!

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2021 F1 takviminde "B plansız" 23 yarış olması planlanıyor!
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Auto Motor und Sport'un haberine göre 2021 Formula 1 sezonunda 23 yarış olması planlanıyor ve şu an için koronavirüs sürecinin devam etmesi ihtimaline karşı herhangi bir B planı yapılmıyor.

F1 takım patronları, FIA Başkanı Jean Todt ve Formula 1 Yönetimi, 2021 Formula 1 takvimini görüşmek için bir araya geldiler.

COVID-19'lu geçen sene içerisinde düzenlenen Formula 1 sezonunda sona yaklaşırken, taraflar yeni takvim görüşmelerini hızlandırdılar. Normalde 2020 F1 sezonunda 22 yarış olması planlanıyordu ancak koronavirüs nedeniyle özellikle Avrupa dışında yer alan yarışların büyük çoğunluğu iptal edildi. Sıkı planlama sayesinde büyük ölçüde Avrupa'da olmak üzere 17 yarışlık bir takvim hazırlandı ve şu ana kadar 12 yarış geride kaldı.

Formula 1 Yönetimi'nin 2021'de normal bir takvim planlama hedefi karşısında son dönemde bu seneye benzer bir 2021 takvimi olabileceği düşüncesi ortaya çıkmıştı. 

Bu kapsamda taraflar dün Portimao'da 6 saatlik bir toplandı yaptılar. Tüm takım patronları, FIA Başkanı Todt ve Formula 1 Yönetimi'nden Chase Carey, Ross Brawn ve Carey'nin yerine geçmesi planlanan Stefano Domenicali bu toplantıya katıldılar.

Toplantıda gelecek motor kuralları, harcamaları düşürme planları ve bütçe sınırı gibi konular konuşulurken, aynı zamanda 2021 F1 takvimi de görüşüldü.

Takımlara 2021 F1 taslak takvimi sunuldu. Auto Motor und Sport'a göre gelen ilk bilgiler, bu takvimin koronavirüs hesaba katılmadan yapıldığı ve takvimde 23 yarışın yer aldığı şeklinde. Bu, normalde planlanan 22 yarışlık 2020 takviminden de fazla yarış planlandığını gösteriyor. Motorsport.com, ekstra yarışın Suudi Arabistan olacağını öğrendi.

Birkaç hafta önce çıkan haberlerde kış testlerinin Bahreyn'de gerçekleştirileceği ve ilk yarışın testlerin hemen ardından Bahreyn'de yapılacağı iddia edilmişti. Ancak son gelişmeler bu iddiaları doğrulamıyor. Testlerin yine Barcelona'da yapılması bekleniyor ancak en az bir seansın Bahreyn'de olacağı düşünülüyor.

Bahreyn'den sonra 11 Nisan'da Çin GP, 25 Nisan'da Vietnam GP olması planlanıyor ancak Vietnam GP hakkında bazı soru işaretleri bulunuyor. Soru işaretlerinin koronavirüs kaynaklı değil, devlet kaynaklı olduğu söyleniyor.

Avrupa sezonunun 9 Mayıs'ta İspanya GP ile başlaması ve onu Monte Carlo ile Azerbaycan yarışlarının takip etmesi bekleniyor.

Haziran ayının ortasında Kanada GP yapıldıktan sonra ise Formula 1'in tekrar son bölümünü tamamlaması için Avrupa'ya dönmesi planlanıyor. 1 Ağustos'ta başlayacak yaz tatili öncesinde Fransa, Avusturya, Britanya ve Macaristan yarışlarının yapılması gerekiyor.

Yaz tatilinden sonra art arda 3 hafta sonu İtalya, Hollanda ve Belçika yarışlarının yapılması ve Avrupa sezonunun tamamlanması planlanıyor ancak bu yarışlar için henüz tarih netleştirilmedi. Normalde yaz tatilinden sonra ilk olarak Belçika, ardından İtalya yarışları yapılıyordu. Yeni takvimde bu sırada değişiklik yapılacak gibi duruyor.

Avrupa'daki art arda 3 yarışın ardından Singapur, Japonya ve Rusya yarışlarının da art arda yapılması bekleniyor. Her zaman olduğu gibi sezon Abu Dhabi'de kapanacak.

Meksika GP'nin yapılması her zaman olduğu gibi takımların onayına bağlı olacak. Diğer yarışlar hakkında henüz bir detay ortaya çıkmadı.

 

Peki Formula 1 bu kadar yarışı nasıl düzenleyecek?

COVID-19 için bir aşı bulunamasa dahi Formula 1 Yönetimi bu yarışları düzenleyebilmek için ülkelerden özel izinler aldı. Her yarış öncesinde Formula 1 bünyesinde yer alan herkese hızlı testler uygulanacak ve çalışanların sonucunun pozitif olmadığından emin olunacak.

2021 takviminde B planı düşünülmüyor çünkü bu olursa bir sene sonra ekonomik açıdan sistemin çökeceği düşünülüyor. 

Takım patronlarından birisi bu toplantı öncesinde, "Bir sene daha böyle giderse, hepimiz iflas ederiz." dedi.

Liberty Media, yarış düzenleme açısından eski sisteme yani ülkelerin yarış için tam ücret ödedikleri sisteme dönmek istiyor.

2021 F1 taslak takvimi

Tarih Yarış
21 Mart Australya
28 Mart Bahreyn
11 Nisan Çin
18 Nisan Vietnam
9 Mayıs İspanya
23 Mayıs Monaco
30 Mayıs Azerbaycan
13 Haziran Kanada
  Fransa
  Avusturya
  Britanya
  Macaristan
  İtalya
  Hollanda
  Belçika
  Singapur
  Japonya
  Rusya
  Abu Dhabi

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Seri Formula 1
Editör Abdullah Çelik

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