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Formula 1 / Son dakika

2021 F1 takvimi, Bahreyn GP ile mi başlayacak?

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2021 F1 takvimi, Bahreyn GP ile mi başlayacak?
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Son çıkan haberlerde, 2021 Formula 1 takviminin Bahreyn GP ile başlayacağı iddia edildi ancak bu iddia henüz doğrulanmadı ya da yalanlanmadı.

F1i.com internet sitesinden Pierre van Vliet'in haberine göre sezon, 14 Mart'ta Bahreyn GP ile başlayacak ve Avustralya GP, sezonun sonuna doğru gerçekleştirilecek.

Formula 1 ve FIA henüz 2021 sezonu için planlanan takvime dair taslak da olsa bir takvim yayınlamadı. COVID-19'un etkileri nedeniyle taslak takvimi planlana süreci oldukça uzun sürdü.

Takımların taslak takvimi önümüzdeki hafta alması ve buna göre 2021 hazırlıklarına başlamaları bekleniyor.

F1i'nin haberine göre sezon Bahreyn'de başlayacak ve öncesinde Bahreyn'de sezon öncesi testler gerçekleştirilecek. Bahreyn en son 2010'da sezonun açılış yarışı olmuştu.

 

Geleneksel olarak Formula 1'in ilk yarışına ev sahipliği yapan Avustralya'nın ise 24 Ekim'de gerçekleştirileceği iddia ediliyor.

İddia edilen takvime göre yaz tatili bir aydan daha uzun sürecek ve Suudi Arabistan GP ile takvimde 22 yarış yer alacak.

Bu arada iddia edilen takvimde, bu sene takvimde sürpriz bir şekilde yer bulan Imola, Nürburgring, İstanbul Park ve Portimao yarışlarından hiçbirisi yer almıyor.

2021 için iddia edilen takvim

  Yarış Tarih
1 Bahrain Bahreyn Grand Prix  (Sakhir) 14 Mart
2 Vietnam Vietnam Grand Prix  (Hanoi) 28 Mart
3 China Çin Grand Prix  (Shanghai) 11 Nisan
4 Azerbaijan Azerbaycan Grand Prix  (Baku) 25 Nisan
5 Netherlands Hollanda Grand Prix  (Zandvoort) 2 Mayıs
6 Spain İspanya Grand Prix  (Barcelona) 9 Mayıs
7 Monaco Monaco Grand Prix  (Monte Carlo) 23 Mayıs
8 Canada Kanada Grand Prix  (Montreal) 6 Haziran
9 Austria Avusturya Grand Prix  (Spielberg) 20 Haziran
10 France Fransa Grand Prix  ("Paul Ricard") 27 Haziran
11 United Kingdom Britanya Grand Prix  (Silverstone) 11 Temmuz
12 Hungary Macaristan Grand Prix  (Budapest) 25 Temmuz
13 Belgium Belçika Grand Prix  (Spa) 29 Ağustos
14 Italy İtalya Grand Prix  (Monza) 5 Eylül
15 Russian Federation Rusya Grand Prix  (Sochi) 19 Eylül
16 Singapore Singapur Grand Prix  (Marina Bay) 26 Eylül
17 Japan Japonya Grand Prix  (Suzuka) 10 Ekim
18 Australia Avustralya Grand Prix  (Melbourne) 24 Ekim
19 United States Birleşik Devletler Grand Prix  (Austin) 7 Kasım
20 Mexico Meksika Grand Prix  (Mexico City) 14 Kasım
21 Saudi arabia Suudi Arabistan Grand Prix  (Jeddah) 28 Kasım
22 United Arab Emirates Abu Dhabi Grand Prix  (Yas Marina) 5 Aralık
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Bu Haber Hakkında

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Editör Abdullah Çelik

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