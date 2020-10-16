2021 F1 takvimi, Bahreyn GP ile mi başlayacak?
Son çıkan haberlerde, 2021 Formula 1 takviminin Bahreyn GP ile başlayacağı iddia edildi ancak bu iddia henüz doğrulanmadı ya da yalanlanmadı.
F1i.com internet sitesinden Pierre van Vliet'in haberine göre sezon, 14 Mart'ta Bahreyn GP ile başlayacak ve Avustralya GP, sezonun sonuna doğru gerçekleştirilecek.
Formula 1 ve FIA henüz 2021 sezonu için planlanan takvime dair taslak da olsa bir takvim yayınlamadı. COVID-19'un etkileri nedeniyle taslak takvimi planlana süreci oldukça uzun sürdü.
Takımların taslak takvimi önümüzdeki hafta alması ve buna göre 2021 hazırlıklarına başlamaları bekleniyor.
F1i'nin haberine göre sezon Bahreyn'de başlayacak ve öncesinde Bahreyn'de sezon öncesi testler gerçekleştirilecek. Bahreyn en son 2010'da sezonun açılış yarışı olmuştu.
Geleneksel olarak Formula 1'in ilk yarışına ev sahipliği yapan Avustralya'nın ise 24 Ekim'de gerçekleştirileceği iddia ediliyor.
İddia edilen takvime göre yaz tatili bir aydan daha uzun sürecek ve Suudi Arabistan GP ile takvimde 22 yarış yer alacak.
Bu arada iddia edilen takvimde, bu sene takvimde sürpriz bir şekilde yer bulan Imola, Nürburgring, İstanbul Park ve Portimao yarışlarından hiçbirisi yer almıyor.
2021 için iddia edilen takvim
|Yarış
|Tarih
|1
|Bahreyn Grand Prix (Sakhir)
|14 Mart
|2
|Vietnam Grand Prix (Hanoi)
|28 Mart
|3
|Çin Grand Prix (Shanghai)
|11 Nisan
|4
|Azerbaycan Grand Prix (Baku)
|25 Nisan
|5
|Hollanda Grand Prix (Zandvoort)
|2 Mayıs
|6
|İspanya Grand Prix (Barcelona)
|9 Mayıs
|7
|Monaco Grand Prix (Monte Carlo)
|23 Mayıs
|8
|Kanada Grand Prix (Montreal)
|6 Haziran
|9
|Avusturya Grand Prix (Spielberg)
|20 Haziran
|10
|Fransa Grand Prix ("Paul Ricard")
|27 Haziran
|11
|Britanya Grand Prix (Silverstone)
|11 Temmuz
|12
|Macaristan Grand Prix (Budapest)
|25 Temmuz
|13
|Belçika Grand Prix (Spa)
|29 Ağustos
|14
|İtalya Grand Prix (Monza)
|5 Eylül
|15
|Rusya Grand Prix (Sochi)
|19 Eylül
|16
|Singapur Grand Prix (Marina Bay)
|26 Eylül
|17
|Japonya Grand Prix (Suzuka)
|10 Ekim
|18
|Avustralya Grand Prix (Melbourne)
|24 Ekim
|19
|Birleşik Devletler Grand Prix (Austin)
|7 Kasım
|20
|Meksika Grand Prix (Mexico City)
|14 Kasım
|21
|Suudi Arabistan Grand Prix (Jeddah)
|28 Kasım
|22
|Abu Dhabi Grand Prix (Yas Marina)
|5 Aralık
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Bu Haber Hakkında
|Seri
|Formula 1
|Editör
|Abdullah Çelik