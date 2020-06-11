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Giorgio Piola'nın teknik F1 analizleri
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Giorgio Piola'nın teknik F1 analizleri
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Formula 1 / Analiz

2021 F1 taban kurallarının istenmeyen sonuçları olabilir

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2021 F1 taban kurallarının istenmeyen sonuçları olabilir
Ekleyen:
Yardımcı Editör: Giorgi Piola
Çeviren: Abdullah Çelik
11 Haz 2020 14:04

FIA, 2021'de takımların bütçe harcamalarını ve araç gelişim oranlarını kontrol altına alabilmek için bazı alanlarda kısıtlamaya gitti.

Özellikle gelecek sene motor tarafında ciddi kısıtlamalar olacak olsa da aerodinami tarafında kurallar tüm alanlarda dondurulmayacak. Bu sayede gelişim mücadelesi devam edecek.

Ancak 2021'de aeordinamik açıdan taban kurallarında değişiklik olacak. FIA, yere basma gücü seviyesini % 10 azaltmak için taban şeklini değiştirdi.

Taban kısmında yapılacak kısıtlama ile yere basma gücü seviyesinin ve gelişiminin bir miktar gerilemesi, böylece Pirelli'nin 2019 lastiklerinin 2021'de de kullanılmasına yardımcı olunması hedefleniyor. Yere basma gücü seviyeleri mevcut gelişim hızıyla devam edilecek olursa çok daha fazla olacaktı. Bu durumda mevcut lastikler gelecek seneki yüklere cevap veremeyebilirdi.

Yeni kuralların iki etkisi olacak. Öncelikle 2017'den bu yana tabanın arka kısmında yer alan ucu kapalı delikler kaldırılacak.

2021 taban kuralları

2021 taban kuralları

Fotoğraf: Giorgio Piola

İkinci olarak tabanın arka bölümünden üçgen şeklinde bölümün kaldırılması, mühendislerin bu bölümde kullandıkları çözümlerin kalkacağı manasına geliyor. Bu durumda taban ve difüzörde oluşan türbülansı ortadan kaldırmak için başka çözümler aranabilir.

Taban delikleri

Son yıllarda tabanın kenarı boyunca uzanan dikey delikler ile arka tekerleğin ön kısmında yer alan paralel delikler birbirine benzer ancak farklı amaçlar için kullanılıyordu.

Haas-Ferrari VF-20 taban detay

Haas-Ferrari VF-20 taban detay

Fotoğraf: Giorgio Piola

Tabanın dış kısmında dikey bir şekilde uzanan kanallar, aerodinamik tampon, hava eteği görevi görüyordu. Yani aracın altındaki hava akımını, ön tekerleklerden gelen türbülanslı havadan koruyordu.

Haas F1 Team VF-20 difüzör

Haas F1 Team VF-20 difüzör

Fotoğraf: Giorgio Piola

Tabanın arka kısmında, arka tekerleklerin hemen önünde yer alan delikler ise bu bölümdeki hava akımının difüzörün yoluna gönderilmesiyle arka tekerleklerin bozulmasını engelliyordu.

Tasarımcılar, bu bölümdeki kayıpları farklı şekilde telafi etmeye çalışacaklar. Bu durumda takımların bulacakları yeni çözümler, kural koyucuların yere basma gücü seviyesini düşürme planlarını sekteye uğratabilir.

Halihazırda bilinen bir mekanizmanın kaldırılması, onun yerine henüz bilinmeyen ve gelişim kontrolü zor alanların ortaya çıkmasıyla sonuçlanabilir.

Yani tabanın arka bölümünde getirilen kısıtlamalar sonucunda, kaybedilen etkinin telafisi için tabanın ön kısmında ve bargeboard bölgesinde ciddi değişiklikler görebiliriz. Takımların zaten 2021'deki ilk yarışa kadar % 10'luk kaybı telafi etmeleri bekleniyordu.

Ancak tabii ki gelişim çalışmaları ücretsiz olmuyor ve bu seferki telafi çalışması bütçe sınırının olduğu sene yapılacak.

Bu yüzden daha normal bir süreç yaşanması için tabanın kenar çizgisiyle alakalı geçici bir çözüm bulunabilirdi. Yani yeni bir tasarıma geçmek yerine bu bölümdeki mevcut tasarımlar korunup gelişim oranı hafifletilebilirdi.

Bu yere basma gücü hedefinde % 10 azalma sağlamazdı ancak gelişim yarışı açısından daha az maliyete neden olurdu.

Yeni kurallar yere basma gücü konusunda ilk başta düşüş sağlasa da, ilerleyen süreçte kaybedilen gücün telafisi için çalışma yapılırken istenmeyen sonuçlar doğurabilir. Yani yeni keşifler sonucunda planlanandan daha fazla yere basma gücü elde edilebilir.

2020-2021 taban kıyaslaması

2020-2021 taban kıyaslaması

Fotoğraf: Camille De Bastiani

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Editör Matt Somerfield

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