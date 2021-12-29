2021 F1 sezonunda toplam 96 ceza verilmiş

Max Verstappen, Suudi Arabistan GP'nin ardından Formula 1'de çok fazla ceza verildiğini ve bundan hoşlanmadığını dile getirmişti.

Auto Motor und Sport'a göre 22 yarışın ardından 2021 F1 dünya şampiyonu sadece dört ceza aldı. Gridde en çok ceza alan isim 11 ceza ile Kimi Raikkonen olurken, Sebastian Vettel 10 ceza ve Sergio Perez dokuz ceza aldı.

Yılı cezasız kapatan tek isim çaylak Mick Schumacher oldu.

Hakemler bu sezon toplamda 96 ceza verdiler. Bu da Grand Prix başına ortalama 4.3'lük bir sayıya tekabül ediyor, ki bu da geçen yılla benzer.

Ayrıca yeni sezon FIA için daha kazançlı geçmişe benziyor. FIA, toplamda 113 bin 400 euro para cezası verdi. 2020'de bu sayı 58 bin 200 euro olmuştu.

Sürücüler, yarış pistindeki ihlaller nedeniyle 12 kez grid cezası aldılar ve beş kez de pit yolundan başlama cezası verildi. Ayrıca güç ünitesi parçalarının değişimi nedeniyle 19 ceza verildi.

Geçen yıl sadece altı güç ünitesi aşımı yapılmıştı ancak geçen yılki takvim sayede 17 yarıştan oluşuyordu.

31 kez sürücüler cezalarını yarış içerisinde çektiler. Dört kez de ceza, yarış sonrasında sürücünün bitiş zamanına eklendi.

Hakemler 21 defa bir uyarı veya kınama verdiler. Lewis Hamilton ve Kimi Raikkonen, birer kınama daha alsalardı, grid cezası alacaklardı.

Cezaların çoğu Avusturya GP'sinde verildi. Hakemler o yarışta 13 ceza verdi. Macaristan GP'de 12 ve İtalya GP'de 8 ceza verildi.

Sadece Austin'deki ABD GP'sinde hiçbir ceza çıkmadı.