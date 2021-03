2021 F1 sezonu rehberi - Pilotlar, takımlar, takvim ve kural değişiklikleri

Formula 1 Yönetimi, COVID-19 nedeniyle yaşanan sorunları aşabilirse, bu sene 23 yarış yapılmasını planlıyor. Bu plan doğrultusunda Zandvoort'ta Hollanda GP'nin takvime dönmesi ve Cidde'de ilk Suudi Arabistan GP'nin gerçekleştirilmesi gerekiyor.

Küresel pandeminin, 2021 F1 kuralları üzerinde de devasa etkisi oldu. Normalde büyük kural değişikliklerinin bu sene gerçekleşmesi planlanıyordu ancak takımların finansal açıdan büyük darbe aldığı dönemde yeni kurallar 12 ay kadar ertelendi.

Bununla birlikte teknik kurallarda bazı değişiklikler yapılırken bütçe sınırı ve aerodinamik test kısıtlaması spora dahil edildi. Ayrıca F1'in DNA'sını değiştirebilecek sprint yarışı fikri değerlendiriliyor.

F1'in kendisi kadar takımlarda da önemli değişiklikler oldu. 10 takımın 7'sinde pilot değişikliği olurken takımlardan ikisinin adı değişti.

The drivers stand in front of their cars on the grid

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images