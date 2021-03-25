2021 F1 sezonu rehberi - Pilotlar, takımlar, takvim ve kural değişiklikleri

Formula 1 Yönetimi, COVID-19 nedeniyle yaşanan sorunları aşabilirse, bu sene 23 yarış yapılmasını planlıyor. Bu plan doğrultusunda Zandvoort'ta Hollanda GP'nin takvime dönmesi ve Cidde'de ilk Suudi Arabistan GP'nin gerçekleştirilmesi gerekiyor.

Küresel pandeminin, 2021 F1 kuralları üzerinde de devasa etkisi oldu. Normalde büyük kural değişikliklerinin bu sene gerçekleşmesi planlanıyordu ancak takımların finansal açıdan büyük darbe aldığı dönemde yeni kurallar 12 ay kadar ertelendi.

Bununla birlikte teknik kurallarda bazı değişiklikler yapılırken bütçe sınırı ve aerodinamik test kısıtlaması spora dahil edildi. Ayrıca F1'in DNA'sını değiştirebilecek sprint yarışı fikri değerlendiriliyor.

F1'in kendisi kadar takımlarda da önemli değişiklikler oldu. 10 takımın 7'sinde pilot değişikliği olurken takımlardan ikisinin adı değişti.

2021 Formula 1 sezonu rehberi

Pilotlar

The drivers stand in front of their cars on the grid Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

7 kez Formula 1 Dünya Şampiyonu olan Lewis Hamilton, Mercedes'le bir sene daha devam etmek için Şubat ayında anlaşmaya vardı. Bu, 36 yaşındaki İngiliz pilotun 2021'de rekor olacak 8. şampiyonluk için mücadele edeceği manasına geliyor. Hamilton ve takım arkadaşı Valtteri Bottas birlikte 5. sezonu geçirecekler.

Sezon öncesinde Bahreyn'de güçlü bir dönem geçiren Red Bull'da Alex Albon'un yerini Sergio Perez aldı. Perez yeni takımıyla bir senelik anlaşma imzalarken Albon, Red Bull desteğiyle DTM'de mücadele edecek.

Perez'in eski koltuğunu, Ferrari'den ayrılan Sebastian Vettel alacak ve onun takım arkadaşı geçen sene Türkiye GP'de pole pozisyonunu, İtalya GP'de ise podyum sonucu alan Lance Stroll olacak.

Vettel'in Ferrari'de boşalan koltuğunu Carlos Sainz Jr alacak ve İspanyol sürücü Charles Leclerc'in takım arkadaşı olacak. Son iki senedir McLaren'da aldığı istikrarlı sonuçlarla dikkatleri üzerine çeken Sainz, Ferrari ile iki senelik anlaşma imzaladı.

Sainz'ın Ferrari'ye geçişinin ardından onun McLaren'daki yerini Daniel Ricciardo aldı. Renault'nun son senelerde pek istikrarlı sonuçlar almaması nedeniyle Avustralyalı pilot 2021 için değişiklik yapma kararı aldı ancak Ricciardo yine de 2020'de iki defa podyuma çıkabildi.

Ricciardo'nun McLaren için ayrılma kararı almasının ardından Renault'da bir koltuk boşaldı. Takım, seçeneklerini değerlendirmesinin ardından eski şampiyon pilotu Fernando Alonso ile 3. dönem için anlaşmaya vardı. 2021'de Alpine'e dönüşen takımda Alonso ve Esteban Ocon yarışacak.

AlphaTauri 2. kez Daniil Kvyat ile yollarını ayırırken onun yerine Formula 2'nin flaş isimlerinden Japon Yuki Tsunoda ile anlaşmaya vardı. Kvyat, Alpine F1 takımına yedek pilot olarak geçiş yaptı.

2021 F1 sezonu öncesinde iki pilotunu birden yenileyen tek takım Haas oldu. Kevin Magnussen ve Romain Grosjean ile anlaşma yenilemeyen Haas, onların yerine efsane Michael Schumacher'in oğlu 2020 F2 şampiyonu Mick Schumacher ve F2 yarış galibi Nikita Mazepin ile anlaştı.

Bir dönem George Russell'ın adı Mercedes ile anılsa da böyle bir hamle olmadı. Böylece Williams 2021'de de Russell ve Nicholas Latifi ikilisiyle yarışacak.

Takımlar Pilotlar ve Pilot Numaraları Mercedes Lewis Hamilton (#44), Valtteri Bottas (#77) Red Bull Max Verstappen (#33), Sergio Perez (#11) McLaren Daniel Ricciardo (#3), Lando Norris (#4) Aston Martin Lance Stroll (#18), Sebastian Vettel (#5) Alpine Esteban Ocon (#31), Fernando Alonso (#14) Ferrari Carlos Sainz Jr (#55), Charles Leclerc (#16) AlphaTauri Pierre Gasly (#10), Yuki Tsunoda (#22) Alfa Romeo Kimi Raikkonen (#7), Antonio Giovinazzi (#99) Haas Mick Schumacher (#47), Nikita Mazepin (#9) Williams George Russell (#63), Nicholas Latifi (#6)

Takımlar

2021 Formula 1 sezonunda 10 takım mücadele edecek. Her ne kadar 2 takım isim değiştirmiş olsa da temelde geçen seneki takımlar devam edecekler.

Önceki senelerde Force India olan ve ardından Racing Point'e dönüşen takım, 2021'de Aston Martin fabrika takımı oldu. Takım, 2018'de Lawrence Stroll'un başında yer aldığı bir konsorsiyum tarafından satın alınmıştı. Stroll 2021'de Aston Martin'den de hisse aldı ve sonucunda iki tarafı birleştirerek Aston Martin F1 takımını kurmuş oldu. Böylece 1960'dan sonra ilk defa Aston Martin takım olarak F1'de mücadele edecek.

Diğer taraftan Renault Grubu, yeniden yapılanma kapsamında F1 takımına alt markalarından Alpine adını vermeye karar verdi. Şirketin yeni CEO'su Luca de Meo, F1'i Alpine markasını tüm dünyada tanıtmak için kullanmak istiyor.

Kış döneminde motor değiştiren tek takım McLaren oldu. Renault ile 3 senelik anlaşmasını sonlandıran İngiliz ekibi, 2021'de 2014 sonunda bıraktığı Mercedes motoruna dönüş yaptı.

Honda, 2021 sonunda Formula 1'den çekileceğini açıklamıştı. Bir süre geleceği belirsiz olan Red Bull, 2022 için motorların gelişiminin dondurulması kararıyla kendi takımı ve AlphaTauri için Honda'nın motor projesini devraldı.

2020'de Aston Martin'in yeşil, Alpine'in mavi ağırlıklı renk kullanmasının dışında Uralkalı isim sponsorluğunu alan Haas da beyaz, mavi, kırmızı renkleri içeren bir tasarım kullanacak. WADA'nın dopingle alakalı Rusya için verdiği kararın ardından gelen bu tasarımın inceleneceği duyuruldu.

Takım Şasi Motor Mercedes F1 W12 Mercedes Red Bull RB16B Honda McLaren MCL35M Mercedes Aston Martin AMR21 Mercedes Alpine A521 Renault Ferrari SF21 Ferrari AlphaTauri AT02 Honda Alfa Romeo C41 Ferrari Haas VF-21 Ferrari Williams FW34B Mercedes

Takvim

COVID-19 pandemisinin tüm dünyada devam ediyor olmasına rağmen 2021'de 23 yarışlık bir F1 takviminin tamamlanması planlanıyor. Sezonun açılış yarışı olan Avustralya GP, kasım ayına ertelendi ve onun yerine sezon bu hafta sonu Bahreyn GP ile başlayacak.

Çin GP, art arda ikinci sene iptal edildi. Bunun sonucunda Bahreyn GP'nin ardından geçen sene takvimde yer alan Emilia-Romagna GP (Imola) ve Portekiz GP'leri 2. ve 3. yarış olarak gerçekleştirilecekler.

Geçen sene Brezilya GP'nin Rio de Janeiro'ya geçeceği yönünde iddialar olsa da bu proje gerçekleşmedi ve F1, Interlagos'un takvimde kalması için 5 senelik anlaşma yeniledi.

Bu sene takvimde iki yeni yarış olacak. Son olarak 1985'te gerçekleştirilen Hollanda GP'nin geçen sene takvime dönmesi planlanıyordu ancak COVID-19 nedeniyle bu olmadı. Zandvoort'ta gerçekleşecek yarış bu sene de takvimde yer alıyor.

Takvime eklenen diğer yarış Suudi Arabistan GP oldu. Formula 1, sezonun sondan ikinci yarışı için Cidde'de hazırlanan 6.175 km'lik cadde pistine gidecek. Bu pist, uzunluğu ile takvimde Spa-Francorchamps'ın ardından ikinci uzun pist olacak. Ortalama hızın 250 km/s olması bekleniyor.

F1'in yeni CEO'su Stefano Domenicali, bu sene takvimi gerçekleştirebilmek için esnek olmaları gerekeceğini vurgulamıştı. Şu ana kadar gerçekleştirilen en uzun F1 takviminde 21 yarış yer aldı. F1 planını uygulayabilirse, tarihin en uzun sezonu gerçekleşecek. Bunun dışında geçen sene olduğu gibi bu sene de yarışların çoğunun seyircisiz ya da az sayıda seyircili gerçekleştirilmesi bekleniyor.

Mevcut 2021 F1 Takvimi (25 Mart 2021)

Yarış Tarih Bahreyn Grand Prix, Bahrain International Circuit 26-28 Mart Emilia Romagna Grand Prix, Imola 16-18 Nisan Portekiz Grand Prix, Algarve International Circuit 30 Nisan - 2 Mayıs İspanya Grand Prix, Circuit de Barcelona-Catalunya 7-9 Mayıs Monaco Grand Prix, Monte Carlo 20-23 Mayıs Azerbaycan Grand Prix, Baku City Circuit 4-6 Haziran Kanada Grand Prix, Circuit Gilles Villeneuve 11-13 Haziran Fransa Grand Prix, Circuit Paul Ricard 25-27 Haziran Avusturya Grand Prix, Red Bull Ring 2-4 Temmuz Britanya Grand Prix, Silverstone 16-18 Temmuz Macaristan Grand Prix, Hungaroring 30 Temmuz - 1 Ağustos Belçika Grand Prix, Spa-Francorchamps 27-29 Ağustos Hollanda Grand Prix, Zandvoort 3-5 Eylül İtalya Grand Prix, Monza 10-12 Eylül Rusya Grand Prix, Sochi Autodrom 24-26 Eylül Singapur Grand Prix, Marina Bay Street Circuit 1-3 Ekim Japonya Grand Prix, Suzuka 8-10 Ekim Birleşik Devletler Grand Prix, Circuit of the Americas 22-24 Ekim Meksika Grand Prix, Autodromo Hermanos Rodriguez 29-31 Ekim Brezilya Grand Prix, Interlagos 5-7 Kasım Avustralya Grand Prix, Albert Park 19-21 Kasım Suudi Arabistan Grand Prix, Jeddah Street Circuit 3-5 Aralık Abu Dhabi Grand Prix, Yas Marina Circuit 10-12 Aralık

Kurallar

Normalde 2021 F1 sezonu için kurallarda çok büyük değişiklik planlanıyordu ancak geçen sene COVID-19'un yarışların gerçekleştirilmediği dönemde takımları çok sert bir şekilde vurmasının ardından harcamaları düşürme yönünde kararlar alındı. Bu önlemler kapsamında 2021 için planlanan büyük kural değişiklikleri 2022'ye ertelendi ve 2020 araçlarının şasilerinin gelişimi, 2 gelişim jetonu haricinde donduruldu. Yani bu seneki araçlar bir nevi geçen seneki araçların B versiyonu gibi. Buna rağmen gridde güç dengelerini değiştirecek bazı değişiklikler bulunuyor.

En büyük değişiklik, araçların tabanı ile arka fren kanalı ve difüzör bölgesinde. Geçen sene Britanya GP'de yaşanan lastik sorunlarının ardından FIA, bu sene aynı lastiklerle devam etmesi beklenen Pirelli'ye yardımcı olmak adına yere basma gücünü % 10 civarında düşürecek bu değişiklikleri getirmişti.

Yere basma gücünü azaltacak bu değişikliklere rağmen, Pirelli 2021 için yeni lastikler hazırladı. Bu lastiklerin daha dayanıklı ve geçen seneki lastiklere göre 1 sn civarında yavaş olması bekleniyordu. Ancak Bahreyn'deki testlerin ardından Pirelli'nin F1 Patronu Mario Isola, 2021 araçlarının 2020 araçları kadar hızlı olacağını söyledi.

Mercedes, geçen sene aracın ön tekerleklerinin toe açısını değiştiren çift eksenli direksiyon sistemine yani DAS'a sahipti. Direksiyonun ileri geri hareketiyle çalışan bu sistem, 2021 için yasaklandı. Bunun dışında geçen sene Mercedes aracı ile benzerliğin ardından dikkatleri üzerine çeken Racing Point'in kullandığı "tersine mühendislik" yoluyla kopyalamalar da yasaklandı.

Büyük teknik kural değişikliği 2022'ye ertelense de sporda ilk defa uygulanacak bütçe sınırı ertelenmedi ve 2021 itibariyle hayata geçti. Uzun süre sınırın ne kadar olacağı konusunda anlaşmaya varılamadı ancak sonunda pilot maaşları, motor anlaşmaları ve takımda en yüksek maaş alan 3 personelin maaşları haricinde 145 milyon dolarlık bütçe sınırında anlaşmaya varıldı. Pazarlama, çalışanlara verilen ikramiyeler ve seyahat giderleri de sınırdan muaf tutuldu.

Bütçe sınırı, küçük takımlarla büyük takımlar arasındaki harcama farkının ortadan kaldırılması için getirildi. Gelecek senelerde 145 milyon dolarlık rakam, daha da aşağı çekilecek.

Bütçe sınırı dışında, takımların araçlarını geliştirmelerini sınırlandıracak aerodinamik gelişim kısıtlaması getirildi. Buna göre geçen seneyi en yukarıda tamamlayan Mercedes, rakiplerinden daha az rüzgar tüneli çalışması yaparken geçen seneyi son sırada tamamlayan Williams, daha çok çalışma yapabilecek.

Bu sistemin ilk yılında, takımlar arasındaki gelişim hakkı farkları gelecek senelere göre daha az olacak. Williams, rüzgar tünelinde Mercedes'ten % 22.5 daha fazla çalışabilecek. Ancak 2022'den itibaren fark daha büyük olacak ve liderle sonuncu arasındaki çalışma izni farkı % 45'e kadar çıkabilecek.

2021'de araçların minimum ağırlığı 3 kg daha artacak ve Formula 1 araçları en az 749 kg olacak.

Bunun dışında Formula 1 güç ünitesi için minimum ağırlık da 150 kg olacak. Bu sayede motor üreticileri, ağırlık tasarrufu için pahalı materyaller kullanmak zorunda kalmayacak.

Bu sene ortasında takımların yarışlarda ve sıralamalarda aynı motor modunu kullanmaları zorunlu tutulmuştu. Gelecek sene kullanılabilecek ECU modları sene başında belirlenecek.

Gelecek seneden itibaren 2025'e kadar giderek daha az esneklik sağlanacak. Gelecek sene 5 takım uygulamasına, 5 güç ünitesi uygulamasına, 3 ERS ve içten yanmalı motor uygulamasına izin verilecek.

Bunların haricinde atık gazı ve onların araç dışına atılmasını sağlayan boru ile alakalı maddelerde de değişiklik yapıldı.

Şu anda araçlarda en az bir atık borusu (wastegate) olması gerekiyor ancak gelecek seneden itibaren üreticiler atık gazına ihtiyaç duymayan bir sistem tasarlayabilirse, ekstra boru çıkıntısına gerek olmayacak. MGU-H'nin çalışma şekli açısından bu çok ilginç bir değişiklik olabilir.

Egzotik valf tasarımları konusunda da devreye girildi. Bundan böyle sabit çaplı silindir şekli olacak.

Son büyük değişiklik ise bazı yarışlarda uygulanması planlanan sprint yarışı olacak. Bu sene 3 yarışta Cumartesi günleri, Pazar günkü ana yarış için 100 km'lik bir sıralama yarışı yapılması planlanıyor. Bu yarış için sıralama, Cuma günü gerçekleştirilecek sıralamada belirlenecek ve Cumartesi günkü sprint yarışının sonucu, Pazar günkü ana yarışın sıralamasını belirleyecek. Tabii bunlar şu an planlar kapsamında. Henüz son karar verilmiş değil.

Daha fazla bilgi için: 2021 Formula 1 sezonunda neler yeni olacak?