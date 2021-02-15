2021 F1 sezonu lansmanları, bugün McLaren ile başlıyor!

COVID nedeniyle testlerin ve yarış takviminin geç başlamasının ardından takımlar da normalden daha geç tarihlerde yeni araçlarını tanıtacaklar.

Şu ana kadar 6 takım, 2021 F1 araçlarını ne zaman tanıtacağını duyurmuştu. Bu takımlar içerisinde yeni aracını tanıtan ilk F1 takımı McLaren olacak.

McLaren, 2021 F1 aracını bu akşam Türkiye saati ile 22:00'da tanıtacak. Lansman McLaren'ın internet sitesinden, Youtube ve Facebook hesaplarından ve ayrıca Sky Sports F1 kanalından canlı bir şekilde yayınlanacak.

McLaren lansmandan önce yeni pilotu Daniel Ricciardo ve Lando Norris'in hayatlarından bazı eğlenceli videolar yayınlayacağını duyurdu.

2020 F1 sezonunu takımlar şampiyonasında 3. sırada tamamlayan McLaren, bu sene Mercedes motorunu kullanmaya başlayacak.

Lansmana dair tüm ayrıntıları Motorsport.com üzerinden takip edebilirsiniz.

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2021 Formula 1 lansman tarihleri: