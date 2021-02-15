Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Bahreyn GP
Biletler
28 Mar
FP1:
39 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Çin GP
Biletler
11 Nis
Canceled
R
Formula 1
Emilia Romagna GP
Biletler
18 Nis
Yarış:
62 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İspanya GP
Biletler
09 May
Sıradaki Etkinlik
79 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Monako GP
Biletler
23 May
Yarış:
97 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Azerbaycan GP
Biletler
06 Haz
Yarış:
111 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Kanada GP
Biletler
13 Haz
Yarış:
118 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Fransa GP
Biletler
27 Haz
Yarış:
132 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Avusturya GP
Biletler
04 Tem
Sıradaki Etkinlik
135 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Britanya GP
Biletler
18 Tem
Yarış:
153 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Macaristan GP
Biletler
01 Ağu
Yarış:
167 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Belçika GP
Biletler
29 Ağu
Yarış:
195 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Hollanda GP
Biletler
05 Eyl
Yarış:
202 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
Biletler
12 Eyl
Yarış:
209 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Rusya GP
Biletler
26 Eyl
Yarış:
223 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
Biletler
03 Eki
Sıradaki Etkinlik
226 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
Biletler
10 Eki
Yarış:
236 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
Biletler
24 Eki
Yarış:
251 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Meksika GP
Biletler
31 Eki
Yarış:
258 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Brezilya GP
Biletler
07 Kas
Yarış:
265 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Avustralya GP
Biletler
21 Kas
Yarış:
278 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Suudi Arabistan GP
Biletler
05 Ara
Yarış:
293 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dabi GP
Biletler
12 Ara
Yarış:
300 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
Formula 1 / Son dakika

2021 F1 sezonu lansmanları, bugün McLaren ile başlıyor!

paylaşım
yorumlar
2021 F1 sezonu lansmanları, bugün McLaren ile başlıyor!
Ekleyen:
, Şef Editör

2021 Formula 1 sezonu öncesinde lansman heyecanı bugün McLaren'ın MCL35M aracını tanıtmasıyla başlayacak.

COVID nedeniyle testlerin ve yarış takviminin geç başlamasının ardından takımlar da normalden daha geç tarihlerde yeni araçlarını tanıtacaklar.

Şu ana kadar 6 takım, 2021 F1 araçlarını ne zaman tanıtacağını duyurmuştu. Bu takımlar içerisinde yeni aracını tanıtan ilk F1 takımı McLaren olacak.

McLaren, 2021 F1 aracını bu akşam Türkiye saati ile 22:00'da tanıtacak. Lansman McLaren'ın internet sitesinden, Youtube ve Facebook hesaplarından ve ayrıca Sky Sports F1 kanalından canlı bir şekilde yayınlanacak.

McLaren lansmandan önce yeni pilotu Daniel Ricciardo ve Lando Norris'in hayatlarından bazı eğlenceli videolar yayınlayacağını duyurdu.

2020 F1 sezonunu takımlar şampiyonasında 3. sırada tamamlayan McLaren, bu sene Mercedes motorunu kullanmaya başlayacak.

Lansmana dair tüm ayrıntıları Motorsport.com üzerinden takip edebilirsiniz.

Canlı yayın için >>

 

2021 Formula 1 lansman tarihleri:

Tarihli Takım Motor Şasi Yer Saat
15 Şubat Birleşik Krallık McLaren MCL35M Birleşik Krallık Woking 22:00
19 Şubat İtalya AlphaTauri AT02    
22 Şubat İsviçre Alfa Romeo C41 Polonya Varşova  
2 Mart Almanya Mercedes

F1 W12

    
5 Mart Birleşik Krallık Williams

FW43B

    
10 Mart
 İtalya Ferrari

SF21

    
Domenicali: "Sprint yarışlarıyla F1'in DNA'sı bozulmadı, sadece beklentiyi karşıladık"

Önceki haber

Domenicali: "Sprint yarışlarıyla F1'in DNA'sı bozulmadı, sadece beklentiyi karşıladık"
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Takımlar McLaren
Editör Abdullah Çelik

Çok Okunanlar

1
Formula 1

2021 F1 sezonu lansmanları, bugün McLaren ile başlıyor!

22 dk
2
Formula 1

Doornbos: "Red Bull, Perez'in gelişiyle beraber artık Mercedes'in 'oyuncağı' olmayacak"

1s
3
Formula 1

Szafnauer: "Vettel'i eski araçlarla piste çıkaramayız çünkü motorumuz yok"

3s
4
Formula 1

Marko: "Hamilton'ın maaşı F1'e uygun değil"

1g
5
Formula 1

2021 için Hamilton'ı favori gören Rosberg: "Vettel, Aston Martin'de kendisini bulacak"

4s
Son Haberler
2021 F1 sezonu lansmanları, bugün McLaren ile başlıyor!
F1

2021 F1 sezonu lansmanları, bugün McLaren ile başlıyor!

22dk
Domenicali: "Sprint yarışlarıyla F1'in DNA'sı bozulmadı, sadece beklentiyi karşıladık"
F1

Domenicali: "Sprint yarışlarıyla F1'in DNA'sı bozulmadı, sadece beklentiyi karşıladık"

1s
Doornbos: "Red Bull, Perez'in gelişiyle beraber artık Mercedes'in 'oyuncağı' olmayacak"
F1

Doornbos: "Red Bull, Perez'in gelişiyle beraber artık Mercedes'in 'oyuncağı' olmayacak"

1s
Resmi: Red Bull, 2021 sonrasında Honda'nın F1 motor projesini devralacak!
F1

Resmi: Red Bull, 2021 sonrasında Honda'nın F1 motor projesini devralacak!

2s
Marko: "Sprint yarışı iyi bir karar"
F1

Marko: "Sprint yarışı iyi bir karar"

3s
Son Videolar
Ferrari SF21'in motoru çalıştırıldı 01:01
Formula 1
14 Şub 2021

Ferrari SF21'in motoru çalıştırıldı

Why Crypto Fan Tokens Are Coming To F1 in 2021 04:17
Formula 1
12 Şub 2021

Why Crypto Fan Tokens Are Coming To F1 in 2021

DÜNYA TERSİNE DÖNDÜ BU NASIL SIRALAMA!? - F1 2020 My Team Kariyeri, Bölüm 26 30:26
Formula 1
7 Şub 2021

DÜNYA TERSİNE DÖNDÜ BU NASIL SIRALAMA!? - F1 2020 My Team Kariyeri, Bölüm 26

VİETNAM'DA PATLAYAN PATLAYANA! - F1 2020 My Team Kariyeri, Bölüm 25 26:58
Formula 1
7 Şub 2021

VİETNAM'DA PATLAYAN PATLAYANA! - F1 2020 My Team Kariyeri, Bölüm 25

MERCEDES VARİ PİT STRATEJİSİ! - F1 2020 My Team Kariyeri, Bölüm 24 23:08
Formula 1
7 Şub 2021

MERCEDES VARİ PİT STRATEJİSİ! - F1 2020 My Team Kariyeri, Bölüm 24

Abdullah Çelik More from
Abdullah Çelik
Alonso bisiklet kazası geçirdi, durumu iyi!
Formula 1 / Son dakika

Alonso bisiklet kazası geçirdi, durumu iyi!

Bugünkü F1 Komisyonu toplantısında motorların dondurulması ve sprint yarışı oylanacak
Formula 1 / Son dakika

Bugünkü F1 Komisyonu toplantısında motorların dondurulması ve sprint yarışı oylanacak

Hamilton'ın 2020'deki en ... yarışı: "Türkiye" Türkiye GP
Formula 1 / Son dakika

Hamilton'ın 2020'deki en ... yarışı: "Türkiye"

More from
McLaren
Ricciardo, yeni sezonda kullanacağı kask tasarımını tanıttı
Formula 1 / En iyiler listesi

Ricciardo, yeni sezonda kullanacağı kask tasarımını tanıttı

Ricciardo: "Renault'a ayrılacağımı söylemek zor oldu"
Formula 1 / Son dakika

Ricciardo: "Renault'a ayrılacağımı söylemek zor oldu"

Ricciardo: "Şampiyonluk hedefim için McLaren en iyi şansım "
Formula 1 / Son dakika

Ricciardo: "Şampiyonluk hedefim için McLaren en iyi şansım "

Çok Okunanlar Bugün

2021 F1 sezonu lansmanları, bugün McLaren ile başlıyor!
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

2021 F1 sezonu lansmanları, bugün McLaren ile başlıyor!

Doornbos: "Red Bull, Perez'in gelişiyle beraber artık Mercedes'in 'oyuncağı' olmayacak"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Doornbos: "Red Bull, Perez'in gelişiyle beraber artık Mercedes'in 'oyuncağı' olmayacak"

Szafnauer: "Vettel'i eski araçlarla piste çıkaramayız çünkü motorumuz yok"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Szafnauer: "Vettel'i eski araçlarla piste çıkaramayız çünkü motorumuz yok"

Marko: "Hamilton'ın maaşı F1'e uygun değil"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Marko: "Hamilton'ın maaşı F1'e uygun değil"

2021 için Hamilton'ı favori gören Rosberg: "Vettel, Aston Martin'de kendisini bulacak"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

2021 için Hamilton'ı favori gören Rosberg: "Vettel, Aston Martin'de kendisini bulacak"

Resmi: Red Bull, 2021 sonrasında Honda'nın F1 motor projesini devralacak!
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Resmi: Red Bull, 2021 sonrasında Honda'nın F1 motor projesini devralacak!

Marko: "Sprint yarışı iyi bir karar"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Marko: "Sprint yarışı iyi bir karar"

Ferrari'nin yeni videosu, 2021 aracına dair ne tür ipuçları verdi?
Haber video
Formula 1 Formula 1 / Analiz

Ferrari'nin yeni videosu, 2021 aracına dair ne tür ipuçları verdi?

Son Haberler

2021 F1 sezonu lansmanları, bugün McLaren ile başlıyor!
F1 Formula 1 / Son dakika

2021 F1 sezonu lansmanları, bugün McLaren ile başlıyor!

Domenicali: "Sprint yarışlarıyla F1'in DNA'sı bozulmadı, sadece beklentiyi karşıladık"
F1 Formula 1 / Son dakika

Domenicali: "Sprint yarışlarıyla F1'in DNA'sı bozulmadı, sadece beklentiyi karşıladık"

Doornbos: "Red Bull, Perez'in gelişiyle beraber artık Mercedes'in 'oyuncağı' olmayacak"
F1 Formula 1 / Son dakika

Doornbos: "Red Bull, Perez'in gelişiyle beraber artık Mercedes'in 'oyuncağı' olmayacak"

Resmi: Red Bull, 2021 sonrasında Honda'nın F1 motor projesini devralacak!
F1 Formula 1 / Son dakika

Resmi: Red Bull, 2021 sonrasında Honda'nın F1 motor projesini devralacak!

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.