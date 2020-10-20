2021 F1 pilot pazarında son durum

Ancak yine de ilerleyen süreçte heyecan verici bazı gelişmeler oldu. Sezonun sonuna doğru ilerlerken 2021 için hâlâ çok sayıda boş koltuk bulunuyor.

Bu içeriğimizde, gelecek haftalarda verilecek önemli kararlar öncesinde kimin ne durumda olduğunu inceledik.

Mercedes

Mercedes'in 2021'de aynı pilot kadrosuyla yarışacak olması neredeyse kesin gibi.

Takım, Valtteri Bottas'ı çoktan açıkladı ancak takımın esas yıldızı Lewis Hamilton henüz yeni bir anlaşma yapmış değil. Hamilton'ın takımda kalmayacağı yönünde bir endişe yok ve taraflar anlaşmayı imzalama konusunda acele etmiyorlar.

Takım patronu Toto Wolff, pandemi koşulları nedeniyle bu konuyu birlikte görüşmek için yeterli zamanlarının olmadığını söylemişti.

Wolff, "Lewis'in en hızlı araçta olmak isteyeceğini tahmin ediyorum ve biz de pilotumuza en hızlı aracı vermek istiyoruz. Bu açıdan her şey açık. Sadece bunun için bir zaman bulup, görüşmek için birlikte oturmalıyız." demişti.

Ferrari

Ferrari, bu sezon başlamadan 2021 pilotlarına karar verdi ve değişiklik yapmayı tercih etti.

Charles Leclerc'in takımla uzun vadeli anlaşması vardı. Ferrari, takımın şampiyon pilotu Sebastian Vettel'le anlaşma yenilememeyi tercih etti.

Vettel'in yerine takıma uzun vadede yardımcı olabilecek McLaren pilotu Carlos Sainz ile anlaşıldı.

Red Bull

Max Verstappen, Red Bull'la uzun vadeli bir anlaşma imzalamış olsa da takımın ikinci pilotunun kim olacağı konusunda belirsizlik var.

Alex Albon bu sene ilerleme gösterse de Mugello'daki ilk podyum sonucundan sonra gösterdiği performanslar pek takımın istediği kadar güçlü değildi.

Alex Albon, Red Bull Racing Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Eifel GP sonrasında Helmut Marko, Albon'un gelişmeye devam etmesi halinde yerini koruyacağını söylemişti.

Ancak Marko, Albon'un beklenen işi yapamaması halinde takımın Nico Hulkenberg ve Sergio Perez gibi deneyimli pilotlara yönelebileceğini kabul etti.

Takımın Türkiye GP öncesinde karar vermesi bekleniyor.

McLaren

Ferrari gibi McLaren da 2021 pilot kararını erkenden verdi.

Lando Norris'in takımla anlaşması bulunuyor. Ferrari'ye geçme kararı alan Carlos Sainz'ın yerine geçmesi için ise hemen Daniel Ricciardo ile anlaşmaya varıldı.

Renault

Daniel Ricciardo'nun takımdan ayrılma kararı alması, Renault'nun bir kez daha Fernando Alonso ile anlaşmasına kapıyı aralamış oldu.

İspanyol sürücü, 2 senelik aranın ardından dönmek için hazırlıklara başladı ve 2020 aracıyla ilk sürüşünü gerçekleştirdi.

Esteban Ocon'un gelecek sene için anlaşması bulunuyor ancak takım onun güveninin artmasını istiyor.

Son dönemde çıkan haberler, Pierre Gasly'nin Renault ile flört ettiği yönünde ancak bu görüşmelerin 2022 için olduğu düşünülüyor.

AlphaTauri

Pierre Gasly'nin İtalya GP'deki sürpiz zaferinin ardından onun yeniden Red Bull'a dönüp dönmeyeceği tartışılmaya başlanmıştı.

Ancak hem Marko, hem de Christian Horner'dan gelen mesajlar Gasly'nin kendisini AlphaTauri'de daha iyi hissettiği yönünde oldu.

AlphaTauri için de Gasly gibi deneyimli ve güçlü bir pilota sahip olması önemli. AlphaTauri artık küçük takımdan ziyade kardeş takım olarak ön plana çıkmaya başladı.

Gasly'nin 2021'de takımda kalması çok büyük bir ihtimal ancak takım arkadaşının kim olacağı büyük bir muamma.

Yuki Tsunoda, Alpha Tauri, seat fitting Photo by: Scuderia Alpha Tauri

Red Bull, genç sürücü programında yer alan F2 pilotu Yuki Tsunoda'yı spora sokmak istiyor ancak bu, F1 için gerekli süper lisanı alıp alamayacağına bağlı olacak.

Tsunoda gerekli puanları alamazsa, o zaman Red Bull ya Kvyat ya da Albon'u ikinci koltuğa oturtacak gibi görünüyor.

Racing Point

Racing Point'in gelecek sene Aston Martin olacak olması, Sergio Perez'le yolların ayrılıp Sebastian Vettel'in getirilmesinde büyük rol oynadı.

Vettel'in takımla anlaşmasının ardından Perez, oldukça geç bir dönemde açıkta kalmış oldu.

Vettel, gelecek sene takımın sahibi Lawrence Stroll'ün oğlu Lance ile yarışacak.

Alfa Romeo

Alfa Romeo'nun yakın bir zamanda pilot kadrosu ile alakalı son kararı vermesi bekleniyor.

Kimi Raikkonen'in takımda kalmasına neredeyse kesin gözüyle bakılıyor. Böylece Raikkonen, F1'in en çok yarışan pilotu olma rekorunu daha da ileriye taşıyacak gibi görünüyor.

Raikkonen'in takım arkadaşının kim olacağı ise netleşmiş değil.

Mick Schumacher'in bu koltuğu alacağına dair işaretler vardı ancak Giovinazzi'nin son yarışlardaki gelişimi ile takımda 3. sezonunu geçireceğine dair iddialar güçlendi.

Haas

Şu anda en revaçta olan takım Haas gibi görünüyor. Takımın iki pilotuyla birden anlaşması bitiyor ve 2021 için listede 10 pilotun adının yer aldığı düşünülüyor.

Uzun vadeli gelecek planlayan takımın, tamamen yeni bir kadro ile yarışacağı düşünülüyor. Geçtiğimiz yarışlarda takımı ziyaret eden Mazepin ailesinin bir koltuğu kaptığı iddialar arasında. İkinci koltuk için ise kimin öne çıkacağı henüz bilinmiyor.

Nikita Mazepin, Hitech Grand Prix, 1st position, on the podium Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Bu durumda, yıllardır takımla çalışan Romain Grosjean ve Kevin Magnussen sene sonunda kenarda kalacak gibi duruyor.

Normalde Meksika'dan gelen destekle Sergio Perez'in takıma katılacağı düşünülüyordu ancak Mazepin onun yerine tercih edilmiş gibi.

İkinci koltuk, Alfa Romeo'nun Giovinazzi ile devam kararı alması halinde muhtemelen Mick Schumacher'in olabilir. Böylece Haas ve Ferrari arasındaki bağ daha da güçlenebilir.

Williams

Perez'in Haas'ta yarışma şansı pek güçlü görünmediği için B planı olarak Williams takımıyla görüştüğü iddialar arasında.

Perez hızı, deneyimi ve sponsor desteğiyle Williams için çekici bir seçenek olabilir. Ancak Nicholas Latifi ve George Russell'ın takımla anlaşmalarının olması bu ihtimali kolaylaştırmıyor.

Ancak bizzat Perez'in Racing Point'te yaşadığına bakınca her anlaşmayı fesih edebilecek maddeler yer alıyor. Yani doğru bedel bulunduğunda anlaşmalar iptal edilebiliyor.

Latifi, Kanada'dan gelen sponsor desteğiyle takımda yer alırken Russell, Mercedes sürücü programında yer alması sayesinde takımda kendisine yer buldu. Son iddialar, Perez'in Russell'ın yerini alabileceği yönünde.