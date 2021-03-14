2021 F1 araçlarıyla Red Bull avantaj kazanmış olabilir mi?

Bahreyn'de gerçekleştirilen testlerin ilk iki gününün ardından Red Bull ve Mercedes'in geçen senelere göre birbirlerine daha yakın olabileceği dile getirilmeye başlandı.

Red Bull'un Motor Sporları Danışmanı Helmut Marko'ya göre takım, turbo hibrit dönemindeki en iyi sezon başlangıcını yaptı. Red Bull'un en iyi başlangıcını yaptığı dönemde Mercedes ise kendisinden beklenmeyecek sorunlarla karşılaştı.

Her ne kadar Valtteri Bottas testlerin ikinci gününü 1:30.289'luk derecesiyle ilk sırada tamamlasa da, ilk iki gün testler takım için sorunsuz değildi. Hem Mercedes, hem de müşteri takımı Aston Martin vites kutusu sorunu yaşadılar.

Bunlara ek olarak Lewis Hamilton, Cumartesi günü sabah bölümünde piste çıktığında ender hatalarından birisini yaptı ve spin atarak çakıl havuza saplandı. Bunun üzerine kırmızı bayrakla seans durduruldu. Bu spin sadece rüzgara bağlanacak bir hata değildi. Televizyon röportajında Hamilton, "Aracın özellikle arkası kural değişikliklerinin ardından iyi hissettirmiyor. Hâlâ ince ayarları bulmaya çalışıyoruz." demişti.

Tabanın arka kısmı üçgen bir şekilde kırpıldı ve geçen senelerde tabanın dış tarafında kullanılan kesiklere ve yarıklara izin verilmiyor. Mercedes, genel olarak araç tasarım felsefesi açısından Red Bull'a göre daha düşük eğim açısına sahip oluyordu. Bu seneye kadar Mercedes, tabanın arka kısmını çok iyi mühürlüyordu, bu sayede havanın dışarı çıkmasını engelliyordu ve arkası sağlam bir şekilde yere basan araçlara sahip oluyordu. Bu açıdan yeni kurallar genel olarak araçta tabanın arkasını ve difüzör kısmını engellediği için Mercedes, en çok etkilenen takımlardan birisi olabilir.

Red Bull Racing RB16B detay Fotoğraf: Giorgio Piola Mercedes F1 W12 taban detay Fotoğraf: Giorgio Piola

Red Bull'un Takım Patronu Christian Horner, "Formula 1'de küçük kural değişikliklerinin bazen etkisi büyük olabilir." demişti. Hamilton'ın Cumartesi günü aracın arkasını kaybetmesi, bu açıdan rüzgarla birlikte daha az yere basma gücüne sahip olmasının sonucu olabilir.

Red Bull'un avantajlı olup olmadığı sorusuna Bottas şakayla, "Sadece blöf yapıyoruz." şeklinde cevap verdi ve şöyle devam etti: "Cuma günü mükemmel değildi ve Cumartesi günü Hamilton gibi başka isimler de spin attılar. Ancak şu doğru. Araç açısından istediğimiz yerde değiliz. Bu gerçek. Umarım ilk yarışa kadar oraya ulaşırız."

"Araçtaki büyük sorunlardan birisi arka taraf. Şu anda tahmin edilemez seviyede ve hatayı affetmiyor. Kaymaya daha meyilli yeni lastiklerle birleştiğinde, kolay olmuyor. Artık aracı biraz sakinleştirmeli ve daha fazla performans bulmalıyız."

Red Bull'un Takım Patronu Christian Horner ise Mercedes'in geriye düştüğüne inanmıyor. Horner, "Mercedes, yüksek kalitede bir takım. İki sene önce de kış testlerinde sorunlar yaşamışlardı ancak ardından Melbourne'deki ilk yarışta hepimizi tarumar ettiler. Evet, onların araçları ilk iki gün pistte pek iyi görünmedi. Ancak bu durum çok hızlı bir şekilde değişebilir." dedi.

Mercedes ilk iki gün pek istediği gibi bir program uygulayamazken Red Bull diğerlerinden ayrışmayı başardı. Red Bull, RB16B ile şimdiden tam bir yarış simülasyonu yapmayı başardı. Pist üstündeki en istikrarlı ve hızlı araç şu ana kadar RB16B oldu.

Eski Formula 1 pilotu ve yorumcusu Alex Wurz, Formel1.de ile yaptığı röportajda, ""Mercedes tabii ki sorunlarını çözecektir. Ancak test koşulları kötü olsa dahi kaybettikleri zamanı telafi edemeyecekler."

"Çok az sürüş yaparsanız, geriye düşersiniz. O zaman uzun sürüş ve tüm değerlendirmeleri yapamazsınız. Dolayısıyla ilk yarışa daha az hazır bir şekilde gidersiniz."

"Rakiplerini görüyoruz. Red Bull iyi performans sergiledi. Mercedes pek iyi bir test geçirmiyor ancak yine de onların hâlâ favori olduğunu düşünüyorum. Geçen seneden teknik açıdan büyük avantaja sahipler. Ancak görüyorsunuz. Formula 1'deki durum, Bahreyn'deki rüzgar kadar hızlı dönebilir." dedi.

Wurz ayrıca, 2020'de aracın dengesinden pek mutlu olmayan Red Bull'un sezona bu kadar dengeli başlamasının iyiye işaret olduğunu söyledi.