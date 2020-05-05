2021 F1 araçları 2020'ye kıyasla "biraz daha farklı" görünecek

COVID-19 pandemisinin takımlar üzerindeki ekonomik etkisini hafifletmek amacıyla 2021 yılındaki büyük kural değişiklikleri 2022'ye ertelendi ve gelecek yıl da 2020 araçlarının kullanılmasına karar verildi.

Yapılan son F1 toplantılarında, geliştirilen parçalara sınırlama getirmek ve dolayısıyla da maliyet tasarrufu sağlamak amacıyla jeton sistemine geçilmesi önerildi.

Green, sınırlı miktardaki güncellemelerden ötürü araçların daha farklı görünmesini bekliyor.

Motorsport.com'a verdiği demeçte, "Araç harcamalarını düşürmek için, mevcut tasarımların 2021'de de kullanılması için takımlar arasında büyük bir çalışma var."

"Bu yüzden tüm takımlarda çok ciddi miktarda şeyin bu seneden gelecek seneye aktarılacağını, bunlardan bazılarının kurallarla, bazılarının ise çalışma aralığı sonucu zorunlu olacağını düşünüyorum."

"Herkes evde oturup herhangi bir iş yapmıyorken, bu aracı geliştiremezsiniz. Hiçbir ilerleme olmuyor, bu yüzden doğal olarak bu yılki aracı gelecek yıl da kullanmak mantıklı."

"Aracın adını değiştiriyoruz [Takım 2021 yılında Aston Martin adını aldığında] ve bence ilk yarış Melbourne'de araçlar biraz daha farklı görünecek."

"Ama padokta aşağı yukarı çok sayıda şey bu yıldan gelecek yıla taşınacak." dedi.

Green, Racing Point'in 2020 aracı olan RP20'nin adının, İngiliz üreticiyle olan bağlarından ötürü değişeceğini ve şasi adına Aston Martin'in de ekleneceğini söyledi.

RP20, sezon öncesi testlerinde Mercedes W10'a benzerliğiyle dikkat çekmişti ve rakip takımlar protesto ihtimalini dahi düşündüler.

Green, takımın geçen yılki konseptten vazgeçip, Mercedes benzeri bir konsepte geçme kararı aldığını ve test performansının ardından bu kararın haklı çıktığını söyledi.

"Doğrusu, yeni konseptte başarısız olursak neler olacağını tartışıyorduk. Daha önce sahip olduğumuz konsepti durdurup, farklı bir yolu seçseydik ve performans artışı elde edemeseydik, geçen yıldan daha yavaş bir araca sahip olacaktık. Bu senaryo için düşüncemiz 'eh, zaten sadece bir yıl sürecek çünkü sezon sonunda bu araçlar rafa kalkacak' oldu. Gördüğüm kadarıyla bu senaryo gerçekleşmedi. Yani geçen yılki aracın performansını, yeni aracımızla birlikte geride bıraktık. Yani bu aracı 18 ay boyunca kullanma konusunda endişemiz yok."