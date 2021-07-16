2021 Britanya GP'si, "2019 ve öncesi gibi hissettirecek" şekilde tasarlanmış

COVID-19 salgının ilk dönemlerinde gerçekleştirilen etkinlikler gibi 2020 Britanya Grand Prix'si ve 70. Yıl Dönümü Grand Prix'si de kapalı kapılar ardında gerçekleştirilmişti.

Bu hafta sonu gerçekleştirilecek olan 2021 Britanya Grand Prix'sinde ise yarışın İngiliz devletinin Etkinlik Araştırma Programı'na girmesi sayesinde (İngiltere'deki tüm etkinlikler serbest bırakılmadan önce hükümetin, seçtiği birkaç etkinlikteki kısıtlamaları kaldırarak, etkinlik boyunca yaptığı testlerle, sosyal kısıtlamalar kalktığında bunun COVID-19 yayılımında nasıl bir etkiye sahip olacağını görmek için düzenlediği program.) seyirciler tribünlerde olabilecek.

Etkinliğin biletlerinin birkaç güne tükenmesi beklenirken; sadece Pazar günü 140.000 kadar taraftarın yarışı pistte takip etmesi bekleniyor.

Britanya GP'yi geçmişte 7 kez kazanan Mercedes pilotu Lewis Hamilton, geçtiğimiz aylarda Britanya Grand Prix'sinin seyircili gerçekleştirileceği açıklandığında, bu karar için çok erken olduğu görüşündeydi.

Etkinlik, İngiliz devletinin Etkinlik Araştırma Programı'na girdiğinden etkinlikte sosyal kısıtlamalar olmayacak.

Pringle'a göre etkinlik, kısıtlamalar kaldırıldığından dolayı "normal hissettirecek."

Etkinlik Araştırma Programı'nda yer alan etkinliklere katılan izleyicilerin negatif bir test sunması ya da bütün aşılarını tamamladığını kanıtlaması gerek.

Motorsport.com'a etkinlik hakkında konuşan Pringle, şu ifadeleri kullandı: "Legal olarak, normal gözüken ve hissettiren bir etkinlik yapabileceğiz. Bunu; [normal bir etkinlik yaparsak] neler olacağını görmek, dersler öğrenmek ve araştırmak için yapabileceğiz"

"Devlet, kışın virüs yeniden canlanırsa, spor etkinliklerini devam ettirebilmek için kalkanına yeni bir silah eklemek istiyor.

"Futbol bu ülke için önemli olduğundan, spor ekonomisi için önemli olduğundan ve ülkedeki lokal ekonomiler için önemli olduğundan; özellikle de bu kış futbol için böyle bir şey gerekli."

"Yani yapmaya çalıştıkları şey oldukça mantıklı (git gide artan farklı test etkinlikleri yapılması.). Bu sürecin sonunda, büyük bir etkinliği tam kapasitesiyle denemeleri de oldukça mantıklı."

"Ana nokta, bu etkinliğin 2019 ve öncesi gibi hissettirmesi için tasarlanmış olması."

Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1, 1st position, celebrates with his fans Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images

Ardından Hamilton'ın yarışın seyircili yapılması için erken olduğunu ifade eden yorumları hakkında konuşan Pringle; 7 kez dünya şampiyonunun endişelerini anladığını belirtse de bu kararın devletin stratejisinin bir planı olduğunun altını çizdi.

"Bu etkinlik, devlet bu etkinliğin seyircili gerçekleştirilmeye uygun olduğunu düşündüğü için seyircili gerçekleştiriliyor."

"Bu [yarışın seyircili düzenlenmesi], tamamıyla Silverstone yönetiminin kendi kararı değil. Aslında bu, devletin etkinlikleri daha iyi anlayabilmek için uyguladığı stratejinin bir bölümü."

"Sanıyorum ki Lewis, ülkemizde son birkaç aydır yer alan Etkinlik Araştırma programlarına pek aşina değil."

"Ancak bu güvenli değilse, etkinlik seyircili yapılmaz. Bunun güvenli olup olmayacağına ben karar vermeyeceğim. Buna İngiliz Sağlık Bakanlığı, Northamptonshire'ın Halk Sağlığı Direktörü ve Kraliçemizin devletinin bilim danışmanları karar verecek."

"Yani, onun neden endişe duyabildiğini anlayabiliyorum. Bu tipik bir Lewis davranışı."

"O, her zaman taraftarları düşünüyor ve onun Silverstone'da her zaman kendi yolundan saparak taraftarlarla etkileşime geçmeye çalıştığı, onlara ulaşılabilir olmaya çalıştığı birçok örnek var."

"O, taraftarları ön planda tutuyor ve o, taraftarları gerçekten ön planda tutan birkaç sürücüden biri."

"Yani bu tarz yorumlar, onun taraftarları merkeze koyan yapısını destekliyor. Ancak ben, endişe duyulacak bir şey olduğunu düşünmüyorum."