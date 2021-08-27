2021 Belçika GP 2. antrenman: Verstappen kaza yaptığı seansın en hızlısı, Mercedes 2-3!

Belçika'daki ikinci antrenman seansı, tıpkı ilk seansta olduğu gibi ıslak zeminde başladı çünkü ilk seanstan sonra yağan yağmur, pisti epey ıslatmıştı.

Hava sıcaklığı 13 derece olurken, pist sıcaklığı 17/18 derece civarındaydı. Seans boyunca yağmur hiç yağmadı.

Seans içerisinde Esteban Ocon bir spin atıp seansa devam etti. Ancak ana olaylardan ilki Ferrari pilotu Charles Leclerc aracının kontrolünü kaybedip, bariyerlere çarparak sol tarafa ciddi hasar vermesiydi.

Bunun üzerine seans son bölümde kırmızı bayrakla durduruldu.

Sonrasında bitime kısa bir süre kala Max Verstappen aracının kontrolün kaybetti ve bariyerlere çarparak aracın sağ arka kısmına hasar verdi.

Hollandalı pilotun süspansiyonu kırıldı ve seansa devam etti. Bunun üzerine seans kırmızı bayraklar altında bitti.

Seansın başlangıçta Valtteri Bottas ve Lando Norris piste çıkan ilk isimler oldular. Her iki pilot da yeşil logolu geçiş lastiğini kullanıyordu.

Fakat Bottas tek turun ardından garaja gelirken, Norris pite girdi ve pistin yeterince kuru olduğunu söyleyerek kuru zemin lastiğine geçti. Bunun üzerine herkes kuru zemin lastikleriyle piste çıkmaya başladı.

Seansın ilk bölümünde sürücüler farklı hamurları kullandılar ve orta ya da sert lastik kullanıldı.

Bir noktada Nicholas Latifi, 1:46.198'le liderdi ancak ilk gerçekçi turu Valtteri Botas kaydetti ve orta lastiklerle 1:44.513 yaparak zaman tablosunun en tepesine çıktı.

Orta lastiklerle atılan turlardan sonra Bottas, Hamilton ve Verstappen'in arasında 0.084 saniye vardı.

Sonrasında yumuşak lastiklere geçildi ve Mercedes pilotları derecelerini geliştiremezken, Max Verstappen'den 1:44.472 geldi.

Hollandalı pilotun bu turu, seansın kalan kısmında zirvede yer almaya devam etti ve kendisini geçebilen bir isim çıkmayınca, seansın en hızlı ismi oldu.

Fakat Verstappen, seansın son anlarında bariyerlere çarparak aracına önemli miktarda hasar verdi.

Bu hafta sonu, Macaristan'daki ilk tur kazasından kaynaklı 5 sıra grid cezası bulunan Bottas, ilk seansı lider tamamlamıştı ve ikinci seansta da Verstappen'in 0.041 saniye ardında kalarak ikinci oldu.

Mercedes pilotu Hamilton, aracın dengesinden pek de memnun değildi ve turu bir araya getirmekte zorlandı. Buna rağmen Verstappen'in sadece 0.072 saniye gerisinde kalarak üçüncü oldu. Hamilton, yumuşak lastikle attığı turda derecesini geliştiremedi.

Mercedes pilotları en hızlı turlarını orta lastikle atarken, Verstappen yumuşak lastikle attı.

Alpine pilotu Fernando Alonso, hem orta hem de yumuşak lastiklerde epey güçlü göründü. İspanyol pilot yumuşak lastikle 1:44.953 yaptı ve 1:45'in altına inebilen beş isimden biriydi. Bu tur, lider Verstappen'den 0.481 saniye yavaştı.

AlphaTari'den Pierre Gasly, ilk seansı üçüncü bitirirken, ikinci seansta yine ilk beşe girdi ve Alonso'nun sadece 0.012 saniye ardında beşinci olarak umu verici performansını sürdürdü.

Aston Martin her iki sürücüyle birden ilk ona girmeyi başardı. Lance Stroll, en hızlı turunda Verstappen'den 0.708 saniye yavaş kalsa da, altıncı olmayı başardı. Sebastian Vettel ise Lance Stroll'ün 0.1 saniye gerisinde sekizinci oldu. Bu ikiliyi Alpine'in Fransız pilotu Esteban Ocon ayırdı.

McLaren pilotu Lando Norris, tıpkı ilk seansta olduğu gibi ikinci seansta da geride kaldı ve 9. oldu. İngiliz pilotla dördüncü Alonso arasında 0.433 saniye vardı.

İlk onu, en hızlı turunu orta lastikle atan Sergio Perez tamamladı. Meksikalı pilot, takım arkadaşından 0.932 saniye yavaş kalırken, aynı lastikleri kullanan Bottas'tan da 0.891 saniye yavaştı.

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