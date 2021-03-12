2021 Bahreyn testi 1. gün: Verstappen, Norris'in önünde lider

Bahreyn'de gerçekleştirilen sezon öncesi testinin sabah bölümünde McLaren pilotu Daniel Ricciardo ilk sırada yer almıştı ve Avustralyalı pilotun 1:32.203'lük derecesi belli bir süre zirvede kalmaya devam etti.

Sabah bölümünde Mercedes ve Haas vites kutusu sorunları yaşarken, Ferrari de henüz açıklanmayan bir problemle yolda kaldı.

Öğleden sonra seansı ise sorunlar anlamında nispeten daha sakindi. Buna karşılık sabah bölümüne kıyasla daha fazla olay vardı.

Sabaha kıyasla yedi takımda sürücü değişiklikleri oldu: McLaren'da Lando Norris, Aston Martin'de Lance Stroll, Alfa Romeo'da Antonio Giovinazzi, AlphaTauri'de Yuki Tsunoda, Mercedes'te Lewis Hamilton, Ferrari'de Carlos Sainz ve Haas'ta Nikita Mazepin direksiyona geçti.

Geçen yılın sonunda Haas'la test yapamayan Mazepin, yoğun kum fırtınası nedeniyle görüşün ve yol tutuşun epey düşük olduğu seansta, spin attı. Rus sürücü bir yere çarpmadan piste geri dönse de, seans boyunca pek çok kez blokaj yaşadı.

Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21 Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes W12 Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

Ayrıca Ferrari pilotu Carlos Sainz da yeni takımıyla ilk test sürüşünde spin atan bir başka isim oldu.

Mercedes sürücüsü Lewis Hamilton, aracıdan hiç de memnun görünmedi. İngiliz pilot, son bölümde arka arkaya üç tur blokaj yaşadı ve pist dışına taştı.

Ricciardo'nun sabahki en iyi zamanını altı sürücü geride bıraktı.

Red Bull ile sabah bölümünde yarım spin atan Max Verstappen, öğleden sonra nispeten daha rahat göründü ve derecesini düzenli olarak geliştirerek 1:30.674 yaptı. Seans içerisindeki sürücülerin hiçbirisi Verstappen'in bu derecesini geçmeyi başaramadı.

Sonuç olarak Verstappen, testlerin ilk gününü zirvede tamamlamış oldu.

Geçen yıl bu pistte Lewis Hamilton'ın pole turu 1:27.264 olmuştu. Bu, Verstappen'in yaklaşık 3.4 saniye daha yavaş kaldığı anlamına geliyor.

139 turla günün en çok tur atan ismi olan Verstappen, en hızlı turunu C3 lastikle atarken, üç sektörde birden en iyi zamanı yaptı.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL35M Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

McLaren'ın güçlü göründüğü ilk günde, Lando Norris C3 lastikle Verstappen'in sadece 0.215 saniye ardında kaldı ve ikinci sırada kendisine yer buldu.

Alpine ile 129 tur atan Esteban Ocon, daha yumuşak olan C4 lastikle Verstappen'in 0.472 saniye gerisinde kalıp üçüncü olurken, Aston Martin pilotu Lance Stroll prototip lastiklerle 1.108 saniye geride dördüncü en iyi zamanı yaptı.

Ferrari sürücüleri arasında en iyisi Carlos Sainz'dı ve C3 lastikle, Verstappen'in 1.245 saniye ardında kalarak beşinci oldu. Onu 0.026 saniye geriden yine aynı lastikle Alfa Romeo pilotu Antonio Giovinazzi takip etti.

Sabahın en hızlı ismi olan Ricciardo, C2 lastikle attığı turla genel klasmanda 1.529 saniye geride yedinci sırada yer aldı.

Yine sabah piste çıkan Pierre Gasly C3 lastikle attığı turla 1.557 saniye geride sekizinci oldu.

İlk onu C2 lastiklerle 2.053 ve 2.238 saniye geride kalan Yuki Tsunoda ve Lewis Hamilton takip etti. Hamilton, C3 lastik kullanan Verstappen'in aksine C2 lastik kullansa da, araçtan pek memnun görünmedi.

Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT02 Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images Lance Stroll, Aston Martin AMR21 Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

Charles Leclerc 2.568 saniye geride 11. olurken, Kimi Raikkonen 2.648 saniye geride 12. ve Sebastian Vettel 3.068 saniye geride 13. oldu. Leclerc ve Raikkonen C3, Vettel ise prototip lastiklerle bu zaman turunu kaydetti.

Roy Nissany, Williams'la 4.115 saniye geride kalıp 14. oldu. Son üç sırada ise Haas pilotları Nikita Mazepin ve Mick Schumacher'e ek olarak, sabah sadece altı tur atan Valtteri Bottas yer aldı.

Mazepin, en iyi derecesini C3, Schumacher ve Bottas ise C2 lastikle attı.

Testin ikinci günü yarın gerçekleştirilecek.

Test sonucu: