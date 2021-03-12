2021 Bahreyn testi 1. gün: Verstappen, Norris'in önünde lider

Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Bahreyn GP
Biletler
28 Mar
FP1:
13 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Çin GP
Biletler
11 Nis
Canceled
R
Formula 1
Emilia Romagna GP
Biletler
18 Nis
Yarış:
36 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Portekiz GP
02 May
Yarış:
50 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İspanya GP
Biletler
09 May
Sıradaki Etkinlik
54 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Monako GP
Biletler
23 May
Yarış:
71 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Azerbaycan GP
Biletler
06 Haz
Yarış:
85 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Kanada GP
Biletler
13 Haz
Yarış:
92 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Fransa GP
Biletler
27 Haz
Yarış:
106 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Avusturya GP
Biletler
04 Tem
Sıradaki Etkinlik
110 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Britanya GP
Biletler
18 Tem
Yarış:
127 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Macaristan GP
Biletler
01 Ağu
Yarış:
141 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Belçika GP
Biletler
29 Ağu
Yarış:
169 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Hollanda GP
Biletler
05 Eyl
Yarış:
176 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
Biletler
12 Eyl
Yarış:
183 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Rusya GP
Biletler
26 Eyl
Yarış:
197 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
Biletler
03 Eki
Sıradaki Etkinlik
201 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
Biletler
10 Eki
Yarış:
211 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
Biletler
24 Eki
Yarış:
226 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Meksika GP
Biletler
31 Eki
Yarış:
233 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Brezilya GP
Biletler
07 Kas
Yarış:
239 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Avustralya GP
Biletler
21 Kas
Yarış:
253 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Suudi Arabistan GP
Biletler
05 Ara
Yarış:
267 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dabi GP
Biletler
12 Ara
Yarış:
274 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki / Sainz, 1.5 test gününün yeterli olmayabileceğini düşünüyor Sonraki / Horner: "Senenin net favorisi Mercedes olacak"
Formula 1 / Test raporu

2021 Bahreyn testi 1. gün: Verstappen, Norris'in önünde lider

Ekleyen:
, Editör

2021 Bahreyn sezon öncesi testinin ilk gününü Red Bull pilotu Max Verstappen ilk sırada tamamladı.

2021 Bahreyn testi 1. gün: Verstappen, Norris'in önünde lider

Bahreyn'de gerçekleştirilen sezon öncesi testinin sabah bölümünde McLaren pilotu Daniel Ricciardo ilk sırada yer almıştı ve Avustralyalı pilotun 1:32.203'lük derecesi belli bir süre zirvede kalmaya devam etti.

Sabah bölümünde Mercedes ve Haas vites kutusu sorunları yaşarken, Ferrari de henüz açıklanmayan bir problemle yolda kaldı.

Öğleden sonra seansı ise sorunlar anlamında nispeten daha sakindi. Buna karşılık sabah bölümüne kıyasla daha fazla olay vardı.

Sabaha kıyasla yedi takımda sürücü değişiklikleri oldu: McLaren'da Lando Norris, Aston Martin'de Lance Stroll, Alfa Romeo'da Antonio Giovinazzi, AlphaTauri'de Yuki Tsunoda, Mercedes'te Lewis Hamilton, Ferrari'de Carlos Sainz ve Haas'ta Nikita Mazepin direksiyona geçti.

Geçen yılın sonunda Haas'la test yapamayan Mazepin, yoğun kum fırtınası nedeniyle görüşün ve yol tutuşun epey düşük olduğu seansta, spin attı. Rus sürücü bir yere çarpmadan piste geri dönse de, seans boyunca pek çok kez blokaj yaşadı.

Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21

Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Lewis Hamilton, Mercedes W12

Lewis Hamilton, Mercedes W12

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

Ayrıca Ferrari pilotu Carlos Sainz da yeni takımıyla ilk test sürüşünde spin atan bir başka isim oldu.

Mercedes sürücüsü Lewis Hamilton, aracıdan hiç de memnun görünmedi. İngiliz pilot, son bölümde arka arkaya üç tur blokaj yaşadı ve pist dışına taştı.

Ricciardo'nun sabahki en iyi zamanını altı sürücü geride bıraktı.

Red Bull ile sabah bölümünde yarım spin atan Max Verstappen, öğleden sonra nispeten daha rahat göründü ve derecesini düzenli olarak geliştirerek 1:30.674 yaptı. Seans içerisindeki sürücülerin hiçbirisi Verstappen'in bu derecesini geçmeyi başaramadı.

Sonuç olarak Verstappen, testlerin ilk gününü zirvede tamamlamış oldu.

Geçen yıl bu pistte Lewis Hamilton'ın pole turu 1:27.264 olmuştu. Bu, Verstappen'in yaklaşık 3.4 saniye daha yavaş kaldığı anlamına geliyor.

139 turla günün en çok tur atan ismi olan Verstappen, en hızlı turunu C3 lastikle atarken, üç sektörde birden en iyi zamanı yaptı.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Lando Norris, McLaren MCL35M

Lando Norris, McLaren MCL35M

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

McLaren'ın güçlü göründüğü ilk günde, Lando Norris C3 lastikle Verstappen'in sadece 0.215 saniye ardında kaldı ve ikinci sırada kendisine yer buldu.

Alpine ile 129 tur atan Esteban Ocon, daha yumuşak olan C4 lastikle Verstappen'in 0.472 saniye gerisinde kalıp üçüncü olurken, Aston Martin pilotu Lance Stroll prototip lastiklerle 1.108 saniye geride dördüncü en iyi zamanı yaptı.

Ferrari sürücüleri arasında en iyisi Carlos Sainz'dı ve C3 lastikle, Verstappen'in 1.245 saniye ardında kalarak beşinci oldu. Onu 0.026 saniye geriden yine aynı lastikle Alfa Romeo pilotu Antonio Giovinazzi takip etti.

Sabahın en hızlı ismi olan Ricciardo, C2 lastikle attığı turla genel klasmanda 1.529 saniye geride yedinci sırada yer aldı.

Yine sabah piste çıkan Pierre Gasly C3 lastikle attığı turla 1.557 saniye geride sekizinci oldu.

İlk onu C2 lastiklerle 2.053 ve 2.238 saniye geride kalan Yuki Tsunoda ve Lewis Hamilton takip etti. Hamilton, C3 lastik kullanan Verstappen'in aksine C2 lastik kullansa da, araçtan pek memnun görünmedi.

Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT02

Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT02

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Lance Stroll, Aston Martin AMR21

Lance Stroll, Aston Martin AMR21

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

Charles Leclerc 2.568 saniye geride 11. olurken, Kimi Raikkonen 2.648 saniye geride 12. ve Sebastian Vettel 3.068 saniye geride 13. oldu. Leclerc ve Raikkonen C3, Vettel ise prototip lastiklerle bu zaman turunu kaydetti.

Roy Nissany, Williams'la 4.115 saniye geride kalıp 14. oldu. Son üç sırada ise Haas pilotları Nikita Mazepin ve Mick Schumacher'e ek olarak, sabah sadece altı tur atan Valtteri Bottas yer aldı.

Mazepin, en iyi derecesini C3, Schumacher ve Bottas ise C2 lastikle attı.

Testin ikinci günü yarın gerçekleştirilecek.

Test sonucu:

Sıra Sürücü Şase Motor Tur Zaman Fark
1 Netherlands Max Verstappen Red Bull Honda 139 1'30.674  
2 United Kingdom Lando Norris McLaren Mercedes 46 1'30.889 0.215
3 France Esteban Ocon Alpine Renault 129 1'31.146 0.472
4 Canada Lance Stroll Aston Martin Mercedes 46 1'31.782 1.108
5 Spain Carlos Sainz Jr. Ferrari Ferrari 57 1'31.919 1.245
6 Italy Antonio Giovinazzi Alfa Romeo Ferrari 68 1'31.945 1.271
7 Australia Daniel Ricciardo McLaren Mercedes 45 1'32.203 1.529
8 France Pierre Gasly AlphaTauri Honda 74 1'32.231 1.557
9 Japan Yuki Tsunoda AlphaTauri Honda 37 1'32.727 2.053
10 United Kingdom Lewis Hamilton Mercedes Mercedes 42 1'32.912 2.238
11 Monaco Charles Leclerc Ferrari Ferrari 59 1'33.242 2.568
12 Finland Kimi Raikkonen Alfa Romeo Ferrari 63 1'33.320 2.646
13 Germany Sebastian Vettel Aston Martin Mercedes 51 1'33.742 3.068
14 Israel Roy Nissany Williams Mercedes 83 1'34.789 4.115
15 Russian Federation Nikita Mazepin Haas Ferrari 70 1'34.798 4.124
16 Germany Mick Schumacher Haas Ferrari 15 1'36.127 5.453
17 Finland Valtteri Bottas Mercedes Mercedes 6 1'36.850 6.176
Tüm sonuçları görüntüle
paylaşım
yorumlar
Sainz, 1.5 test gününün yeterli olmayabileceğini düşünüyor

Önceki haber

Sainz, 1.5 test gününün yeterli olmayabileceğini düşünüyor

Sonraki haber

Horner: "Senenin net favorisi Mercedes olacak"

Horner: "Senenin net favorisi Mercedes olacak"
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

Çok Okunanlar

1
Formula 1

2021 Bahreyn testi 1. gün: Verstappen, Norris'in önünde lider

2s
2
Formula 1

Bottas: "Shakedown testi yapmamak hataydı"

47 dk
3
Formula 1

Verstappen, RB16B ile ilk sürüşünün ardından çok mutlu

25 dk
4
Formula 1

2021 Bahreyn testi 1. Gün: Sabahın en hızlısı Ricciardo, Mercedes ve Ferrari sorun yaşadı!

7s
5
Formula 1

Horner: "Senenin net favorisi Mercedes olacak"

1s
Son Haberler
Verstappen, RB16B ile ilk sürüşünün ardından çok mutlu
F1

Verstappen, RB16B ile ilk sürüşünün ardından çok mutlu

25dk
Bottas: "Shakedown testi yapmamak hataydı"
F1

Bottas: "Shakedown testi yapmamak hataydı"

47dk
Bahreyn’deki toplantı öncesinde, takımlar sprint yarışlarından mutlu görünüyor
F1

Bahreyn’deki toplantı öncesinde, takımlar sprint yarışlarından mutlu görünüyor

1s
Raikkonen: "Spekülasyon yaratmanın anlamı yok"
F1

Raikkonen: "Spekülasyon yaratmanın anlamı yok"

1s
Horner: "Senenin net favorisi Mercedes olacak"
F1

Horner: "Senenin net favorisi Mercedes olacak"

1s
Son Videolar
Formula 1 Kış Testlerine Bir Açıklık Getirelim! 03:07
Formula 1
11 Mar 2021

Formula 1 Kış Testlerine Bir Açıklık Getirelim!

Carlos Sainz Jr ve Charles Leclerc'in SF21 hakkındaki fikirleri 01:16
Formula 1
11 Mar 2021

Carlos Sainz Jr ve Charles Leclerc'in SF21 hakkındaki fikirleri

2021'e kadarki tüm F1 güvenlik araçları 03:11
Formula 1
10 Mar 2021

2021'e kadarki tüm F1 güvenlik araçları

Gümüş Oklar'ın Hikayesi: Mercedes W10 03:41
Formula 1
8 Mar 2021

Gümüş Oklar'ın Hikayesi: Mercedes W10

Toto Wolff, 2021 sonunda pilotları olmaması ihtimalini değerlendirdi 02:03
Formula 1
7 Mar 2021

Toto Wolff, 2021 sonunda pilotları olmaması ihtimalini değerlendirdi

Kemal Şengül More from
Kemal Şengül
Verstappen, RB16B ile ilk sürüşünün ardından çok mutlu
Formula 1 / Son dakika

Verstappen, RB16B ile ilk sürüşünün ardından çok mutlu

Raikkonen: "Spekülasyon yaratmanın anlamı yok"
Formula 1 / Son dakika

Raikkonen: "Spekülasyon yaratmanın anlamı yok"

Schumacher: "Araçta, evimde gibi hissediyorum"
Formula 1 / Son dakika

Schumacher: "Araçta, evimde gibi hissediyorum"

Çok Okunanlar Bugün

2021 Bahreyn testi 1. gün: Verstappen, Norris'in önünde lider
Formula 1 Formula 1 / Test raporu

2021 Bahreyn testi 1. gün: Verstappen, Norris'in önünde lider

Bottas: "Shakedown testi yapmamak hataydı"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Bottas: "Shakedown testi yapmamak hataydı"

Verstappen, RB16B ile ilk sürüşünün ardından çok mutlu
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Verstappen, RB16B ile ilk sürüşünün ardından çok mutlu

2021 Bahreyn testi 1. Gün: Sabahın en hızlısı Ricciardo, Mercedes ve Ferrari sorun yaşadı!
Formula 1 Formula 1 / Test raporu

2021 Bahreyn testi 1. Gün: Sabahın en hızlısı Ricciardo, Mercedes ve Ferrari sorun yaşadı!

Horner: "Senenin net favorisi Mercedes olacak"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Horner: "Senenin net favorisi Mercedes olacak"

Raikkonen: "Spekülasyon yaratmanın anlamı yok"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Raikkonen: "Spekülasyon yaratmanın anlamı yok"

Bahreyn’deki toplantı öncesinde, takımlar sprint yarışlarından mutlu görünüyor
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Bahreyn’deki toplantı öncesinde, takımlar sprint yarışlarından mutlu görünüyor

Galeri: Ferrari SF21 ilk pist üstü fotoğrafları
Formula 1 Formula 1 / Galeri

Galeri: Ferrari SF21 ilk pist üstü fotoğrafları

Son Haberler

Verstappen, RB16B ile ilk sürüşünün ardından çok mutlu
F1 Formula 1 / Son dakika

Verstappen, RB16B ile ilk sürüşünün ardından çok mutlu

Bottas: "Shakedown testi yapmamak hataydı"
F1 Formula 1 / Son dakika

Bottas: "Shakedown testi yapmamak hataydı"

Bahreyn’deki toplantı öncesinde, takımlar sprint yarışlarından mutlu görünüyor
F1 Formula 1 / Son dakika

Bahreyn’deki toplantı öncesinde, takımlar sprint yarışlarından mutlu görünüyor

Raikkonen: "Spekülasyon yaratmanın anlamı yok"
F1 Formula 1 / Son dakika

Raikkonen: "Spekülasyon yaratmanın anlamı yok"

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.