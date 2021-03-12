2021 Bahreyn testi 1. Gün: Sabahın en hızlısı Ricciardo, Mercedes ve Ferrari sorun yaşadı!

Son yıllarda genellikle sezon öncesi testleri Barselona'da gerçekleştiriliyordu ancak bu yıl ilk yarışın Avustralya yerine Bahreyn'de yapılacak olmasının ardından, test Bahreyn'de gerçekleşti.

Sabah bölümü toplamda dört saat sürdü ve hava sıcaklığı iyi olsa da, pistin olduğu bölgede çok fazla rüzgar vardı.

Gün, sabah yapılan pilot ve araç çekimiyle başladı. Sürücüler TSİ 10:00 itibariyle piste çıkmaya başladılar.

Gözler elbette yeni tabanıyla birlikte Mercedes'teydi. Fakat Mercedes, Valtteri Bottas'la attığı ilk turun ardından vites kutusu yaşadı ve Fin pilot garaja gelerek son yarım saate kadar piste çıkamadı. Araçta yapılan çalışmaların ardından son bölümde piste çıktı ve sadece 6 tur attı.

Aynı şekilde Mick Schumacher de muhtemel bir vites kutusu problemi nedeniyle daha henüz yedinci turunda garaja gelerek araçtan indi. Araçta yapılan çalışmalar bitime 20 dakika kala çözüldü ve Mick Schumacher son dakikalarda piste çıkarak toplamda 13 tur attı.

Red Bull'un "sır gibi sakladığı" RB16B ile piste çıkan Max Verstappen, dört saatlik seansta spin atan tek isimdi ve yarım spinle beraber seansa sorunsuz şekilde devam etti.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images Valtteri Bottas, Mercedes W12 Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

Seans içerisindeki bir başka olay, Ferrari pilotu Charles Leclerc'in bitime yaklaşık 10 dakika kala yolda kalması oldu. Monakolu sürücünün gücü kaybettiği ve ardından aracını kenara çektiği görüldü. Şimdilik sorunun sebebi bilinmiyor.

Bu olaylar dışında, pistin çeşitli bölümlerinde pist dışına taşan ve blokaj yaşayan isimler vardı. Ancak herhangi bir kaza yaşanmadı.

Zaman tablosunun en tepesinde, 2014'ten sonra ilk kez Mercedes motoru kullanan McLaren yer aldı. Takımın yeni pilotu Ricciardo, Mercedes motorunu ilk kez sürdüğü seansta 1:32.203 yaptı ve seansın en hızlı ismi olmayı başardı.

McLaren'ın güçlü göründüğü seansta Ricciardo, en hızlı turunu C2 lastikle attı.

AlphaTauri-Honda'dan Pierre Gasly, sabah bölümünün en çok tur atan ismiydi ve 74 tur attığı seansta 1:32.231 yaparak, 0.028 saniye geride ikinci oldu. Gasly, bu zaman turunu daha yumuşak olan C3 lastikle attı.

Charles Leclerc, Ferrari SF21 Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images Esteban Ocon, Alpine A521 Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

Max Verstappen, 60 turu geçen birkaç isimden biriydi ve aynı lastiklerle Ricciardo'dan 0.042 saniye yavaş kalarak üçüncü oldu.

Alpine'de direksiyona geçen isim Esteban Ocon olurken, C3 lastikle Ricciardo'nun 0.756 saniye gerisinde kaldı ve dördüncü oldu. Fransız sürücü toplamda 55 tur attı.

Leclerc, Ferrari'nin direksiyonuna geçtiği sabah seansında 59 tur attı ve C3 lastikle 1.039 saniye geride beşinci oldu. Alfa Romeo'dan Kimi Raikkonen, ilk bölümde en hızlı isim olsa da, seansı 1.117 saniye geride altıncı bitirdi.

Aston Martin'de Sebastian Vettel piste çıktı ve toplamda 51 tur atmayı başardı. Vettel, bir ara pit yolu sonunda yolda kalırken, takım aracı garaja geri gitti ve yapılan çalışmaların ardından seansa kaldığı yerden devam etti. Alman pilot, seansı 1:33.742 ile yedinci bitirdi. Vettel bu turu, prototip lastikle attı.

Son üç sırada ise Williams pilotu Roy Nissany, Haas pilotu Mick Schumacher ve Mercedes pilotu Valtteri Bottas yer aldı.

En çok tur atan pilotlar şöyle sıralandı: Gasly (74), Raikkonen (63), Verstappen (60), Leclerc (59), Ocon (55), Vettel (51), Ricciardo (45), Nissany (39), Schumacher (15) ve Bottas (6).

Bahreyn testi 1. gün - Sabah bölümü sonuçları:

Pilot Takım Tur Zaman 1 D. Ricciardo McLaren 45 1'32"203 2 P. Gasly AlphaTauri 74 1'32"231 3 M. Verstappen Red Bull 60 1'32"245 4 E. Ocon Alpine 55 1'32"959 5 C. Leclerc Ferrari 59 1'33"242 6 K. Räikkönen Alfa Romeo 63 1'33"320 7 S. Vettel Aston Martin 51 1'33"742 8 R. Nissany Williams 39 1'34"789 9 M. Schumacher Haas 15 1'36"126 10 V. Bottas Mercedes 6 1'36"850