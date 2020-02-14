2021 Avustralya GP'si için pistte değişiklikler yapılabilir

Albert Park pistinde kullanılan halka açık yollarda 1996'da yapılan ilk yarıştan beri yenileme yapılmadı, bu sebeple Avustralya Grand Prix Derneği'nin (AGPC) radarında yıllardır büyük değişiklikler yapma planı vardı.

F1 yönetimi ile 2025'e kadar sözleşme imzalayan pist yönetimi, 2021 veya 2022 yarışlarından birinin öncesinde pist yenileme çalışmasına girişecek.

AFPC ve Formula 1 yönetiminin uzun zamanlardır tartıştığı bir konu olan pistteki yarış ve geçiş konusu üzerine projede, günümüzde kullanılan pist düzeninde bu durumları geliştirecek potansiyel değişiklikler yapılacak.

Günlük trafiği de etkileyecek olan zemin yenileme çalışmalarının zamanı ile ilgili kesin karar, gelecek ayki Avustralya GP'si civarında verilecek.

AGPC CEO'su Andrew Westacott, Motorsport.com'a yaptığı açıklamada şunlardan bahsetti: "Bir, iki yıl içinde zemin yenileme çalışmalarına başlayacağız. Formula 1 yönetimi ile pisti geliştirmek açısından yapılacak değişiklikleri, 1996'dan beri gelişen araçlara uygun olarak yapmak istiyoruz. Bu belirli alanları genişleterek de yapılabilir, tümsekleri artırarak da ya da tamamen başka şekilde de."

"Bu tamamen bir taslak. Şunu biliyoruz ki, gerçekçi olarak ya 12 ay içinde olacak ya da 24 ay içinde."

AGPC pistte bakım yapılmasını ciddi olarak birkaç sene önce düşünmüştü. Hızlı virajlar olan 11. ve 12. virajları, geçişleri artırmak için sert frenleme yapılan yerlerle değiştirmeyi planlamışlardı.

Bu planlama, AGPC ve FOM'un ortak kararıyla yarışlara büyük bir etki sağlamayacağından dolayı rafa kalktı.

Westacott'a göre, potansiyel değişiklikler konusunda pek çok farklı durum göz önüne alınacak.

"Değişiklik için bir şansınız olduğunda, nelerin durumu geliştireceğine bakmalısınız. 1996 ve 2020 arasında araçların gelişmediğini söylemek çok yanlış olur ve 2021'de de kesin bir değişiklik geliyor."

"Şu anda yapabileceğimiz şey, eğer bir değişiklik yapacaksak, her şeyi gözden geçirmek."

"Şu anda gözden geçirdiğimiz değişiklikler özel bir asfalt karışımı ve bu karışımın lastik kullanımına yaptığı etki. Virajlara ve bunların üzerinde değişiklik yapılıp yapılamayacağına da bakıyoruz."

"Ancak pistin karakteristiğini ortadan kaldırmak istemeyiz ve aynı zamanda pistin yanında bir gölün, oyun alanlarının ve 1.-2.virajlar ile 15.-16.virajdaki tribünlerden gelen büyük gelirin farkında olmamız lazım. Bu yüzden etrafımız bomboşmuş gibi değişiklikler yapamayız, bulunduğumuz coğrafyayı ve bununla beraber pek çok şeyi gözden geçirmeliyiz."

"Zandvoort stilinde bir viraj veya bunun gibi bir şey yapacak değiliz, size bunun sözünü verebilirim."

"Yapmak istediğimiz şey farklı girdilere, pitlerdeki hız sınırından genişliklere, asfaltın aşındırıcılığı gibi şeylere bakmak ve bu durumlarla ilgili Formula 1 ile aktif bir diyalog içindeyiz."